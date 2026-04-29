Wer auch immer ab Mitte Mai die Sitzungen des Offenmarktausschusses leitet, übernimmt eine Notenbank in einer schwierigen Lage. Die Kerninflation, gemessen am vom Fed bevorzugten Index PCE (Personal Consumption Expenditures), lag im Februar bei 3,0 Prozent (CNBC, 09.04.2026); der breitere Konsumentenpreisindex sprang im März auf 3,3 Prozent, getrieben vom kriegsbedingten Anstieg der Energiepreise (FuW, 22.04.2026). Der Ölpreis-Schub könnte sich theoretisch verflüchtigen, und nur ein kurzfristiger Effekt sein. Doch Fed-Gouverneur Christopher Waller hat im April daran erinnert, dass ein solches «Hindurchsehen» problematisch werde, sobald sich höhere Inflationserwartungen in Lohn- und Preissetzung verfestigten (FuW, 22.04.2026).

Die fiskalische Situation verschärft die Lage zusätzlich. Die US-Staatsschulden haben im März die Marke von 39 Bio. US-Dollar überschritten, was etwa 125 Prozent des Bruttoinlandprodukts entspricht. Der durchschnittliche Zinssatz auf die ausstehenden Schuldtitel hat sich gegenüber 2021 mehr als verdoppelt; im Fiskaljahr 2026 dürften die Zinszahlungen erstmals die Schwelle von 1 Bio. US-Dollar überschreiten. Hinzu kommt, dass die Liquiditätsprämie (Convenience Yield) auf US-Treasuries gegenüber Anleihen anderer führender Industrieländer in den negativen Bereich gerutscht ist (FuW, 21.04.2026).



Zugleich zeigt sich die US-Wirtschaft nicht besonders stark. Das BIP-Wachstum im vierten Quartal 2025 wurde auf annualisiert 0,5 Prozent nach unten revidiert, die Erwerbsbevölkerung schrumpfte zuletzt um fast 400 000 Personen (CNBC, 09.04.2026). Die Mischung aus zähem Preisdruck, schwächelndem Wachstum und steigenden Energiepreisen weckt unweigerlich Erinnerungen an die Siebzigerjahre. Mehrere am Internationalen Währungsfonds versammelte Notenbanker und Finanzminister haben in Washington explizit vor einem Stagflationsszenario gewarnt (CNBC, 18.04.2026).