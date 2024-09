Die Zinserträge, die Anleihen von Staaten mit einer Kreditbewertung erster Güte abwerfen, werden in der Finanzwelt oft als «risikofreier» Zins bezeichnet. Hierbei handelt es sich um Staaten, die in ihrer jüngeren Geschichte noch nie eine Schuld nicht begleichen konnten und über einen gesunden Staatshaushalt verfügen. Dies bedeutet, dass das Risiko eines Kapitalverlustes bei Investitionen in solche Anlagen vernachlässigbar ist. Dieser Zinssatz gilt oft als Mindestrendite für jegliche Investitionen in Anlagen an Finanzmärkten. Diese Eigenschaft führt dazu, dass starke Veränderungen der Rendite eine Auswirkung auf die Bewertung von verschiedenen alternativen Anlagemöglichkeiten haben können. Selbst breitere, makroökonomische Trends können von der Höhe der Rendite auf US-Staatsanleihen beeinflusst werden.

Renditekurve

Die Renditekurve stellt die Renditeunterschiede von US-Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten dar. Somit lässt sich darstellen, wie sich die Rendite über verschiedene Laufzeiten verändert. Die Renditekurve gibt wichtige Auskünfte über die Marktstimmung und wirtschaftliche Entwicklungen eines Landes. Dabei beachten Investoren primär die Kurvensteigung und unterscheiden zwischen einem steigenden, fallenden und flachen Kurvenverlauf. Eine steigende Kurve ist die Standardsituation und signalisiert Wirtschaftswachstum. Dabei haben kurzfristige Staatsanleihen eine tiefere Rendite als Langfristige, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass langfristige Anleihen einen laufzeitbedingten Risikozuschlag enthalten. Ist das Gegenteil der Fall und die Kurve ist fallend, so ist dies ein Indiz einer anstehenden Rezession der Wirtschaft. Renditen auf langjährigen Anleihen sind tiefer, da Investoren sichere, langfristige Anlagen suchen, wodurch deren Marktpreis ansteigt und die Rendite sinkt. Eine wichtige Kennzahl, die auf dieser Mechanik aufbaut, ist die Renditedifferenz (auf Englisch Spread) zwischen zwei- und zehnjährigen Treasury Notes.

Auswirkungen auf die Aktienmärkte

Die Entwicklung des führenden amerikanischen Aktienleitindexes, des S&P® 500 und die Entwicklung der zehnjährigen Treasury Note-Renditen entwickeln sich über mehrere Jahrzehnte betrachtet auf einem entgegengesetzten Pfad. Es kann jedoch Phasen geben, in denen sich beide Indikatoren in dieselbe Richtung bewegen. Dies geschah beispielsweise im Zuge der Finanzkrise 2008. Während die Renditen auf zehnjährigen US-Staatsanleihen seit den 1980er-Jahren kontinuierlich sanken, stieg der S&P® 500 über denselben Zeitraum betrachtet trotz teilweise starken Korrekturen klar an, wobei ein Trend der Vergangenheit keine zuverlässige Indikation für eine zukünftige Kursentwicklung ist.

Die Eigenschaft der Rendite als risikoloser Zinssatz setzt erwartete Renditen auf Investitionen in konkurrenzierende Anlagen wie Unternehmensaktien unter Druck. Von ihnen wird erwartet, dass sie eine höhere Rendite als ihr risikoloser Gegenpart abwerfen. In unsicheren Phasen, in welchen Aktienkurse stärker schwanken, flüchten viele Investoren in sicherere Anlagen wie Staatsanleihen. Dadurch steigen deren Preise an, wodurch die Rendite wiederum sinken kann. Dies geschah beispielsweise während der Finanzkrise im Jahr 2008, als insbesondere die Nachfrage nach kurzfristigen Staatsanleihen, den Treasury Bills, so stark anstieg, dass deren Renditen zeitweise negativ ausfielen.