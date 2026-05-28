Micron zählt zu den weltweit grössten Herstellern von Speicherchips. Das Unternehmen produziert vor allem sogenannte DRAM- und NAND-Speicher. DRAM steht für «Dynamic Random Access Memory» und beschreibt einen besonders schnellen Arbeitsspeicher, der Daten kurzfristig verarbeitet. Gerade bei Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz ist dieser Speicher entscheidend, da enorme Datenmengen nahezu in Echtzeit verarbeitet werden müssen.

Die Aktie von Micron entwickelte sich zuletzt aussergewöhnlich stark. Auf Basis des Schlusskurses vom 25. Mai 2026 bis zum Schlusskurs vom 26. Mai 2026 legte die Aktie um über 19 Prozent zu und überschritt dabei erstmals die Marke von einer Billion US Dollar Börsenwert. Auslöser war unter anderem eine massive Anhebung des Kursziels durch die UBS. Die Investmentbank begründete dies mit strukturell steigender Nachfrage nach KI Speicherlösungen sowie langfristigen Lieferverträgen im HBM Bereich (Reuters, 2026).

Besonders wichtig ist dabei der Bereich «High Bandwidth Memory» (HBM). Diese Hochleistungsspeicher werden gemeinsam mit KI-Beschleunigern eingesetzt und gelten als zentrale Infrastruktur moderner KI Systeme. Laut Reuters soll die HBM Produktion von Micron für 2026 bereits weitgehend ausverkauft sein. Gleichzeitig steigen die Preise für DRAM-Speicher deutlich an (Reuters, 2026).

Auch operativ zeigt sich die Entwicklung. Micron meldete zuletzt Rekordumsätze und stark steigende Margen. Viele Marktteilnehmer sehen darin ein Zeichen dafür, dass sich Micron zunehmend vom klassischen zyklischen Speicherhersteller hin zu einem strategischen KI Infrastruktur Anbieter entwickelt.