Apple feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Der Legende nach begann alles in der Garage. Am 1. April 1976 unterzeichneten Steve Jobs, Steve Wozniak und der heute weitgehend in Vergessenheit geratene Ronald Wayne den Gründungsvertrag der Apple Computer Company. Wayne, damals 42 Jahre alt, entwarf das erste Firmenlogo und verfasste das Handbuch für den Apple I, bevor er nach nur zwölf Tagen aus Angst vor persönlicher Haftung seine Anteile für 800 US-Dollar abstiess. Das Startkapital des verbleibenden Duos war überschaubar: Steve Wozniak musste sich von seinem HP-65-Taschenrechner trennen, während Steve Jobs seinen VW-Bus verkaufte. Zusammen kamen sie auf knapp 2000 US-Dollar – genug, um den Grundstein für einen der folgenreichsten Konzerne der jüngeren Wirtschaftsgeschichte zu legen (Yahoo Finance, 19.01.2024). Und die Garage? «A bit of a myth», wie Wozniak Jahre später einräumte, eine Legende. Entworfen, entwickelt oder hergestellt worden sei dort nichts, man habe die fertigen Platinen lediglich dort gelagert, in Betrieb genommen und direkt weiterverkauft. Doch vielleicht braucht jedes grosse Unternehmen einen Schöpfungsmythos. Fünfzig Jahre später, im Frühjahr 2025, emittierte Apple Unternehmensanleihen im Wert von 4.5 Milliarden US-Dollar. Nicht, weil das Unternehmen das Geld gebraucht hätte, sondern weil es günstiger war, es sich zu leihen, als die eigenen Reserven anzutasten (Yahoo Finance, 06.05.2025). Die Erlöse flossen in Aktienrückkaufprogramme und die Bedienung aufgelaufener Schulden: Finanzarchitektur auf hohem Niveau, Lichtjahre entfernt von der ursprünglichen finanziellen Situation – so wie ein iPhone-Chip mit 20 Milliarden Transistoren kaum mehr mit jener Platine gemein hat, die Jobs und Wozniak einst für 666 US-Dollar das Stück verkauften.

Dieser Kontrast ist mehr als eine Anekdote. Er steht für eine Transformation, die weit über blosse Grössenverhältnisse hinausgeht: Apple ist längst kein eindimensionaler Hardwarehersteller mehr, sondern der nach Marktkapitalisierung drittgrösste Konzern der Welt mit einer diversen Palette an Produkten und Dienstleistungen.

Dass nun ein Wechsel an der Führungsspitze ansteht, ist alles andere als zufällig. Unter Tim Cook ist Apples Marktkapitalisierung seit 2011 von rund 350 Milliarden auf zuletzt vier Billionen US-Dollar gestiegen, eine rund 24-fache Wertsteigerung. Der Umsatz hat sich in derselben Periode fast vervierfacht und überschritt im vergangenen Geschäftsjahr die Marke von 400 Milliarden US-Dollar (CNBC, 20.04.2026). Cook, der Lieferketten-Architekt, hat Apple zu einer logistischen und finanziellen Maschine geformt. Sein designierter Nachfolger, der am 1. September 2026 übernimmt, entstammt einer ganz anderen Disziplin.