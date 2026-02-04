Starke US-Unternehmensgewinne wurden eingepreist
Eine US-Flugzeugträgerkampfgruppe hat sich in der Nähe des Persischen Golfs versammelt. Es stellt sich die Frage, ob Präsident Trump einen Militärschlag gegen den Iran durchführen oder nur androhen wird. Sollten die USA einen Militärschlag gegen den Iran führen, könnten sowohl der VIX-Index als auch der Preis für Rohöl der Sorte Brent betroffen sein. Obwohl die S&P 500®-Unternehmen im vierten Quartal 2025 ein höheres Gewinnwachstum verzeichneten, blieben der S&P 500® und andere wichtige US-Aktienindizes im Jahr 2026 bisher hinter den europäischen und asiatischen Indizes zurück.
Fall der Woche: Was wäre, wenn die USA den Iran angreifen würden?
Am 28. Dezember 2025 brachen im Iran massive Proteste aus, die sich gegen das islamische Regime richteten, das das Land seit 1979 regiert. Wie bei vielen Revolutionen zuvor war der Auslöser auch hier der Hunger. Die Lebensmittelpreise waren seit langem gestiegen, und der Wert der iranischen Währung, des Rial, war gesunken. Die Unruhen entwickelten sich schnell zu einer breiten Volksbewegung, die den Sturz der Islamischen Republik forderte. Als Reaktion darauf eröffnete die iranische Revolutionsgarde das Feuer auf die Menschenmenge und tötete mehrere tausend Menschen. Das iranische Regime versuchte auch, die Verbreitung von Informationen zu verhindern, indem es das Internet abschaltete.
US-Präsident Trump veröffentlichte eine Botschaft in den sozialen Medien, um den Demonstranten zu versichern, dass Unterstützung auf dem Weg sei. Zusätzlich zu den US-Marineeinheiten, die derzeit unter dem Kommando des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln am Persischen Golf stationiert sind, unterhalten die USA Militärstützpunkte in Bahrain und Katar. Diese Stützpunkte liegen auf der anderen Seite des Persischen Golfs gegenüber dem Iran und könnten für iranische Gegenangriffe anfällig sein. Alternativ könnte der Iran versuchen, US-Kriegsschiffe zu versenken oder Minen im Persischen Golf zu legen, um so wichtige Handelswege zu blockieren. Etwa ein Viertel des weltweiten Erdöls wird durch die Straße von Hormuz transportiert.
Die möglichen Folgen eines US-Militärschlags sind vielfältig. Sie reichen vom Zusammenbruch des Regimes und der Ersetzung durch eine Militärregierung (die wahrscheinlichste Folge) bis hin zu einem Übergang zu einer demokratisch gewählten neuen Regierung (die unserer Meinung nach unwahrscheinlichste Folge). Eine andere Möglichkeit ist, dass das iranische klerikale Regime überlebt, aber gezwungen ist, seine Politik gegenüber den USA und Israel zu mäßigen. Ein möglicher militärischer Angriff auf den Iran würde auch den militärischen Zielen der USA dienen und das Land in erster Linie daran hindern, sein eigenes Atomwaffenarsenal zu entwickeln und seine ballistischen Raketen zu beseitigen. Am 22. Juni 2025 starteten die US-Luftwaffe und die Marine einen Angriff auf drei iranische Atomanlagen. Dieser Angriff, der als Operation Midnight Hammer bezeichnet wurde, war Teil des Krieges zwischen Israel und dem Iran.
Vor kurzem ist ein iranisches Regierungsflugzeug in Moskau gelandet. Es wurde nicht erklärt, wer an Bord war und was der Zweck der Reise war. Bei den Passagieren könnte es sich um Regierungsbeamte gehandelt haben, die militärische Unterstützung von Russland suchten, oder um Beamte, die vor einem angeblichen US-Militärangriff aus dem Iran flohen. Nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro durch die USA am 3. Januar könnten einige im iranischen Regime besorgt sein. In der Zwischenzeit könnte sich Präsident Trump an den erfolglosen Versuch von Präsident Carter erinnern, die zwischen November 1979 und Januar 1981 in der US-Botschaft in Teheran festgehaltenen Geiseln zu befreien.
Der Iran ist das siebzehntgrösste Land der Welt, sowohl gemessen an der Einwohnerzahl (rund 93 Millionen) als auch an der Fläche (etwa 1,65 Millionen Quadratkilometer). Der wichtigste Faktor, der sich auf die Weltbörsen auswirkt, ist wahrscheinlich, dass der Iran der achtgrösste Ölproduzent der Welt ist und das Potenzial hat, den wichtigen Persischen Golf zu blockieren. Wie die folgende Grafik zeigt, ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent von 120 bis 130 USD pro Barrel im Jahr 2022 auf heute rund 60 USD pro Barrel gefallen. Ein US-Militärschlag gegen den Iran würde den Preis für Brent-Rohöl wahrscheinlich steigen lassen.
Brent Crude Oil (in USD pro Barrel), Fünfjahres-Wochenchart
Frühere Militäroperationen der USA in Libyen und im Irak werden Präsident Trump wahrscheinlich davon abhalten, eine ähnlich umfangreiche Operation gegen den Iran zu unternehmen. Das liegt zum Teil daran, dass beide Länder in Bürgerkrieg und Chaos versanken, vor allem aber daran, dass die USA bei der Bekämpfung verschiedener Guerillakräfte, darunter Al-Qaida und die Gruppe Islamischer Staat, viele Soldaten verloren.
Dennoch besteht die Möglichkeit, dass in den nächsten Wochen militärische Maßnahmen gegen den Iran ergriffen werden könnten. Dies könnte zu einem Anstieg des Brent-Ölpreises und des VIX führen, die sich beide derzeit auf historisch niedrigen Niveaus befinden.
VIX, Fünfjahres-Wochenchart
Makro-Kommentare
Bis zum 30. Januar 2026 hatten 33% der S&P 500® Unternehmen ihre Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 veröffentlicht. Laut Earnings Insight meldeten 75 % dieser Unternehmen einen positiven Gewinn je Aktie (EPS), und 65 % erlebten eine positive Umsatzüberraschung. Das Gewinnwachstum im 4. Quartal 2025 ist von 8% vor einer Woche auf fast 12 % gestiegen. Die beiden Sektoren mit dem höchsten Gewinnwachstum in Q4 2025 waren Informationstechnologie und Industrie mit 30% bzw. 25%. Drei der elf S&P 500®-Sektoren verzeichneten im 4. Quartal 2025 ein negatives Gewinnwachstum: Nicht-Basiskonsumgüter (-1,4 %), Energie (-1,8 %) und Gesundheitswesen (-2,4 %).
Bis Freitag, den 30. Januar 2026, hatten 43 der schwedischen OMX-Unternehmen, für die Konsenszahlen vorlagen, ihre Ergebnisse für Q4 2025 veröffentlicht. 56% dieser Ergebnisse waren besser als erwartet, während die Einnahmen in 44% der Fälle die Schätzungen der Analysten übertrafen. Von den sechs Unternehmen, die Auftragseingänge meldeten, für die Konsenserwartungen vorlagen, übertrafen vier (67 %) die Schätzungen.
Der OMX30-Index hat sich im Jahr 2026 bisher relativ gut entwickelt. Wie die nachstehende Grafik zeigt, die ihn mit mehreren anderen wichtigen Aktienindizes in den USA, Europa und Asien vergleicht, war dies der Fall. Mit Ausnahme des Russell-2000-Index, der sich aus kleinen US-Unternehmen zusammensetzt, die in der US-Wirtschaft engagiert sind, haben die US-Aktienmarktindizes in diesem Jahr eine unterdurchschnittliche Performance erzielt. Zu beachten ist, dass die Kursveränderungen in Landeswährungen ausgedrückt sind und die Abschwächung des USD nicht berücksichtigen.
Entwicklung der weltweiten Aktienindizes im laufenden Jahr, in den ersten sechs Monaten und in den ersten fünf Jahren, geordnet nach der Entwicklung im laufenden Jahr.
Am Mittwoch, den 4. Februar, werden die schwedischen Unternehmen Husqvarna, Handelsbanken, Loomis, Peab und Securitas, die finnischen Unternehmen Stora Enso, UPM und Wärtsilä, die norwegische DNB, die dänische Carlsberg und Novo Nordisk sowie die Schweizer UBS und Novartis ihre Quartalsergebnisse vorlegen. In den USA werden Quartalsergebnisse von Alphabet, AbbVie, Boston Scientific, Eli Lilly, Glaxosmithkline, Qualcomm und Timken erwartet. Was die makroökonomischen Nachrichten angeht, so wird der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor für Januar aus Japan, China, Schweden, Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und den USA die Tagesordnung am Mittwoch dominieren. Ansonsten werden der Erzeugerpreisindex für Dezember für die Eurozone sowie die Verbraucherpreisindizes für Januar für die Eurozone und Italien veröffentlicht. Aus den USA werden ausserdem die ADP-Daten (Automatic Data Processing) zur privaten Beschäftigung für Januar und die wöchentlichen Ölbestandsstatistiken des Energieministeriums veröffentlicht.
Am Donnerstag, dem 5. Februar, erhalten wir Zwischenberichte von mehreren an den Börsen von Stockholm und Kopenhagen notierten Unternehmen, darunter Volvo Cars, NCC, Saab, Assa Abloy und AAK sowie Danske Bank, Maersk und Vestas. Wir werden auch Zwischenberichte von Kesko, Konecranes und Neste in Finnland erhalten. Ausserhalb der nordischen Region gehören das britische Vodafone, das amerikanische Amazon, Bristol-Myers Squibb und Conoco Philips sowie das japanische Sony zu den Unternehmen, die Quartalsberichte vorlegen. Der makroökonomische Nachrichtenfluss beginnt mit den Industrieaufträgen aus Deutschland und der Industrieproduktion in Frankreich für Dezember. Ausserdem werden die Bank of England und die EZB (Europäische Zentralbank) ihre Zinssätze bekannt geben, und aus den USA werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung erwartet.
Am Freitag, dem 6. Februar, werden wir die Zwischenergebnisse der schwedischen Unternehmen Skanska, Lagercrantz, Balder und Industrivärden erhalten. Aus den übrigen nordischen Ländern werden Telenor, Kone, Coloplast, Kongsberg und Valmet ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Ausserhalb Europas werden die amerikanischen Unternehmen Biogen und Philip Morris sowie das japanische Unternehmen Toyota ihre Zwischenergebnisse vorlegen.Auf der makroökonomischen Agenda stehen zunächst der Verbrauch der japanischen Haushalte im Dezember, gefolgt von einer Zinsankündigung aus Indien. Die SCB wird den schwedischen VPI (Verbraucherpreisindex) für Januar veröffentlichen. Deutschland wird mit Daten zur Handelsbilanz und zur Industrieproduktion im Dezember beitragen. Später am Nachmittag wird die Makro-Sitzung mit dem wahrscheinlich wichtigsten Ergebnis der Woche abgeschlossen: Die US-Beschäftigungszahlen. Ausserdem werden wir den Michigan-Index für Februar aus den USA erhalten.
Woher wird die Energie kommen?
Der S&P 500® bewegt sich derzeit knapp unter seinem bisherigen Höchststand, was darauf hindeutet, dass eine Art Auslöser erforderlich ist, damit der Index neue Höchststände erreicht. Der RSI hingegen befindet sich im neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass weitere Kursgewinne möglich sind.
S&P 500® (in USD), einjähriges Tagesdiagramm
S&P 500® (in USD), Fünfjahres-Wochenchart
Der NASDAQ-100 Index® steht derzeit bei etwa 25.740 Punkten vor einem Widerstand. Der nächste Schritt könnte ein Ausbruch über den bisherigen Höchststand von rund 26.120 sein. Sollte sich die Stimmung jedoch eintrüben, könnte sich der Index dem MA100 nähern, der derzeit bei 25.188 liegt.
NASDAQ-100 Index® (in USD), einjähriges Tagesdiagramm
NASDAQ-100 Index® (in USD), Fünfjahres-Wochenchart
Der deutsche DAX® hat versucht, über den MA20 auszubrechen, notiert aber derzeit wieder darunter. Unterstützung auf der Abwärtsseite findet sich beim EMA9, gefolgt von Niveaus um 24.665 und dem MA50, der derzeit bei 24.382 liegt.
DAX® (in EUR), Ein-Jahres-Tageschart
DAX® (in EUR), Fünfjahres-Wochenchart
Der vollständige Name für die im vorherigen Text verwendeten Abkürzungen:
EMA 9: Exponentieller gleitender 9-Tage-Durchschnitt
Fibonacci: Es gibt mehrere Fibonacci-Linien, die in der technischen Analyse verwendet werden. Die Fibonacci-Zahlen sind eine Folge, bei der jede nachfolgende Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen ist.
MA20: Gleitender 20-Tage-Durchschnitt
MA50: Gleitender 50-Tage-Durchschnitt
MA100: gleitender 100-Tage-Durchschnitt
MA200: Gleitender 200-Tage-Durchschnitt
MACD: Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts
Externer Autor:
Diese Informationen liegen in der alleinigen Verantwortung des Gastautors und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der Bank Vontobel AG oder einer anderen Gesellschaft der Vontobel-Gruppe dar. Die weitere Entwicklung des Index oder eines Unternehmens sowie seines Aktienkurses hängt von einer Vielzahl unternehmens-, gruppen- und branchenspezifischer sowie konjunktureller Faktoren ab. Jeder Anleger muss bei seiner Anlageentscheidung das Risiko von Kursverlusten einkalkulieren. Bitte beachten Sie, dass mit der Anlage in diese Produkte keine laufenden Erträge erzielt werden können.
Die Produkte sind nicht kapitalgeschützt, im schlimmsten Fall ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Im Falle einer Insolvenz des Emittenten und des Garantiegebers trägt der Anleger das Risiko eines Totalverlustes seiner Anlage. In jedem Fall sollten Anleger beachten, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit und/oder Analystenmeinungen kein ausreichender Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Die Wertentwicklung der Basiswerte hängt von einer Vielzahl von wirtschaftlichen, unternehmerischen und politischen Faktoren ab, die bei der Bildung einer Markterwartung berücksichtigt werden sollten.