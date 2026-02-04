Am 28. Dezember 2025 brachen im Iran massive Proteste aus, die sich gegen das islamische Regime richteten, das das Land seit 1979 regiert. Wie bei vielen Revolutionen zuvor war der Auslöser auch hier der Hunger. Die Lebensmittelpreise waren seit langem gestiegen, und der Wert der iranischen Währung, des Rial, war gesunken. Die Unruhen entwickelten sich schnell zu einer breiten Volksbewegung, die den Sturz der Islamischen Republik forderte. Als Reaktion darauf eröffnete die iranische Revolutionsgarde das Feuer auf die Menschenmenge und tötete mehrere tausend Menschen. Das iranische Regime versuchte auch, die Verbreitung von Informationen zu verhindern, indem es das Internet abschaltete.

US-Präsident Trump veröffentlichte eine Botschaft in den sozialen Medien, um den Demonstranten zu versichern, dass Unterstützung auf dem Weg sei. Zusätzlich zu den US-Marineeinheiten, die derzeit unter dem Kommando des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln am Persischen Golf stationiert sind, unterhalten die USA Militärstützpunkte in Bahrain und Katar. Diese Stützpunkte liegen auf der anderen Seite des Persischen Golfs gegenüber dem Iran und könnten für iranische Gegenangriffe anfällig sein. Alternativ könnte der Iran versuchen, US-Kriegsschiffe zu versenken oder Minen im Persischen Golf zu legen, um so wichtige Handelswege zu blockieren. Etwa ein Viertel des weltweiten Erdöls wird durch die Straße von Hormuz transportiert.

Die möglichen Folgen eines US-Militärschlags sind vielfältig. Sie reichen vom Zusammenbruch des Regimes und der Ersetzung durch eine Militärregierung (die wahrscheinlichste Folge) bis hin zu einem Übergang zu einer demokratisch gewählten neuen Regierung (die unserer Meinung nach unwahrscheinlichste Folge). Eine andere Möglichkeit ist, dass das iranische klerikale Regime überlebt, aber gezwungen ist, seine Politik gegenüber den USA und Israel zu mäßigen. Ein möglicher militärischer Angriff auf den Iran würde auch den militärischen Zielen der USA dienen und das Land in erster Linie daran hindern, sein eigenes Atomwaffenarsenal zu entwickeln und seine ballistischen Raketen zu beseitigen. Am 22. Juni 2025 starteten die US-Luftwaffe und die Marine einen Angriff auf drei iranische Atomanlagen. Dieser Angriff, der als Operation Midnight Hammer bezeichnet wurde, war Teil des Krieges zwischen Israel und dem Iran.

Vor kurzem ist ein iranisches Regierungsflugzeug in Moskau gelandet. Es wurde nicht erklärt, wer an Bord war und was der Zweck der Reise war. Bei den Passagieren könnte es sich um Regierungsbeamte gehandelt haben, die militärische Unterstützung von Russland suchten, oder um Beamte, die vor einem angeblichen US-Militärangriff aus dem Iran flohen. Nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro durch die USA am 3. Januar könnten einige im iranischen Regime besorgt sein. In der Zwischenzeit könnte sich Präsident Trump an den erfolglosen Versuch von Präsident Carter erinnern, die zwischen November 1979 und Januar 1981 in der US-Botschaft in Teheran festgehaltenen Geiseln zu befreien.

Der Iran ist das siebzehntgrösste Land der Welt, sowohl gemessen an der Einwohnerzahl (rund 93 Millionen) als auch an der Fläche (etwa 1,65 Millionen Quadratkilometer). Der wichtigste Faktor, der sich auf die Weltbörsen auswirkt, ist wahrscheinlich, dass der Iran der achtgrösste Ölproduzent der Welt ist und das Potenzial hat, den wichtigen Persischen Golf zu blockieren. Wie die folgende Grafik zeigt, ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent von 120 bis 130 USD pro Barrel im Jahr 2022 auf heute rund 60 USD pro Barrel gefallen. Ein US-Militärschlag gegen den Iran würde den Preis für Brent-Rohöl wahrscheinlich steigen lassen.