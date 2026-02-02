Mit dem Corona-Schock 2020 brachen Nachfrage und Preise zunächst dramatisch ein. Lockdowns, Reisebeschränkungen und der Stillstand ganzer Branchen führten dazu, dass zeitweise erhebliche Mengen Rohöl keinen Abnehmer fanden. In der Folge wurden Investitionen in neue Förderprojekte massiv zurückgefahren, viele Produzenten konzentrierten sich auf Kostenkontrolle und Liquiditätssicherung.

Mit der Wiederöffnung der Weltwirtschaft setzte ab 2021 eine kräftige Gegenbewegung ein. Der weltweite Verkehr zog an, Industrieproduktion und Handel erholten sich und sorgten für einen raschen Anstieg der Ölnachfrage. Gleichzeitig war das Angebot noch durch zurückhaltende Investitionen und Produktionsdisziplin begrenzt, was die Preise deutlich nach oben trieb. Der russische Angriff auf die Ukraine wirkte wie ein zusätzlicher Beschleuniger: Sanktionen, Umwege über alternative Transportwege und Unsicherheit über zukünftige Lieferströme führten zu zeitweise hohen Risikoaufschlägen im Ölpreis.

Ab etwa 2023/2024 begann sich die Lage zu verändern. Die Weltkonjunktur kühlte sich spürbar ab, insbesondere in einigen wichtigen Schwellenländern schwächte sich das Wachstum. Auf der Angebotsseite weiteten verschiedene Förderländer ihre Produktion aus oder lockerten zuvor vereinbarte Kürzungen. Das Marktgleichgewicht verschob sich damit schrittweise vom knappen Markt hin zu einer Situation, in der das Angebot die Nachfrage zunehmend überstieg. 2025 kam es zu einem deutlichen Preisrückgang und zu einer länger anhaltenden Phase fallender Notierungen.