In Anbetracht der Rekordstände der Edelmetalle kann bei risikobewussteren Anlegern der Wunsch nach einer risikobewussteren Beteiligung an der Entwicklung dieser Anlageklasse aufkommen. Anstatt direkt auf eine lineare Preisentwicklung zu setzen, rücken Anlageprodukte in den Fokus, die Ertragschancen mit Risikosteuerung verbinden. Mit der Erweiterung des Basiswertuniversums ermöglicht Vontobel nun den Einsatz von Gold, Silber, Platin und Palladium in verschiedenen etablierten Produktkategorien der Renditeoptimierung.

Somit lassen sich neu Eigenschaften klassischer Renditeoptimierungsprodukte gezielt mit den Wertentwicklungen von Edelmetallen verknüpfen. Diese Produktkategorie eröffnet einen Ansatz für Szenarien, in denen Edelmetallpreise eher seitwärts verlaufen oder nur begrenzten Abwärtsdruck erfahren. Auch die Kombination unterschiedlicher Basiswerte innerhalb eines einzelnen Produkts ist möglich.

Ein Beispiel hierfür ist der Barrier Reverse Convertible (BRC). Dieses Produkt kombiniert einen fixen Coupon mit einem bedingten Risikopuffer in Form einer Barriere. Solange der Preis des zugrundeliegenden Basiswerts während der Laufzeit nicht unter diese Barriere fällt (amerikanische Barrierebeobachtung), erhalten Anleger am Laufzeitende den Nennwert zurück, unabhängig davon, ob der Basiswert über oder unter dem Ausübungspreis notiert. Erst bei einer Berührung oder Unterschreitung der Barriere sind Investoren direkt an einer negativen oder positiven Kursentwicklung des Basiswerts beteiligt und können Verluste erleiden. Diese Struktur eignet sich für Marktphasen, in denen von seitwärts tendierenden oder moderat rückläufigen Edelmetallpreisen ausgegangen wird.

Dass ein Barrier Reverse Convertible in diesem Zusammenhang beispielsweise den Basiswert USD per 1 XAU und damit den in US-Dollar notierten Goldpreis besitzt, unterscheidet sich nicht strukturell grundlegend von Produkten auf Aktien oder Indizes.

Der Aufbau solcher Produkte folgt der bekannten Funktionsweise von Barrier Reverse Convertibles. Sie setzen sich aus einer festverzinslichen Komponente und dem Verkauf einer Verkaufsoption (Down-and-In Put) auf den Basiswert zusammen. Die vereinnahmte Optionsprämie trägt zur Finanzierung des Coupons bei. Die Schlussfixierung des Basiswerts (beispielsweise USD per 1 XAU), entscheidet über die Rückzahlung am Laufzeitende.

Wie bei allen Strukturierten Produkten sind jedoch auch Risiken zu berücksichtigen. Neben dem Marktrisiko des Basiswerts tragen Anleger das Emittentenrisiko, da die Rückzahlung von der Bonität des Emittenten abhängt. Bei Edelmetallen, die in einer anderen Währung als der Produktwährung notieren, können zudem Wechselkursschwankungen die Rendite beeinflussen, sofern keine Währungsabsicherung besteht.