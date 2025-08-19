Bei Swatch haben sich zuletzt die Probleme gehäuft. Die Zahlen für das erste Halbjahr waren enttäuschend, der Betriebsgewinn brach in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 ein. Ausserdem sorgen Unstimmigkeiten zwischen CEO Nick Hayek und Investor Steven Wood für Unruhe.
- Swatch verzeichnete im ersten Halbjahr einen deutlichen Umsatzrückgang auf 3.06 Mrd. CHF. Das operative Ergebnis brach von 204 Mio. CHF auf 68 Mio. CHF ein und der Free Cashflow war negativ. Belastend wirkten vor allem die fixkostenintensive Produktion und schwächere Bestellungen.
- Der Absatz in China, Hongkong und Südostasien brach deutlich ein. Der Anteil dieser Region am Konzernumsatz fiel von 33 Prozent auf 24 Prozent. Analysten sehen dabei weniger Corona-Nachwirkungen, sondern strukturelle Veränderungen im Konsumverhalten.
- Zusätzlich belasten interne Konflikte zwischen CEO Nick Hayek und dem US-Investor Steven Wood das Unternehmen, die in einem Schlichtungsverfahren münden könnten.
Vivien Sparenberg spricht mit DerAktionär TV noch einmal genauer über das Unternehmen.