Ob Smartphones, Elektromobilität oder erneuerbare Energien – seltene Erden sind ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen Industrie. Die 17 Elemente, die den seltenen Erden zuzuordnen sind, kommen in der Erdkruste zwar entgegen ihrem Namen verhältnismässig häufig vor, finden sich aber meist nur in geringen Konzentrationen oder vermischt mit anderen Mineralien. Ihre Gewinnung ist deshalb aufwendig, teuer und oft mit Umweltbelastungen verbunden.

Am häufigsten werden seltene Erden für die Herstellung von sogenannten Permanentmagneten verwendet, die beispielsweise in Elektroautomotoren, Windturbinen oder auch in Rüstungstechnologien eingesetzt werden. Permanentmagnete wie beispielsweise Neodym-Eisen-Bor (NdFeB-) Magnete weisen die Eigenschaft auf, dass sie ein dauerhaftes Magnetfeld erzeugen, ohne dass eine externe Energiequelle (wie beispielsweise Strom) erforderlich ist. Sehr gefragt sind sogenannte schwere Seltene Erden wie beispielsweise Dysprosium oder Terbium, da sie Magnete hitzebeständiger und leistungsfähiger machen. Diese Eigenschaften sind insbesondere für Elektrofahrzeuge und Rüstungssysteme von hoher Bedeutung (Guardian, 06.06.2025).

Nach dem Abbau, häufig aus Tonlagerstätten im Süden Chinas oder aus karbonatreichem Gestein in Australien und den USA, folgt der entscheidende und technisch anspruchsvollste Schritt: die Trennung der einzelnen Elemente. Hier liegt der eigentliche Engpass der globalen Wertschöpfungskette. Die chemische Separation erfolgt meist über komplexe Lösungsmittelverfahren, die grosse Mengen an Säuren benötigen und umweltschädlich sind (Harvard International Review, 12.08.2021). Erst nach der Raffination werden die Elemente zu Metalllegierungen verarbeitet und anschliessend beispielsweise zu Hochleistungsmagneten geformt.