Im Juli erreichten mehrere globale Aktienindizes neue Rekordstände, genährt vom Optimismus rund um Präsident Trumps angekündigte Steuerreform («One Big Beautiful Bill») sowie robusten Unternehmensgewinnen. Gleichzeitig bleibt der Handelskonflikt als belastender Faktor spürbar, die effektiven US-Zollsätze kletterten auf ein Mehrjahrzehnthoch. Eine teilweise Entspannung brachte ein parallel verhandeltes Abkommen mit der EU, in dessen Rahmen Europa sich bereit erklärte, verstärkt US-Energie zu importieren und selektiv Zölle zu reduzieren.

Die makroökonomische Entwicklung liefert ein gemischtes Bild: In den USA stieg das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2025 um rund 3 Prozent, ein solides Wachstum. Im Juli jedoch enttäuschte der Arbeitsmarkt mit lediglich ca. 73 000 neu geschaffenen Stellen, was erste Zeichen einer Abkühlung sendet. Die jüngste Fed-Sitzung (Federal Reserve) verlief ohne Überraschungen: Jerome Powell gab keine eindeutigen Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung im September, obwohl deren Eintreten vom Markt, angesichts schwacher Arbeitsmarktdaten, zunehmend erwartet wird. Zwischen dem Präsidenten und dem Fed-Vorsitzenden bleibt zu dieser Frage die Spannung spürbar.

In China wuchs das BIP im ersten Halbjahr um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Getragen wurde dieses Wachstum von starken Exportzahlen und gezielten Infrastrukturinvestitionen. Allerdings sendeten die Einkaufsmanagerindizes im Juli negative Signale: Wetterstörungen und Massnahmen zur Überkapazitätsreduzierung bremsen die wirtschaftliche Dynamik und trüben die Perspektive für Rohstoffimporte, insbesondere im Basismetallsektor.