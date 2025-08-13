Alle Artikel
Investment Idee
Werbung

Rohstoffmärkte im Sog der Handelsspannungen

Logo Vontobel
Vontobel Markets
13. Aug. 2025 | 3 Minuten
Bauer beim Äpfel pflücken

Geopolitische Spannungen und sich zuspitzende wirtschaftspolitische Auseinandersetzungen sorgten nicht nur an Aktienmärkten für anhaltende Unsicherheiten, auch am Rohstoffmarkt herrschte reges Treiben. Während Ölpreise durch mögliche weitere Sanktionen gegen Russland anzogen, gerieten Basismetalle wie Kupfer unter Druck. Wohin die Reise weitergeht, hängt von vielen Faktoren ab.

Inhalt

Die Makro-Situation bleibt herausfordernd

Im Juli erreichten mehrere globale Aktienindizes neue Rekordstände, genährt vom Optimismus rund um Präsident Trumps angekündigte Steuerreform («One Big Beautiful Bill») sowie robusten Unternehmensgewinnen. Gleichzeitig bleibt der Handelskonflikt als belastender Faktor spürbar, die effektiven US-Zollsätze kletterten auf ein Mehrjahrzehnthoch. Eine teilweise Entspannung brachte ein parallel verhandeltes Abkommen mit der EU, in dessen Rahmen Europa sich bereit erklärte, verstärkt US-Energie zu importieren und selektiv Zölle zu reduzieren.

Die makroökonomische Entwicklung liefert ein gemischtes Bild: In den USA stieg das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2025 um rund 3 Prozent, ein solides Wachstum. Im Juli jedoch enttäuschte der Arbeitsmarkt mit lediglich ca. 73 000 neu geschaffenen Stellen, was erste Zeichen einer Abkühlung sendet. Die jüngste Fed-Sitzung (Federal Reserve) verlief ohne Überraschungen: Jerome Powell gab keine eindeutigen Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung im September, obwohl deren Eintreten vom Markt, angesichts schwacher Arbeitsmarktdaten, zunehmend erwartet wird. Zwischen dem Präsidenten und dem Fed-Vorsitzenden bleibt zu dieser Frage die Spannung spürbar.

In China wuchs das BIP im ersten Halbjahr um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Getragen wurde dieses Wachstum von starken Exportzahlen und gezielten Infrastrukturinvestitionen. Allerdings sendeten die Einkaufsmanagerindizes im Juli negative Signale: Wetterstörungen und Massnahmen zur Überkapazitätsreduzierung bremsen die wirtschaftliche Dynamik und trüben die Perspektive für Rohstoffimporte, insbesondere im Basismetallsektor.

Rohstoffmärkte unter Spannung

Der gesamte Rohstoffsektor gemessen am S&P® GSCI (Standard & Poor Goldman Sachs Commodity Index) verzeichnete im Juli einen leichten Zuwachs rund einem Prozent, bleibt aber seit Jahresbeginn mit rund 3 Prozent im Minus. Ein starker US-Dollar sowie der schwächelnde Arbeitsmarkt gerieten als Gegenwind ins Spiel. Innerhalb der einzelnen Energiesektoren zeigt sich ein gemischtes Bild:

Energie (Öl & Gas)

Der Brent-Ölpreis stieg im Juli um über 5 Prozent, betrachtet seit Jahresbeginn jedoch fiel er um über 10 Prozent. Auslöser waren geopolitische Spannungen: Präsident Trump stellte Russland ein Ultimatum zu einem Waffenstillstand in der Ukraine, verbunden mit Spekulationen über mögliche sekundäre Sanktionen gegen russische Ölkäufer wie China und Indien. Bloss schon die Androhung reichte, um kurzfristig den Ölpreis steigen zu lassen. Im Extremfall könnten durch strenge Sanktionen über 5 Millionen Barrel Öl pro Tag ausfallen (Center for European Policy Analysis, 16.07.2025). Demgegenüber sanken die Erdgaspreise im Juli um rund 11 Prozent und verloren seit Jahresbeginn über 20 Prozent an Wert: Ein überraschend milder Sommer reduzierte die Nachfrage zur Stromerzeugung, während der Ausbau erneuerbarer Energien an Fahrt gewinnt und Wartungsarbeiten an LNG-Terminals die Exportkapazitäten einschränken.

Preisentwicklung von Erdöl Erdgas und dem GSCI Index zwischen 2020 und 2025

Mini Futures auf den Brent Crude Oil Future

Mini Future
0.00%
Brent Crude Oil Future
Long | Hebel2.63 | Fin. Level: 41.23 USD
CH1153148239
Geld
2.02
Brief
2.03
Mini Future
-1.36%
Brent Crude Oil Future
Long | Hebel6.92 | Fin. Level: 56.87 USD
CH1445414936
Geld
0.73
Brief
0.74
Mini Future
0.00%
Brent Crude Oil Future
Short | Hebel3.56 | Fin. Level: 84.46 USD
CH1185683807
Geld
1.50
Brief
1.51
Mini Future
0.00%
Brent Crude Oil Future
Short | Hebel5.39 | Fin. Level: 78.16 USD
CH1457845001
Geld
0.99
Brief
1.00

Mini Future auf den Natural Gas (Henry Hub) Future

Mini Future
-2.33%
Natural Gas (Henry Hub) Future
Long | Hebel5.26 | Fin. Level: 2.313 USD
CH1386995083
Geld
0.42
Brief
0.43
Mini Future
0.00%
Natural Gas (Henry Hub) Future
Long | Hebel11.30 | Fin. Level: 2.594 USD
CH1387031714
Geld
0.20
Brief
0.21
Mini Future
+1.35%
Natural Gas (Henry Hub) Future
Short | Hebel2.98 | Fin. Level: 3.708 USD
CH1469305895
Geld
0.75
Brief
0.76
Mini Future
+2.43%
Natural Gas (Henry Hub) Future
Short | Hebel5.26 | Fin. Level: 3.296 USD
CH1469305945
Geld
0.42
Brief
0.43

Basismetalle

Die Preise im Basismetallsektor sanken im Juli leicht über 2 Prozent (gemessen am S&P® GSCI Industrial Metals Index). Insbesondere der starke Einbruch bei Kupferpreisen zum Ende des Monats Juli fiel ins Gewicht. Nach einer Untersuchung der Trump-Administration zu möglichen Kupfer-Zöllen schoss der COMEX (Commodity Exchange) -Kupferpreis an der US-Rohstoffbörse CME (Chicago Mercantile Exchange) zu Beginn des Monats Juli um über 10 Prozent in die Höhe. Ende Monat kam jedoch alles anders: Donald Trump verhängte Zölle in der Höhe von 50 Prozent ausschliesslich auf Importe von halbfertigen Kupferprodukten, schloss jedoch raffiniertes Kupfer und Kupferkonzentrat von den Zöllen aus. Infolgedessen brach der Kupferpreis um über 20 Prozent ein, wodurch der Kupferpreis seit Jahresbeginn nun nur noch rund 10 Prozent im Plus liegt. Eine nachlassende chinesische Nachfrage sowie fragilere Industrieperspektiven verschärften die Abwärtsbewegung.

Preisentwicklung des Kupferpreises und des S&P GSCI Industrial Metals Index zwischen 2020 und 2025

Edelmetalle

Der Goldpreis hielt sich im Juli relativ stabil (-0,4 Prozent), gestützt durch einen schwächeren US-Dollar und anhaltende Zinssenkungserwartungen der Federal Reserve. Seit Jahresbeginn betrachtet verzeichnet Gold ein Plus von über 25 Prozent. Palladium entwickelte sich mit einem Plus von rund 9 Prozent im Monat Juli zu einem klaren Gewinner unter den Edelmetallen (seit Jahresbeginn ein Plus von rund 28 Prozent). Gestützt von ETF-Zuflüssen und geopolitischen Verunsicherungen (Russland liefert rund 40 Prozent des Weltangebots) konnte das Metall einen Wertzuwachs verzeichnen.

Indexierte Kursentwicklungen von Gold und Palladium zwischen 2020 und 2025

Mini Futures auf Palladium (Troy Ounce)

Mini Future
-2.74%
Palladium (Troy Ounce)
Long | Hebel3.41 | Fin. Level: 806.74 USD
CH0313794122
Geld
5.33
Brief
5.38
Mini Future
-4.73%
Palladium (Troy Ounce)
Long | Hebel6.84 | Fin. Level: 975.05 USD
CH1445475721
Geld
2.62
Brief
2.67
Mini Future
+1.86%
Palladium (Troy Ounce)
Short | Hebel3.33 | Fin. Level: 1’474.50 USD
CH1274762009
Geld
5.46
Brief
5.51
Mini Future
+3.79%
Palladium (Troy Ounce)
Short | Hebel5.99 | Fin. Level: 1’322.16 USD
CH1469305812
Geld
3.01
Brief
3.06
Preisentwicklung von Lebendrind, Kakao und dem S&P GSCI Softs Index

Warrants mit Knock-Out Open End auf den CME Live Cattle Future

Warrant mit Knock-Out Open End
0.00%
CME Live Cattle Future
Call | Hebel3.03 | Knock-Out Level: 1.5541 USD
CH1313034386
Geld
0.60
Brief
0.62
Warrant mit Knock-Out Open End
0.00%
CME Live Cattle Future
Call | Hebel5.97 | Knock-Out Level: 1.9324 USD
CH1457813082
Geld
0.145
Brief
0.160
Warrant mit Knock-Out Open End
0.00%
CME Live Cattle Future
Put | Hebel5.28 | Knock-Out Level: 2.6975 USD
CH1457908288
Geld
0.165
Brief
0.180
Warrant mit Knock-Out Open End
0.00%
CME Live Cattle Future
Put | Hebel7.11 | Knock-Out Level: 2.5864 USD
CH1457813090
Geld
0.120
Brief
0.135

Der Markt bleibt in Bewegung

Die fortdauernden Handelskonflikte bleiben ein prägendes Thema, bislang aber waren direkte Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte begrenzt. Ausschlaggebend könnte die Antwort auf die Frage werden, inwieweit Zölle die Verbraucherpreise in den USA anheizen und das Wachstum dämpfen. In China sorgt ein möglicher Rückgang der Exporte insbesondere im Basismetallbereich für Unsicherheit.

In den USA könnte auch der Arbeitsmarkt ein wichtiger Einflussfaktor auf Rohstoffpreise bleiben: Schwache Beschäftigungszahlen könnten die Fed zu einer Zinssenkung bereits im September bewegen, was Edelmetallen, allen voran Gold, Auftrieb verleihen könnte.

Im Energiesektor baut sich die Spannung weiter auf. Kurzfristig droht Ölpreisinstabilität, je nachdem, ob Sanktionen gegen russisches Öl tatsächlich greifen oder ob Donald Trump mit den beiden Konfliktparteien Russland und der Ukraine einen langersehnten Schritt in Richtung Frieden erzielen kann. Andererseits könnte auch eine politische Wende bei der OPEC+ (Organisation erdölexportierender Länder) das Angebot stützen und Preisdruck erzeugen.

Tags:

InvestmentideeBlog Weekly

Markets Newsletter

Markets Newsletter

Abonnieren Sie Informationen über Strukturierte Produkte

Title

Ihre persönlichen Daten werden gemäss der Vontobel Privacy Policy verarbeitet.

Vontobel Markets - Bank Vontobel AG und/oder verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Bitte lesen Sie diese Information bevor Sie fortfahren, da die auf unserer Webseite enthaltenen Produkte und Dienstleistungen gewissen Personen nicht zugänglich sind. Die auf dieser Website angebotenen Informationen und/oder Unterlagen entsprechen Marketingmaterial gemäss Art. 68 des Schweizer FIDLEG und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Zu den genannten Finanzprodukten stellen wir Ihnen gerne jederzeit und kostenlos weitere Unterlagen wie beispielsweise das Basisinformationsblatt oder den Prospekt/die Emissionsdokumentation zur Verfügung.