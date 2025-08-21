Rund um unsere Haustiere hat sich eine milliardenschwere Industrie entwickelt. Unsere tierischen Begleiter – ob mit Fell, Federn, Schuppen oder Flossen – benötigen nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Futter, Pflege, Unterhaltung sowie medizinische Versorgung. In all diesen Bereichen sind Unternehmen tätig, die ihren Beitrag zur Lebensqualität der Tiere leisten und am Wachstum des Sektors teilhaben möchten. Die zunehmende Vermenschlichung von Haustieren führt dazu, dass Menschen ihre Haustiere an ihrem Lebensstil teilhaben lassen möchten. Somit werden weltweit kaum Kosten und Mühen gescheut, um den tierischen Mitbewohnern ein möglichst langes und erfülltes Leben zu ermöglichen. Dies könnte dazu beitragen, die globale Heimtierbranche bis ins Jahr 2030 auf einen Umsatz von einer halben Billion US-Dollar zu bringen. Laut dem Marktgrössenmodell von Marktforscher Bloomberg Intelligence könnten die globalen Umsätze der Branche bis zum Ende des Jahrzehnts um bis zu 38 Prozent wachsen. Die USA werden voraussichtlich der grösste Markt bleiben, während Europa etwa ein Drittel des Gesamtmarktes ausmachen könnte. Kleinere Regionen (gemessen am Umsatz) könnten möglicherweise sogar ein noch grösseres Wachstum verzeichnen.

Es gibt mehrere Gründe, warum die Umsätze in diesem Bereich im Laufe des Jahrzehnts voraussichtlich deutlich steigen werden. Zunächst wächst die Zahl der Haustiere weltweit jährlich um etwa zwei Prozent – doppelt so schnell wie die menschliche Bevölkerung, wie Marktdaten zeigen. Darüber hinaus greifen Tierhalter trotz tendenziell steigender Lebenshaltungskosten häufiger zu hochwertigen Premiumprodukten. Auch wenn kurzfristig steigender Preisdruck bei Tierfuttermittelherstellern das Wachstum leicht bremsen könnte, prognostizieren Experten, dass allein der Markt für Heimtiernahrung bis 2030 ein Volumen von 145 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Besonders der Bereich «Premium-Futter» zeigt derzeit ein starkes Wachstum. Trotz kurzfristiger Herausforderungen könnte ein wachsendes Bewusstsein für hochwertige Zutaten und deren gesundheitliche Vorteile dazu führen, dass Premium-Produkte fast 60 Prozent der Futtermittelverkäufe in den USA ausmachen. Unternehmen wie Colgate spielen in diesem Segment eine führende Rolle und decken verschiedene Preissegmente ab.