Die Zuneigung von Haustierbesitzern zu ihren tierischen Mitbewohnern lässt die weltweite Heimtierwirtschaft florieren. Globale Umsätze in der Heimtierbranche könnten bis Ende des Jahrzehnts fast eine halbe Billion US-Dollar erreichen. Von der Verpflegung, über die Nährstoffversorgung bis hin zu medizinischen Therapien – die Forschung & Entwicklung treibt Innovationen voran, um den tierischen Begleitern ein längeres und gesünderes Leben zu ermöglichen. Passend dazu hat Vontobel ein Produkt geschaffen, das Anlegern ermöglicht, an diesen Entwicklungen zu partizipieren.
Marktsegmente mit potenziellem Wachstum
Rund um unsere Haustiere hat sich eine milliardenschwere Industrie entwickelt. Unsere tierischen Begleiter – ob mit Fell, Federn, Schuppen oder Flossen – benötigen nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Futter, Pflege, Unterhaltung sowie medizinische Versorgung. In all diesen Bereichen sind Unternehmen tätig, die ihren Beitrag zur Lebensqualität der Tiere leisten und am Wachstum des Sektors teilhaben möchten. Die zunehmende Vermenschlichung von Haustieren führt dazu, dass Menschen ihre Haustiere an ihrem Lebensstil teilhaben lassen möchten. Somit werden weltweit kaum Kosten und Mühen gescheut, um den tierischen Mitbewohnern ein möglichst langes und erfülltes Leben zu ermöglichen. Dies könnte dazu beitragen, die globale Heimtierbranche bis ins Jahr 2030 auf einen Umsatz von einer halben Billion US-Dollar zu bringen. Laut dem Marktgrössenmodell von Marktforscher Bloomberg Intelligence könnten die globalen Umsätze der Branche bis zum Ende des Jahrzehnts um bis zu 38 Prozent wachsen. Die USA werden voraussichtlich der grösste Markt bleiben, während Europa etwa ein Drittel des Gesamtmarktes ausmachen könnte. Kleinere Regionen (gemessen am Umsatz) könnten möglicherweise sogar ein noch grösseres Wachstum verzeichnen.
Es gibt mehrere Gründe, warum die Umsätze in diesem Bereich im Laufe des Jahrzehnts voraussichtlich deutlich steigen werden. Zunächst wächst die Zahl der Haustiere weltweit jährlich um etwa zwei Prozent – doppelt so schnell wie die menschliche Bevölkerung, wie Marktdaten zeigen. Darüber hinaus greifen Tierhalter trotz tendenziell steigender Lebenshaltungskosten häufiger zu hochwertigen Premiumprodukten. Auch wenn kurzfristig steigender Preisdruck bei Tierfuttermittelherstellern das Wachstum leicht bremsen könnte, prognostizieren Experten, dass allein der Markt für Heimtiernahrung bis 2030 ein Volumen von 145 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Besonders der Bereich «Premium-Futter» zeigt derzeit ein starkes Wachstum. Trotz kurzfristiger Herausforderungen könnte ein wachsendes Bewusstsein für hochwertige Zutaten und deren gesundheitliche Vorteile dazu führen, dass Premium-Produkte fast 60 Prozent der Futtermittelverkäufe in den USA ausmachen. Unternehmen wie Colgate spielen in diesem Segment eine führende Rolle und decken verschiedene Preissegmente ab.
Gesundheitssparte für Tiere gewinnt an Bedeutung
Der US-amerikanische Pharmamarkt für Haustiere könnte laut Schätzungen ebenfalls stark wachsen und bis 2030 ein jährliches Wachstum von 6 Prozent verzeichnen, was einem Marktvolumen von 24 Milliarden US-Dollar entspricht. Dieses Wachstum wird vor allem durch innovative und kostenintensive Therapien wie monoklonale Antikörper vorangetrieben, die von einem schnellen und profitablen Zulassungsprozess profitieren. Die Entwicklung von Medikamenten und Therapiemethoden für Tiere haben geringere klinische Hürden zu nehmen als bei Medikation für Menschen. Darüber hinaus könnten neue Behandlungsmethoden für Haustiere, insbesondere in den Bereichen Onkologie, Kardiologie und innere Medizin, bis 2032 zusätzliche Einnahmen von fast 2 Milliarden US-Dollar im Pharmasektor generieren.
Solactive Pet Industry Index
Die umfassende Gesundheitsversorgung, hochwertigere Ernährung sowie ein «Wellness-Regime» schaffen eine wachsende Chance für längere Lebensspannen von Haustieren, die wiederrum eine längere und kostenintensivere Pflege und Versorgung erfordern. Dies könnte perspektivisch zu einem Wachstum von über 40 Prozent in den Bereichen Tiermedizin, Pharmazeutika und Diagnostik führen, was Unternehmen wie IDEXX, Zoetis und Merck & Co. zugutekommen könnte. Aber auch Bereiche wie E-Commerce-Bereich könnten davon profitieren. So gaben fast ein Drittel der Teilnehmer einer von Bloomberg Intelligence durchgeführten Umfrage an, dass sie ihre Heimtierprodukte hauptsächlich online kaufen – was wiederum ein Vorteil für Händler wie Chewy sein könnte.
Eine Möglichkeit, an diesen Entwicklungen im Haustiermarkt zu partizipieren, könnte das von Vontobel emittierte Open End Tracker-Zertifikate auf den Solactive Pet Industry Index sein. Der Solactive Pet Industry Index bildet die Kursentwicklung eines diversifizierten Aktienportfolios von Unternehmen ab, die in den verschiedenen Bereichen der Heimtierwirtschaft tätig sind. Hierzu zählen unter anderem Unternehmen, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Haustierfutter und Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert haben. Ebenfalls mit enthalten sind Anbieter von Tierpflege und Tierhygieneprodukten, Tierspielzeug und sonstigem Heimtierzubehör. Aber auch Unternehmen, die sich mit Veterinärmedizin (z. B. Tierkliniken), Pharmazeutika und diagnostischen Lösungen für Haustiere beschäftigen, können mögliche Indexkomponenten darstellen, genauso wie Haustierversicherungen und sonstige Dienstleister, die sich mit Unterbringungen, Training und Wellness für Haustiere beschäftigen.
Zusammensetzung des Index
Die Indexmitglieder werden anhand eines Sprachalgorithmus «ARTIS®» identifiziert. Dieser untersucht das Aktienuniversum und wählt die Unternehmen aus, indem er deren Profile sowie Publikationen analysiert. Auf diese Weise wird ein Ranking erstellt, anhand eines Scores für die thematische Relevanz und 20 Mitglieder ausgewählt, sowie deren Gewichtung festgelegt. Die Zusammensetzung wird regelmässig (zweimal im Jahr, im März und September) überprüft. Das Open End Tracker-Zertifikat bildet dabei die Entwicklung des Solactive Pet Industry Index unter Berücksichtigung der Gebühren eins zu eins ab. Nettodividenden der Indexmitglieder werden mit eingerechnet.
Open End Tracker-Zertifikate auf den Solactive Pet Industry Index
Lizenzhinweis und Haftungsausschluss
Solactive AG («Solactive») ist die Lizenzgeberin des Solactive Pet Industry Index (des «Index»). Die Finanzinstrumente, die auf dem Index basieren, werden von Solactive in keiner Weise gesponsert, gebilligt, beworben oder verkauft und Solactive gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf: (a) die Ratsamkeit, in die Finanzinstrumente zu investieren; (b) die Qualität, Genauigkeit und/ oder Vollständigkeit des Index; und/oder (c) die Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung des Index erhält oder erhalten wird. Solactive übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des Index und haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in Bezug auf den Index. Unbeschadet der Verpflichtungen der Solactive gegenüber ihren Lizenznehmern behält sich Solactive das Recht vor, die Berechnungs- oder Veröffentlichungsmethoden in Bezug auf den Index zu ändern, und Solactive haftet nicht für eine fehlerhafte Berechnungen oder eine falsche, verzögerte oder unterbrochene Veröffentlichungen in Bezug auf den Index. Solactive haftet nicht für entstandene Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich etwa entgangenem Gewinn oder Geschäftsausfall oder besondere, beiläufig entstandene, indirekte oder andere Folgeschäden, die durch die Nutzung (oder die Unmöglichkeit der Nutzung) des Index erlitten wurden oder entstanden sind.