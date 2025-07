In den letzten Wochen kam gehörig Bewegung in den Kupfermarkt. Grund dafür war unter anderem die Ankündigung von Präsident Donald Trump, ab dem 1. August 2025 einen Importzoll von 50 Prozent auf Kupfer zu erheben (CNN Business, 08.07.2025). Der politische Hintergrund: Washington sieht die heimische Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie Kupfer zunehmend als nationale Sicherheitsfrage und zielt darauf ab, die Abhängigkeit von Kupfer-Importen zu reduzieren, indem eine inländische Kupferindustrie aufgebaut werden soll. Wie zügig dieses Ziel erreicht werden kann, ist fraglich. Neue Minen und Schmelzanlagen brauchen in der Regel mehrere Jahre bis zur Inbetriebnahme, während Importrückgänge baldmöglichst ersetzt werden müssen.

Der COMEX-Kupferpreis verzeichnete nach der Ankündigung Donald Trumps einen Anstieg von mehr als 13 Prozent, der stärkste Tagesanstieg seit 1968 (The Wall Street Journal, 08.07.2025). Gleichzeitig öffnete sich eine grosse Preisdifferenz zur LME (London Metal Exchange). US-amerikanisches Kupfer notierte am 8. Juli 2025 bis zu 2 600 US-Dollar pro Tonne über dem Preis an der LME (CNBC, 09.07.2025). Solche Differenzen gefährden in der kurzen bis mittleren Frist auch die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Industrieunternehmen, die nun mit deutlich höheren Materialkosten rechnen müssen.