Was ist eigentlich mit den Strukturierten Produkten, die in der Vergangenheit bereits emittiert wurden? Sie bilden den sogenannten Sekundärmarkt und können – falls sie gelistet sind – bis zu ihrem Laufzeitende über die Börse gehandelt werden. So können sie Anlegern auch nach ihrer Lancierung unzählige Chancen bieten.

Die Herausforderung für Investoren besteht allerdings darin, solche Opportunitäten zu identifizieren und anschliessend zu nutzen. Aufgrund der hohen Anzahl von Produkten ist dies nicht immer trivial. Gerne stellen wir Ihnen aus diesem Grund auf regelmässiger Basis eine handerlesene Auswahl an attraktiven Sekundärmarktprodukten zur Verfügung.