Cyberangriffe sind heute keine Ausnahme mehr, sondern die Regel. In dem Zusammenhang wird der Handlungsbedarf immer grösser, da sich die Bedrohungslage stetig wandelt. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz besteht die Gefahr, dass Angreifer schädlichen Code in Systeme wie ChatGPT einschleusen könnten. Durch gezielte Manipulation könnte Schadsoftware an zahlreiche Nutzer verteilt werden, sobald diese bestimmten Eingaben tätigen. Die neue Software könnte diesen Bedrohungen effektiv entgegenwirken, indem sie den Zugriff auf wichtige Systeme und Daten verhindert. Dadurch können Unternehmen und ihre Kunden vor potenziellen Schäden durch kompromittierte KI-Systeme geschützt werden.