Die Schweizer Industrie zeichnet sich durch eine Besonderheit aus: Viele ihrer erfolgreichsten Unternehmen sind ausserhalb ihrer Branche kaum bekannt. Während internationale Aufmerksamkeit häufig auf Pharmaunternehmen oder den Finanzplatz fällt, haben sich zahlreiche Industriefirmen in hochspezialisierten Märkten eine starke Position erarbeitet.

Die Schweizer Industrie wird häufig für ihre Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit hervorgehoben. Prägend sind führende Technologieunternehmen, spezialisierte Nischenanbieter sowie etablierte Qualitätsunternehmen, die seit Jahrzehnten erfolgreich auf internationalen Märkten agieren. Nach einer anspruchsvollen Marktphase könnten ausgewählte Schweizer Industriewerte nun wieder in den Fokus rücken: Bei einigen Unternehmen notieren die aktuellen Aktienkurse unter den vom Vontobel Equity Research veröffentlichten Kurszielen. Kursziele beruhen auf Annahmen und Prognosen und stellen keine Garantie für eine entsprechende Kursentwicklung dar.

Vor diesem Hintergrund wurde ein Aktienkorb entwickelt, der auf drei zentrale Anlagethemen ausgerichtet ist: Unternehmen mit strukturellem Wachstumspotenzial, attraktiv bewertete Titel sowie Spezialisten, die von langfristigen Trends wie Automatisierung, Digitalisierung und Effizienzsteigerungen profitieren könnten.

Der Basket umfasst beispielsweise die Unternehmen Belimo, Bossard, Bucher Industries, Forbo, Georg Fischer, Huber+Suhner, Kardex, VAT und Zehnder. Trotz der Verteilung auf mehrere Unternehmen ist der Basket auf eine einzelne Branche und einen einzelnen Markt ausgerichtet. Die Wertentwicklung hängt daher wesentlich von der Entwicklung des Schweizer Industriesektors ab.