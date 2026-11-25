Swiss Industrial Champions und die stillen Stärken des Werkplatzes
Wer an Schweizer Börsenunternehmen denkt, hat oft Pharmakonzerne oder Banken vor Augen. Weniger im Rampenlicht stehen zahlreiche Industrieunternehmen, deren Produkte in Rechenzentren, Halbleiterfabriken, Logistikzentren oder Produktionsanlagen rund um den Globus zum Einsatz kommen. Viele dieser Firmen zählen zu den führenden Anbietern und erzielen oftmals einen Grossteil ihrer Umsätze im Ausland. Nach einer anspruchsvollen Marktphase könnten einige dieser Industriechampions nun wieder stärker in den Fokus rücken.
Ein Standort mit Substanz
Die Schweizer Industrie zeichnet sich durch eine Besonderheit aus: Viele ihrer erfolgreichsten Unternehmen sind ausserhalb ihrer Branche kaum bekannt. Während internationale Aufmerksamkeit häufig auf Pharmaunternehmen oder den Finanzplatz fällt, haben sich zahlreiche Industriefirmen in hochspezialisierten Märkten eine starke Position erarbeitet.
Die Schweizer Industrie wird häufig für ihre Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit hervorgehoben. Prägend sind führende Technologieunternehmen, spezialisierte Nischenanbieter sowie etablierte Qualitätsunternehmen, die seit Jahrzehnten erfolgreich auf internationalen Märkten agieren. Nach einer anspruchsvollen Marktphase könnten ausgewählte Schweizer Industriewerte nun wieder in den Fokus rücken: Bei einigen Unternehmen notieren die aktuellen Aktienkurse unter den vom Vontobel Equity Research veröffentlichten Kurszielen. Kursziele beruhen auf Annahmen und Prognosen und stellen keine Garantie für eine entsprechende Kursentwicklung dar.
Vor diesem Hintergrund wurde ein Aktienkorb entwickelt, der auf drei zentrale Anlagethemen ausgerichtet ist: Unternehmen mit strukturellem Wachstumspotenzial, attraktiv bewertete Titel sowie Spezialisten, die von langfristigen Trends wie Automatisierung, Digitalisierung und Effizienzsteigerungen profitieren könnten.
Der Basket umfasst beispielsweise die Unternehmen Belimo, Bossard, Bucher Industries, Forbo, Georg Fischer, Huber+Suhner, Kardex, VAT und Zehnder. Trotz der Verteilung auf mehrere Unternehmen ist der Basket auf eine einzelne Branche und einen einzelnen Markt ausgerichtet. Die Wertentwicklung hängt daher wesentlich von der Entwicklung des Schweizer Industriesektors ab.
Wachstum aus Grossthemen
Von vielen Technologietrends profitieren nicht nur die Unternehmen, die im Rampenlicht stehen. Der Ausbau von Rechenzentren und die steigende Nachfrage nach Rechenleistung schaffen auch Chancen für spezialisierte Zulieferer. Zwei Unternehmen im Korb zeigen exemplarisch, wie Schweizer Industrieunternehmen von diesen Entwicklungen profitieren könnten.
Belimo stellt Stellantriebe und Ventile her, die in Gebäuden Luft und Wasser steuern. Rechenzentren erzeugen enorm viel Wärme, und jemand muss sie abführen. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 29,6 Prozent. Die Kühlung von Rechenzentren trug gut die Hälfte des Zuwachses bei (Belimo, 20.07.2026).
Eine andere Rolle innerhalb der Wertschöpfungskette nimmt VAT ein. Das Unternehmen liefert Vakuumventile, ohne die moderne Chips nicht gefertigt werden können. Im dritten Quartal 2026 erreichte der Auftragseingang einen Höchstwert in der Firmengeschichte. Für 2027 stellt VAT einen Umsatz deutlich über dem bisherigen Zielkorridor in Aussicht (VAT Group, 15.10.2026).
Belimo und VAT zeigen, wie stark einzelne Schweizer Industrieunternehmen von langfristigen Technologietrends profitieren können. Gleichzeitig verdeutlicht das Beispiel VAT, dass strukturelles Wachstum nicht mit einer geradlinigen Entwicklung gleichzusetzen ist. Die Halbleiterindustrie bleibt zyklisch. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen noch rückläufige Bestellungen gemeldet (Reuters, 16.10.2025). Hohe Auftragseingänge schaffen Visibilität, müssen aber zunächst in Umsatz und Gewinn umgesetzt werden. Entsprechend könnten solche Titel trotz attraktiver Wachstumsperspektiven stärkeren Schwankungen unterliegen als andere Unternehmen im Korb.
Bewertung als Ausgangspunkt
Während bei Belimo und VAT vor allem langfristige Wachstumstreiber im Vordergrund stehen, liegt die Ausgangslage bei anderen Unternehmen anders. Hier rückt weniger das Wachstumstempo als vielmehr die Frage in den Fokus, ob eine anspruchsvolle Marktphase bereits im Aktienkurs berücksichtigt ist.
Nicht jede Anlageidee braucht eine Wachstumsstory. Manchmal beginnt sie mit der Frage, was ein Markt bereits einpreist. Bucher Industries zeigt, wie das aussehen kann. Das Unternehmen ist unter anderem in den Bereichen Landtechnik, Hydrauliksysteme und Kommunalfahrzeuge tätig. Das erste Halbjahr 2026 war von einem Gewinneinbruch und einem gesenkten Ausblick geprägt (Bucher Industries, 30.07.2026). Inzwischen zeigen sich erste Anzeichen einer Stabilisierung. Die Nachfrage beruhigte sich, vor allem getragen von Geschäftsbereichen ausserhalb der Landwirtschaft (Bucher Industries, 27.10.2026). Nach neun Monaten sank der Umsatz währungsbereinigt nur noch um 1,1 Prozent (AWP, 27.10.2026).
Das Beispiel verdeutlicht eine andere Ausgangslage als bei den Wachstumsunternehmen. Im Vordergrund steht weniger die Frage nach neuen Megatrends als vielmehr die Bewertung nach einer schwächeren Marktphase. Falls sich Nachfrage und Investitionsbereitschaft erholen, könnten zyklische Unternehmen davon überdurchschnittlich profitieren. Ob und wann es so weit kommt, bleibt offen. Das Unternehmen selbst rechnet für 2026 weiterhin mit einem leicht tieferen Umsatz (Bucher Industries, 27.10.2026). Eine tiefe Bewertung ist noch keine Garantie für eine Wende. Sie wäre eher der Ausgangspunkt als das Argument selbst.
Was bei der Einordnung zu bedenken bleibt
Für Anleger könnte das Tracker Zertifikat auf den Swiss Industrial Champions Basket eine Möglichkeit darstellen, an der Entwicklung des Schweizer Industriestandorts teilzuhaben. Statt auf die Entwicklung eines einzelnen Unternehmens zu setzen, wird dabei ein diversifizierter Korb von neun Unternehmen abgebildet, der Technologieführer, Nischenanbieter und etablierte Qualitätsunternehmen vereint. Die Auswahl orientiert sich an drei Anlagethemen: Unternehmen mit strukturellem Wachstumspotenzial, attraktiv bewertete Titel sowie Spezialisten für Automatisierung, Digitalisierung und Effizienzsteigerungen. Anleger tragen das Emittentenrisiko sowie das Risiko von Kursverlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die Wertentwicklung des Zertifikats hängt von der Entwicklung der im Basket enthaltenen Aktien ab.
Bei der Beurteilung der Unternehmen spielen die Kursziele des Vontobel Equity Research ebenso eine Rolle wie die Positionierung gegenüber den genannten Trends. Die Einschätzung der Unternehmen beruht auf einer Analyse ihrer Marktposition, ihrer Geschäftsentwicklung sowie langfristiger Branchentrends. Die tatsächliche Entwicklung einzelner Unternehmen kann von den Erwartungen abweichen.
Viele der Unternehmen verfügen in ihren jeweiligen Märkten über starke Wettbewerbspositionen. Wie erfolgreich sie sich entwickeln, dürfte davon abhängen, wie gut sie ihre Marktposition in einem anspruchsvollen Umfeld behaupten können.
Tracker-Zertifikat Swiss Industrial Champions Basket
Die Aktienempfehlungen wurden von der Research Abteilung der Vontobel erstellt. Bei der Erstellung von Finanzanalysen legen Vontobel sowie ihre Analysten allfällige Interessenkonflikte offen; sie sind unter https://www.vontobel.com/document-library/equity-research/stockguide/ jederzeit abrufbar.