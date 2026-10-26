Gerade in Marktphasen, die von politischen Ereignissen und wechselnder Stimmung geprägt werden, entwickeln sich Unternehmen und Sektoren häufig unterschiedlich. Während einzelne Bereiche unter Druck geraten können, profitieren andere von strukturellen Wachstums- und Innovationstrends.

Die Momentum USA Strategie verfolgt einen systematischen und regelbasierten Ansatz, um Unternehmen mit einer überdurchschnittlich starken Kursentwicklung zu identifizieren. Im Fokus stehen US-Aktien, die über einen längeren Zeitraum relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt gezeigt haben. Die Auswahl erfolgt anhand klar definierter Kriterien und wird regelmässig überprüft, um aktuelle Markttrends abzubilden.

Anders als klassische Ansätze, die sich auf Prognosen oder einzelne Marktmeinungen stützen, orientiert sich die Strategie konsequent an beobachtbaren Marktbewegungen. Unternehmen bleiben so lange Bestandteil der Strategie, wie ihre positive Dynamik intakt ist. Dadurch können Unternehmen mit positiver Kursdynamik frühzeitig berücksichtigt werden, während Positionen mit nachlassender Stärke reduziert werden.

Ergänzt wird der Ansatz durch ein integriertes Risikomanagement. In Phasen erhöhter Marktvolatilität kann die Strategie eine taktische Short-Position auf einen US-Aktienindex-Future aufbauen. Diese Absicherung kann unter bestimmten Marktbedingungen dazu beitragen, Marktrisiken teilweise zu reduzieren. Sie bietet jedoch keinen vollständigen Schutz vor Verlusten. Sobald sich das Marktumfeld wieder beruhigt, wird die Absicherung schrittweise zurückgenommen. Dadurch kombiniert die Strategie einen Momentum-Ansatz mit einer regelbasierten Risikosteuerung.

Die Momentum USA Strategie bietet einen regelbasierten Zugang zu ausgewählten Unternehmen. Ob diese Unternehmen künftig von Wachstumstrends profitieren, ist nicht vorhersehbar. Gerade in Phasen politischer Unsicherheit, in denen sich Marktführer und Nachzügler oft besonders deutlich voneinander abgrenzen, kann ein regelbasierter Momentum-Ansatz eine alternative Herangehensweise an den US-Aktienmarkt darstellen. Wie bei allen Anlagestrategien bestehen jedoch Risiken, und eine positive Wertentwicklung kann nicht garantiert werden.