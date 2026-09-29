Die Schweiz ist ein wichtiger Standort der Pharmaindustrie. Roche und Novartis gehören hier zu den grössten Pharmakonzernen. Gleichzeitig verschieben sich die Wachstumsschwerpunkte in der Pharmaindustrie. Ein besonders dynamischer Bereich sind Medikamente gegen Übergewicht. Reuters zufolge könnte der weltweite Markt innerhalb des kommenden Jahrzehnts einen jährlichen Umsatz von rund 100 Milliarden Dollar erreichen (Reuters, 21.09.2026).

Für Roche ist der Markt für Medikamente gegen Übergewicht ein neues Geschäftsfeld. Der Konzern ist bisher vor allem mit Medikamenten gegen Krebs und mit Diagnostik gross geworden. Mit «Enicepatide» versucht Roche nun, einen Platz in einem Markt zu erobern, der bisher vor allem von Novo Nordisk und Eli Lilly geprägt wird (Reuters, 22.09.2026).

Enicepatide wurde ursprünglich unter dem Namen «CT 388» entwickelt (FuW, 22.09.2026). Der Wirkstoff ahmt zwei körpereigene Hormone nach, die GLP-1 und GIP heissen. Vereinfacht gesagt sollen sie den Appetit dämpfen und dadurch das Körpergewicht senken. Zugleich sollen sie helfen, den Blutzucker zu kontrollieren. Das Mittel wird einmal pro Woche gespritzt (Reuters, 22.09.2026).