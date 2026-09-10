Die Geschichte des Oktoberfests reicht bis ins Jahr 1810 zurück. Aus der Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig entwickelte sich über die Jahre das grösste Volksfest der Welt, das heute für bayerische Tradition und Bierkultur steht.

Die weltweite Bierindustrie gilt grundsätzlich als reifer Markt. In vielen Industrieländern wächst der Konsum nur noch langsam oder geht teilweise sogar zurück. Gleichzeitig verändern sich die Vorlieben der Verbraucher. Premium-Biere, alkoholfreie Alternativen und innovative Getränkekonzepte gewinnen zunehmend an Bedeutung (Kirin Global Beer Consumption Report 2024, 22.12.2026).

Für die grossen Brauereikonzerne bedeutet dies, dass Wachstum häufig nicht mehr allein übersteigende Absatzmengen erzielt wird. Stattdessen stehen Marktanteilsgewinne, starke Marken und die Erschliessung neuer Konsumentengruppen im Fokus. Unternehmen, denen dies gelingt, können sich auch in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten.