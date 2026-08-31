Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
Bitcoin hat in der vergangenen Woche ein bemerkenswertes Comeback hingelegt. Zwischen dem 17. und 21. August stieg der Kurs um mehr als 20 Prozent und erreichte zeitweise rund 79.500 US-Dollar (Reuters, 25.08.2026). Am 25. August überschritt Bitcoin zwischenzeitlich sogar die Marke von 80.000 US-Dollar. Gleichzeitig verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs, also börsengehandelte Fonds, die direkt Bitcoin halten und dessen Kurs möglichst genau abbilden sollen, mit rund 1.9 Milliarden US-Dollar den stärksten Wochenzufluss des Jahres (SoSoValue 21.08.2026). Auf den ersten Blick könnte man darin schlicht die Rückkehr des Risikoappetits sehen. Interessanter ist jedoch, dass mehrere bislang getrennte Faktoren gleichzeitig zusammenliefen: US-Fiskalpolitik, regulatorische Weichenstellungen und institutionelle Nachfrage.
Der Makro-Katalysator: Fiskalpolitik statt Krypto-Euphorie
Den ersten Impuls lieferte die US-Finanzpolitik. Das US-Finanzministerium kündigte am 19. August an, die Rückkäufe länger laufender Staatsanleihen ab September auf mindestens vier Milliarden US-Dollar je Operation zu verdoppeln. Auslöser war unter anderem die angespannte Situation am langen Ende der Zins-Kurve: Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe hatte zuvor ein 19-Jahres-Hoch erreicht. Die Rückkäufe sind im Verhältnis zum gesamten US-Schuldenberg zwar gering und keineswegs mit quantitativer Lockerung gleichzusetzen. Ihre Bedeutung liegt deshalb weniger in der unmittelbaren Liquiditätszufuhr als im Signal an den Markt.
Denn damit rückt eine für Bitcoin relevante Frage in den Vordergrund: Wie reagiert die US-Politik, wenn hohe Staatsverschuldung und dauerhaft hohe langfristige Zinsen zunehmend unvereinbar werden? Je höher die Finanzierungskosten des Staates steigen, desto grösser wird der politische Druck, die langfristigen Renditen zu begrenzen.
Sollte sich daraus langfristig eine Form finanzieller Repression entwickeln, etwa durch niedrigere Realzinsen oder eine stärkere nominale Geldmengenausweitung, könnte Bitcoin von einer bisher eher abstrakten Absicherung gegen «Dollar-Debasement», also einem möglichen Wertverlust des US-Dollars infolge einer Ausweitung der Geldmenge, steigender Staatsverschuldung und einer expansiven Fiskalpolitik, zu einer konkreten Wette auf die politische Reaktion auf die US-Fiskallage werden.
Regulierung als zweiter Rückenwind
Noch interessanter ist, dass die Kursentwicklung des Bitcoins in vergangener Woche mit einem zweiten Katalysator zusammentraf: der Regulierung.
Bei einem Treffen im Weissen Haus am 20. August drängte Präsident Trump erneut auf eine Verabschiedung des CLARITY Act, der für mehr regulatorische Klarheit im US-Kryptomarkt sorgen und die Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden eindeutig festlegen soll. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet; der entscheidende Senatsschritt ist für den 15. September vorgesehen.
Der Markt bekam damit nicht einfach die Nachricht «Krypto wird regulatorisch akzeptiert», sondern einen konkreten politischen Zeitplan für eine mögliche Klärung der regulatorischen Zuständigkeiten.
Für Bitcoin ist das relevant, weil der regulatorische Risikoabschlag zunehmend messbar werden könnte. Institutionelle Anleger brauchen nicht nur Zugang zu Bitcoin, sondern Rechtssicherheit bei Verwahrung, Handel, Bilanzierung und Risikomanagement. Sollte der CLARITY Act tatsächlich Fortschritte machen, würde damit nicht zwangsläufig die Nachfrage explodieren. Wahrscheinlicher ist zunächst, dass eine Hürde für bestehende Nachfrage kleiner wird. Kapital, das Bitcoin grundsätzlich allokieren dürfte, muss dann weniger regulatorische Unsicherheit einpreisen.
ETF-Zuflüsse: Wie nachhaltig ist die Nachfrage?
Der dritte Faktor ist die tatsächliche Kapitalbewegung. Die starken ETF-Zuflüsse der vergangenen Woche zeigen, dass der Kursanstieg über die traditionellen Finanzmärkte zusätzlich unterstützt wurde. Sie sollten jedoch nicht vorschnell als Beleg für eine strukturell steigende institutionelle Nachfrage interpretiert werden. Ein Teil der Zuflüsse dürfte vielmehr prozyklisch gewesen sein: Der kräftige Kursanstieg machte Bitcoin für Momentum-Investoren wieder attraktiver und könnte zusätzliche Käufe über die ETFs ausgelöst haben.
Gleichzeitig wurde die Bewegung durch umfangreiches Short-Covering verstärkt. Dabei müssen Marktteilnehmer, die auf fallende Kurse gesetzt haben, ihre Positionen bei steigenden Kursen zurückkaufen, um Verluste zu begrenzen. Die daraus resultierenden Käufe können die Aufwärtsbewegung zusätzlich verstärken. Innerhalb kurzer Zeit wurden Milliarden an gehebelten Short-Positionen liquidiert.
Genau darin liegt aber die spannendste Investmentfrage für die kommenden sechs bis zwölf Monate: Bleibt die Nachfrage bestehen, wenn der kurzfristige Rückenwind nachlässt?
Die eigentliche Bewährungsprobe beginnt jetzt
Sollten die ETF-Zuflüsse auch während einer möglichen Korrektur stabil bleiben, wäre dies wesentlich aussagekräftiger als ein weiterer Milliarden-Zufluss während einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Es würde darauf hindeuten, dass ein Teil des Kapitals Bitcoin nicht lediglich aufgrund steigender Kurse und kurzfristiger Momentum-Signale kauft, sondern zunehmend als strategische Position betrachtet. Bleiben die Zuflüsse dagegen eng an die Kursentwicklung gekoppelt und drehen bei einer Korrektur wieder ins Negative, wäre das ein Hinweis darauf, dass die institutionelle Nachfrage weiterhin überwiegend prozyklisch ist.
Damit verändert sich auch die entscheidende Vergleichsgrösse. Bitcoin konkurriert institutionell nicht mehr nur mit anderen Kryptowährungen oder Technologieaktien, sondern zunehmend mit US-Staatsanleihen und Gold. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr, ob Bitcoin «digitales Gold» sein kann – dieses Narrativ ist längst bekannt. Viel interessanter ist, ob Investoren Bitcoin zunehmend als Versicherung gegen die langfristigen Konsequenzen der fiskalischen Entwicklung der USA betrachten.
Verändert sich die Rolle von Bitcoin im Portfolio?
Die vergangene Woche war deshalb möglicherweise weniger der Beginn eines neuen Bitcoin-Narrativs als dessen erster ernsthafter Test. Treasury-Buybacks, die politischen Signale rund um den CLARITY Act und die starken ETF-Zuflüsse fielen zeitlich zusammen und sorgten für ein Umfeld, das von Marktteilnehmern als unterstützend für digitale Vermögenswerte interpretiert wurde. Noch lässt sich daraus jedoch kein struktureller Bewertungswechsel ableiten. Vielmehr hat die vergangene Woche gezeigt, wie schnell sich verschiedene positive Faktoren gegenseitig verstärken können – und damit auch, wie schwer sich der fundamentale Anteil der Rally von technischen und prozyklischen Effekten trennen lässt.
Ob sich daraus ein nachhaltiger Trend entwickelt, wird daher massgeblich davon abhängen, was nach der ersten Aufwärtsbewegung passiert. Bleiben ETF-Zuflüsse auch bei fallenden Kursen robust? Entwickelt sich der regulatorische Risikoabschlag mit weiteren Fortschritten beim CLARITY Act tatsächlich zurück? Und bleibt Bitcoin auch dann gefragt, wenn langfristige US-Renditen wieder steigen und die klassische Liquiditätsunterstützung nachlässt? Erst wenn mehrere dieser Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, wäre die These eines strukturellen Bewertungswandels überzeugender.
Aus Investorensicht könnte damit insbesondere die Frage relevant werden, welche Rolle Bitcoin künftig innerhalb institutioneller Portfolios einnimmt. Während einige Marktteilnehmer Bitcoin weiterhin vor allem als risikobehaftetes Wachstumsasset betrachten, sehen andere darin zunehmend einen potenziellen Diversifikationsbaustein in einem Umfeld fiskalischer und geldpolitischer Unsicherheit. Entscheidend wird daher nicht sein, ob Bitcoin weiter steigt, sondern warum. Genau diese Unterscheidung dürfte in den kommenden Monaten wichtiger werden als das nächste Kursziel.
Hinweis: Die nachfolgend dargestellten Hebelprodukte weisen ein erhöhtes Risikoprofil auf. Aufgrund der Hebelwirkung können Gewinne, aber auch Verluste überproportional ausfallen. Bei ungünstiger Marktentwicklung ist ein erheblicher Verlust bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich.