Den ersten Impuls lieferte die US-Finanzpolitik. Das US-Finanzministerium kündigte am 19. August an, die Rückkäufe länger laufender Staatsanleihen ab September auf mindestens vier Milliarden US-Dollar je Operation zu verdoppeln. Auslöser war unter anderem die angespannte Situation am langen Ende der Zins-Kurve: Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe hatte zuvor ein 19-Jahres-Hoch erreicht. Die Rückkäufe sind im Verhältnis zum gesamten US-Schuldenberg zwar gering und keineswegs mit quantitativer Lockerung gleichzusetzen. Ihre Bedeutung liegt deshalb weniger in der unmittelbaren Liquiditätszufuhr als im Signal an den Markt.

Denn damit rückt eine für Bitcoin relevante Frage in den Vordergrund: Wie reagiert die US-Politik, wenn hohe Staatsverschuldung und dauerhaft hohe langfristige Zinsen zunehmend unvereinbar werden? Je höher die Finanzierungskosten des Staates steigen, desto grösser wird der politische Druck, die langfristigen Renditen zu begrenzen.

Sollte sich daraus langfristig eine Form finanzieller Repression entwickeln, etwa durch niedrigere Realzinsen oder eine stärkere nominale Geldmengenausweitung, könnte Bitcoin von einer bisher eher abstrakten Absicherung gegen «Dollar-Debasement», also einem möglichen Wertverlust des US-Dollars infolge einer Ausweitung der Geldmenge, steigender Staatsverschuldung und einer expansiven Fiskalpolitik, zu einer konkreten Wette auf die politische Reaktion auf die US-Fiskallage werden.