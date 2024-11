Eine ebenso dynamische Kehrtwende wie die Telcos schlug die Immobilienbranche zuletzt ein. Die Sektorvertreter blicken auf eine besonders düstere Zeit zurück. Eingeläutet wurde der Abschwung parallel zur ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juli 2022, wodurch eine mehrjährige Nullzinsphase abrupt endete. Insgesamt zehn Mal schraubten die Währungshüter den Leitsatz bis September 2023 nach oben. Die Folge: Die Kredite wurden teurer, die Kapitalgeber nervös und die Preise bröckelten ab. Doch allmählich scheint sich die Skepsis wieder in Zuversicht umzukehren. Die EZB drehte im Juni erstmals den Geldhahn wieder auf, was sich schnell in anziehenden Immobilienpreisen niederschlug. Den Beleg dafür liefert eine Analyse der Wirtschaftsforscher IfW. Dieser zufolge erhöhten sich im zweiten Quartal die Preise von Eigentumswohnungen in Deutschland um 2,4 Prozent, Mehrfamilienhäuser kosten sogar um 4,4 Prozent mehr. Zum Jahresauftakt waren die Preise dagegen noch rückläufig. «Die Trendwende auf dem Immobilienmarkt ist eingeläutet», zeigte sich IfW-Forscher Jonas Zdrzalek zuversichtlich. Auch der Zwischenbericht des Immobilienriesen Vonovia macht klar, dass sich der rasante Wertverfall zuletzt deutlich verlangsamte. Musste der Konzern in der Vergangenheit den Wert seines Portfolios immer wieder nach unten korrigieren und dadurch Milliarden-Verluste hinnehmen, hellte sich zum Halbjahr die Lage auf. Bis Ende Juni hat sich der Bestandswert nur noch geringfügig um 1,7 Prozent verringert. In der Folge reduzierten sich auch die Verluste. Unter dem Strich stand ein Minus von 529 Millionen Euro, vor Jahresfrist waren es noch 4.1 Milliarden. Deutschlands grösster Wohnungskonzern bekräftigte daher zum Halbjahr seine Prognose. Für 2024 erwartet Vonovia ein bereinigtes Vorsteuerergebnis am oberen Ende der Spanne von 1.7 bis 1.8 Milliarden Euro. Dank des sinkenden Zinsniveaus traut sich das Unternehmen auch in Sachen Expansion wieder mehr zu. So haben die Bochumer angekündigt, die Tochter Deutsche Wohnen, an der sie bereits 87 Prozent halten, mit weiteren Aktienkäufen noch enger an sich binden zu wollen. Ziel ist ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, wobei den Aktionären der Deutsche Wohnen ein Abfindungsangebot gemacht werden soll. Dies wird zwar ohne eine Kapitalerhöhung nicht gehen, Marktteilnehmer reagierten trotzdem positiv auf die Nachricht.