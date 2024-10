Die Bundesregierung hält aktuell noch rund 12 Prozent an der Commerzbank. Anfang September verkaufte der deutsche Staat, rund 4,49 Prozent seiner Anteile über das sogenannte beschleunigte Bookbuilding. Bei der Auktion bekam die UniCredit das vollständige Aktienpaket. Der Zuteilungspreis betrug wohl 13,20 EUR pro Aktie, was nur knapp über dem Tagesschlusskurs lag. Der Erwerb des Aktienpakets durch die UniCredit überraschte die Commerzbank und die Bundesregierung gleichermassen. Das Verkaufsverfahren war für alle Investoren offen gewesen, eine offizielle Einladung der Bundesregierung an die UniCredit gab es wohl allerdings nicht. Angeblich soll JP Morgan, welche der Bundesregierung bei der Auktion geholfen hat, die UniCredit ohne weitere Abstimmung eingeladen haben. Die anderen 4,5 Prozent beschafften sich die Italiener über den normalen Börsenhandel. Als die Aktion der UniCredit am nächsten Tag bekannt wurde, stieg der Kurs der Commerzbank Aktie deutlich an.

Nach einer weiteren Offerte in der vergangenen Woche schaltete sich der Bundeskanzler ein und kritisierte eine mögliche Übernahme durch die UniCredit mit den Worten: «Unfreundliche Attacken, feindliche Übernahmen sind nicht das, was für Banken eine gute Sache sind». So sei die Commerzbank eine wirtschaftlich erfolgreiche Bank, welche wichtig für die Kreditvergabe im Mittelstand ist. Hierbei besteht die Befürchtung, dass eine mögliche Übernahme sich negativ auf diese Kreditvergabe auswirken könnte, da fraglich ist, ob die hohen Renditeziele Orcels mit der grosszügigen Kreditvergabe zusammenpassen. Aus Rom werden mittlerweile Stimmen laut, welche nicht nachvollziehen können, wie Deutschland eine höhere Integration der Europäischen Wirtschaft begrüsst, allerdings so ablehnend auf eine mögliche Übernahme reagiert.