Derzeit erwirtschaftet Reddit 98 Prozent seines Umsatzes mit Werbung. Das soll sich nun ändern. Reddit hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Daten an KI-Entwickler abgeschlossen, wie das Management bekannt gab. Dieser Deal soll Reddit in den nächsten zwei bis drei Jahren 203 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen. Der Datenbestand von Reddit mit seinen Millionen von Nutzern ist riesig – es gibt rund eine Milliarde Posts und 16 Milliarden Kommentare. Laut CEO Steve Huffman wären die Daten besonders interessant, da täglich neue Inhalte auf Reddit erscheinen und die KIs somit auch neue Ideen und Themen in ihren Lernprozess einbeziehen können. Der Vertrag hat jedoch in der Community für Unmut gesorgt: Einige Nutzer sagten, Reddit würde so das geistige Eigentum seiner Nutzer verkaufen.