Die grössten Batteriekapazitäten werden in asiatischen Ländern wie China, Südkorea oder Japan produziert. Beim Blick auf die Marktanteile im Jahr 2022 wird die chinesische Dominanz bei den Lithium-Ionen-Akkus deutlich. Der Weltmarktführer, die chinesische Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), vereint gemessen am Absatz im Jahr 2022 mehr als ein Drittel (34 Prozent) des Weltmarktes auf sich. In China beträgt der Marktanteil des Unternehmens sogar 48 Prozent. Fast jedes dritte E-Auto enthält nach Unternehmensangaben eine CATL-Batterie, was CATL auch zu einem der zehn grössten Automobilzulieferern der Welt macht. Zu den weiteren grossen Batterieherstellern zählen unter anderem die chinesische BYD und die japanische Panasonic.