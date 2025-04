Die Ursprünge humanoider Robotik gehen weit zurück. Wenn man heute an einen Roboter denkt, stellen sich die meisten Menschen wahrscheinlich ein hoch technologisiertes Etwas vor, dass sich ein wenig statisch und ruckhaft bewegt und ausführt, was Programmierer und Algorithmen ihm vorgeben. Ein Beispiel war die bereits 1983 entwickelte «Stanford-Hand», die ein damaliger Doktorand an der amerikanischen Eliteuniversität Stanford entwickelt hatte. Diese an die menschliche Anatomie angelehnte Hand verfügte nur über drei Finger und konnte mit den ihr verbauten Sensoren die Objekte erkennen, die es gegriffen hat.

Seither hat sich viel getan auf dem Gebiet der Robotik. Über die Jahre entwickelte sich ein regelrechter Hype um Roboter, der die Menschen von Beginn an faszinierte. Ob in Filmen wie Star Wars (C-3PO) oder I, Robot mit Hollywoodstar Will Smith – autonom agierende Roboter, die über eine gewisse Form der Wahrnehmung verfügen und mit ihrer Umgebung interagieren können, wirkten zum Zeitpunkt ihrer Erscheinung in den jeweiligen Filmen noch wie Science-Fiction. Doch Big Tech arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, die leistungsfähigsten, menschenähnlichsten Roboter zu entwickeln, die unter Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Sprachmodellen mit Menschen in ihrer Umgebung interagieren können.

Modernstes Beispiel ist der von dem britischen Labor Engineered Arts entwickelte und kürzlich viral gegangene Roboter namens «Ameca». Ameca erreichte in Kürze grosse Bekanntheit, da sie nach gegenwärtigen Erkenntnissen, der fortschrittlichste humanoide Roboter ist, der die Spitze der Mensch-Roboter-Technologie verkörpert. Ameca verfügt über einen menschenähnlichen künstlichen Körper sowie ein menschlich anmutendes Gesicht. Sie kann ihre Augen und Gesichtsmuskeln bewegen und kann mit den Händen gestikulieren. Technologisch nutzt Ameca KI, mehrere grosse Sprachmodelle wie die neuesten GPT-Modelle von OpenAI als auch maschinelles Lernen, neuronale Netze und einzigartige Algorithmen für ihr menschenähnliches Verhalten. Durch diese Zusammenkunft von Spitzentechnologie fühlt laut Angaben des Unternehmens jede einzelne Roboter-Mensch-Interaktion einzigartig an.