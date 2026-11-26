Adidas AG – Marktanteilsgewinne, Innovation und globale Wachstumsdynamik
Nach einer Phase operativer Herausforderungen hat sich Adidas zuletzt deutlich stabilisiert. Steigende Marktanteile, eine starke Entwicklung in China und Nordamerika sowie Fortschritte bei der Profitabilität deuten darauf hin, dass der Konzern seine Wettbewerbsposition gegenüber Nike weiter ausbauen könnte.
Marktanteilsgewinne und Wachstum auf mehreren Ebenen
Adidas weist derzeit Entwicklungen auf, die auf eine verbesserte Wettbewerbsposition hindeuten könnten. Trotz eines herausfordernden Konsumumfelds gelingt es dem Unternehmen, Marktanteile zu gewinnen, die Profitabilität zu steigern und seine Wettbewerbsposition gegenüber Konkurrenten wie Nike auszubauen (Reuters, 29.10.2026).
Ein wichtiger Treiber ist die erwartete Rückkehr Europas auf den Wachstumspfad. Europa ist mit rund einem Drittel der Konzernumsätze die grösste Region von Adidas. Nachdem die Umsätze im dritten Quartal 2026 aufgrund hoher Lagerbestände und verstärkter Rabattierungen im Handel noch um 4 Prozent zurückgingen, erwartet das Management für das vierte Quartal wieder ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. CEO Bjorn Gulden betonte zudem, dass das Unternehmen trotz der wirtschaftlichen Schwäche einzelner europäischer Volkswirtschaften über ein starkes Orderbuch verfüge (Reuters, 29.10.2026).
Deutlich positiv entwickelte sich zudem das Geschäft in den internationalen Wachstumsmärkten. Während Nike in China seit fast zwei Jahren rückläufige Umsätze verzeichnet, konnte Adidas seine Erlöse im Grossraum China zuletzt um 13 Prozent steigern. Auch Nordamerika wuchs im gleichen Zeitraum um 12 Prozent. Laut Einschätzungen des Managements waren zuletzt keine Anzeichen einer Abschwächung der Dynamik in China erkennbar. Diese Entwicklung deutet auf nachhaltige Marktanteilsgewinne gegenüber dem wichtigsten Wettbewerber hin. Ob sich diese Entwicklung nachhaltig fortsetzt, bleibt jedoch abzuwarten (Reuters, 29.10.2026).
Innovation und Produktpipeline als Wachstumstreiber
Ein weiterer zentraler Bestandteil ist die Innovationskraft von Adidas. Um die Abhängigkeit von erfolgreichen Lifestyle-Modellen wie Samba und Gazelle zu reduzieren, investiert das Unternehmen gezielt in neue Produktkategorien. Besonders hervorzuheben ist die Adizero-Produktlinie. Das neueste Modell, der Adizero Adios Pro Evo 3, gilt als der leichteste Wettkampfschuh der Unternehmensgeschichte und wurde durch Spitzenleistungen im Marathonbereich international bekannt. Solche Innovationen können die Wahrnehmung von Adidas als Performance-Marke unterstützen und zusätzliche Wachstumschancen eröffnen (Reuters, 29.10.2026).
Auch im Fussballgeschäft zeigt sich die Stärke des Unternehmens. Adidas bestätigte zuletzt seine erhöhte Jahresprognose und führte dies insbesondere auf starke Verkäufe seiner Lauf- und Fussballkollektionen zurück. Der Konzern investierte zusätzlich in Marketingmassnahmen rund um die Fussball-Weltmeisterschaft und konnte dadurch die Markenbekanntheit weiter steigern. Die Strategie eines „global brand with a local mindset“ ermöglicht es Adidas zudem, regionale Trends besser zu adressieren und die Verbraucher direkt anzusprechen (Adidas Annual Report 2025; Reuters, 29.10.2026).
Finanzielle Stärke als Rückenwind
Auch die finanzielle Entwicklung hat sich zuletzt positiv entwickelt. Am 21. Oktober 2026 erhöhte Adidas seine operative Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf 2.5 Milliarden Euro. Zwar enthielt diese Prognose eine einmalige US-Zollerstattung in Höhe von 200 Millionen Euro, allerdings lagen die operativen Ergebnisse auch ohne diesen Sondereffekt deutlich über den Analystenerwartungen. Laut Analysten von Metzler und J.P. Morgan profitiert Adidas zugleich von höheren Vollpreisverkäufen und einer verbesserten Bruttomarge (Reuters, 21.10.2026).
Besonders wichtig ist, dass sich die Verbesserung nicht nur auf Einmaleffekte beschränkt. Das Management weist darauf hin, dass die derzeitigen Probleme im Lifestyle-Segment vor allem durch hohe Lagerbestände und Rabattaktionen im Markt verursacht werden. Sobald sich diese Situation normalisiert, erwartet Adidas eine weitere Verbesserung der Nachfrage und der Margen. CEO Bjorn Gulden betonte ausdrücklich, dass sich die aktuelle Schwächephase im Lifestyle-Bereich mittelfristig wieder bereinigen werde (Reuters, 21.10.2026).
Langfristig sieht Adidas weiterhin Wachstumschancen in wichtigen internationalen Märkten. Insbesondere in Nordamerika verfügt das Unternehmen im Vergleich zu Nike noch über vergleichsweise geringe Marktanteile, was weiteres Expansionspotenzial bietet. Gleichzeitig verfolgt das Management das Ziel, die Wettbewerbsposition in seinen Kernmärkten auszubauen und von seiner globalen Markenstärke zu profitieren. Ob und in welchem Umfang diese Wachstumsziele erreicht werden können, wird jedoch massgeblich von der Konsumnachfrage, dem Wettbewerbsumfeld und der erfolgreichen Umsetzung der Strategie abhängen (Adidas Annual Report 2025).
Ein langfristiger Wettbewerbsvorteil von Adidas ist die hohe Markenstärke im globalen Fussballgeschäft. Durch Partnerschaften mit führenden Vereinen und Nationalmannschaften verfügt das Unternehmen über eine globale Plattform zur Vermarktung seiner Produkte. Diese Präsenz unterstützt sowohl das Wachstum im Kerngeschäft Fussball als auch die Wahrnehmung der Marke in anderen Produktkategorien wie Running und Lifestyle (Adidas Annual Report 2025).
Gleichzeitig unterliegt Adidas einer Reihe wesentlicher Risiken. Hierzu zählen insbesondere eine schwächere Konsumnachfrage, zunehmender Wettbewerbsdruck, Veränderungen im Kaufverhalten der Verbraucher, geopolitische und handelspolitische Unsicherheiten sowie Wechselkursentwicklungen. Darüber hinaus können sich Verzögerungen bei Produkteinführungen oder eine geringere Nachfrage nach einzelnen Produktlinien negativ auf Umsatz und Profitabilität auswirken (Adidas Annual Report 2025).
Warum Adidas interessant bleibt
Adidas vereint derzeit mehrere positive operative Entwicklungen.: steigende Marktanteile, starke Innovationskraft, eine verbesserte Profitabilität und langfristige Wachstumschancen in Nordamerika und Asien. Hinzu kommt die Rückkehr Europas auf den Wachstumspfad sowie eine erfolgreiche Produktpipeline im Running- und Fussballgeschäft. Dem stehen jedoch Risiken gegenüber, insbesondere hinsichtlich Konsumnachfrage, Wettbewerb, Handelsbeschränkungen und der weiteren Entwicklung wichtiger Absatzmärkte. Für langfristig orientierte Anleger könnte Adidas vor dem Hintergrund der dargestellten Markt-, Wachstums- und Profitabilitätsentwicklung interessant sein.