Auch die finanzielle Entwicklung hat sich zuletzt positiv entwickelt. Am 21. Oktober 2026 erhöhte Adidas seine operative Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf 2.5 Milliarden Euro. Zwar enthielt diese Prognose eine einmalige US-Zollerstattung in Höhe von 200 Millionen Euro, allerdings lagen die operativen Ergebnisse auch ohne diesen Sondereffekt deutlich über den Analystenerwartungen. Laut Analysten von Metzler und J.P. Morgan profitiert Adidas zugleich von höheren Vollpreisverkäufen und einer verbesserten Bruttomarge (Reuters, 21.10.2026).

Besonders wichtig ist, dass sich die Verbesserung nicht nur auf Einmaleffekte beschränkt. Das Management weist darauf hin, dass die derzeitigen Probleme im Lifestyle-Segment vor allem durch hohe Lagerbestände und Rabattaktionen im Markt verursacht werden. Sobald sich diese Situation normalisiert, erwartet Adidas eine weitere Verbesserung der Nachfrage und der Margen. CEO Bjorn Gulden betonte ausdrücklich, dass sich die aktuelle Schwächephase im Lifestyle-Bereich mittelfristig wieder bereinigen werde (Reuters, 21.10.2026).

Langfristig sieht Adidas weiterhin Wachstumschancen in wichtigen internationalen Märkten. Insbesondere in Nordamerika verfügt das Unternehmen im Vergleich zu Nike noch über vergleichsweise geringe Marktanteile, was weiteres Expansionspotenzial bietet. Gleichzeitig verfolgt das Management das Ziel, die Wettbewerbsposition in seinen Kernmärkten auszubauen und von seiner globalen Markenstärke zu profitieren. Ob und in welchem Umfang diese Wachstumsziele erreicht werden können, wird jedoch massgeblich von der Konsumnachfrage, dem Wettbewerbsumfeld und der erfolgreichen Umsetzung der Strategie abhängen (Adidas Annual Report 2025).

Ein langfristiger Wettbewerbsvorteil von Adidas ist die hohe Markenstärke im globalen Fussballgeschäft. Durch Partnerschaften mit führenden Vereinen und Nationalmannschaften verfügt das Unternehmen über eine globale Plattform zur Vermarktung seiner Produkte. Diese Präsenz unterstützt sowohl das Wachstum im Kerngeschäft Fussball als auch die Wahrnehmung der Marke in anderen Produktkategorien wie Running und Lifestyle (Adidas Annual Report 2025).

Gleichzeitig unterliegt Adidas einer Reihe wesentlicher Risiken. Hierzu zählen insbesondere eine schwächere Konsumnachfrage, zunehmender Wettbewerbsdruck, Veränderungen im Kaufverhalten der Verbraucher, geopolitische und handelspolitische Unsicherheiten sowie Wechselkursentwicklungen. Darüber hinaus können sich Verzögerungen bei Produkteinführungen oder eine geringere Nachfrage nach einzelnen Produktlinien negativ auf Umsatz und Profitabilität auswirken (Adidas Annual Report 2025).