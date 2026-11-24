Die NVIDIA-Aktie befindet sich derzeit in einer spannenden Ausgangslage. Während das Unternehmen operativ weiterhin aussergewöhnlich starke Ergebnisse erzielt und seine führende Position im Markt für künstliche Intelligenz ausbaut, wurde die Aktie zuletzt von erheblichen Kursschwankungen und Unsicherheiten belastet. Insbesondere der starke Abverkauf in der vergangenen Woche sowie die jüngsten Nachrichten rund um die Unternehmensführung haben für erhöhte Volatilität gesorgt.

Ein wesentlicher Impuls kam am 23. November 2026 mit der Nachricht über die Rückkehr von Jensen Huang an die Unternehmensspitze. Der NVIDIA-Mitgründer wurde erneut als Präsident und CEO eingesetzt. Seine Rückkehr ist für den Konzern von besonderer Bedeutung, da Huang als zentrale Figur hinter dem Aufstieg von NVIDIA zu einem der führenden Technologieunternehmen weltweit gilt. Die Entscheidung könnte das Vertrauen der Investoren stärken und die Unsicherheit bezüglich der strategischen Ausrichtung reduzieren (Reuters, 23.11.2026; NVIDIA, 23.11.2026).