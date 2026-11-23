Weihnachtsmärkte gehören in vielen europäischen Städten zu den wichtigsten saisonalen Besuchermagneten. Gleichzeitig stehen Veranstalter und Händler vor denselben Herausforderungen wie zahlreiche andere Unternehmen. Energie, Personal, Logistik, Mieten und Sicherheitskonzepte sind in den vergangenen Jahren teurer geworden. Die Adventszeit bietet deshalb einen aufschlussreichen Einblick in die Frage, wie erfolgreich Unternehmen steigende Kosten an ihre Kunden weitergeben können.

Besonders sichtbar wird dies beim Glühwein. In Deutschland kostet eine Tasse 2026 durchschnittlich rund 4.60 Euro, gegenüber 3.94 Euro im Jahr 2023 (Chip, 2026). Je nach Region und Markt reichen die Preise von rund 3.50 bis 7.50 Euro. Die Unterschiede spiegeln nicht nur lokale Kostenstrukturen wider, sondern auch die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft der Besucher.

Bemerkenswert ist, dass die Preise vielerorts zwar gestiegen sind, die Nachfrage bislang aber kaum nachgelassen hat. Für viele Konsumenten ist der Weihnachtsmarkt längst mehr als eine Einkaufsmöglichkeit. Er verbindet Gastronomie, Freizeit und gesellschaftliches Erlebnis. Dadurch lassen sich Preissteigerungen teilweise einfacher durchsetzen als in anderen Bereichen des täglichen Konsums. Gleichzeitig zeigt sich, dass Verbraucher für ausgewählte Erlebnisse weiterhin Geld ausgeben. Das gilt selbst dann, wenn sie ihr Budget insgesamt genauer im Blick behalten.