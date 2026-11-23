Glühwein, Geschenke und die Frage nach der Konsumlaune
Eine Tasse Glühwein kostet auf vielen europäischen Weihnachtsmärkten heute deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Trotzdem füllen sich die Plätze zwischen Marktständen, Lichterketten und Holzhütten auch in diesem Winter wieder mit Besuchern. Genau darin zeigt sich ein spannender Widerspruch der aktuellen Wirtschaftslage: Viele Konsumenten achten auf ihr Budget, verzichten aber nicht vollständig auf Erlebnisse und kleinere Ausgaben. Weihnachtsmärkte bieten deshalb einen aufschlussreichen Blick darauf, wie belastbar die Konsumstimmung gegen Jahresende tatsächlich ist.
Weihnachtsmärkte zwischen Tradition und Kostenanstieg
Weihnachtsmärkte gehören in vielen europäischen Städten zu den wichtigsten saisonalen Besuchermagneten. Gleichzeitig stehen Veranstalter und Händler vor denselben Herausforderungen wie zahlreiche andere Unternehmen. Energie, Personal, Logistik, Mieten und Sicherheitskonzepte sind in den vergangenen Jahren teurer geworden. Die Adventszeit bietet deshalb einen aufschlussreichen Einblick in die Frage, wie erfolgreich Unternehmen steigende Kosten an ihre Kunden weitergeben können.
Besonders sichtbar wird dies beim Glühwein. In Deutschland kostet eine Tasse 2026 durchschnittlich rund 4.60 Euro, gegenüber 3.94 Euro im Jahr 2023 (Chip, 2026). Je nach Region und Markt reichen die Preise von rund 3.50 bis 7.50 Euro. Die Unterschiede spiegeln nicht nur lokale Kostenstrukturen wider, sondern auch die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft der Besucher.
Bemerkenswert ist, dass die Preise vielerorts zwar gestiegen sind, die Nachfrage bislang aber kaum nachgelassen hat. Für viele Konsumenten ist der Weihnachtsmarkt längst mehr als eine Einkaufsmöglichkeit. Er verbindet Gastronomie, Freizeit und gesellschaftliches Erlebnis. Dadurch lassen sich Preissteigerungen teilweise einfacher durchsetzen als in anderen Bereichen des täglichen Konsums. Gleichzeitig zeigt sich, dass Verbraucher für ausgewählte Erlebnisse weiterhin Geld ausgeben. Das gilt selbst dann, wenn sie ihr Budget insgesamt genauer im Blick behalten.
Die Konsumstimmung bleibt verhalten
Die Entwicklung auf den Weihnachtsmärkten passt zu einem breiteren Bild des europäischen Konsums. Nach den inflationsstarken vergangenen Jahren wägen viele Haushalte ihre Ausgaben weiterhin sorgfältig ab. Gleichzeitig deutet bislang wenig auf einen spürbaren Einbruch der Konsumnachfrage hin.
Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet für November und Dezember einen Einzelhandelsumsatz von 129.2 Milliarden Euro. Das entspräche einem Anstieg von rund 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (HDE, 03.11.2026). Inflationsbereinigt dürfte das Wachstum jedoch deutlich geringer ausfallen.
Auch beim Weihnachtsbudget zeigt sich eher Vorsicht als Euphorie. Laut einer Umfrage im Auftrag des HDE planen Verbraucher durchschnittlich 262 Euro für Geschenke einzuplanen. Das entspricht praktisch dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig beabsichtigt rund jeder vierte Befragte, seine Ausgaben gegenüber dem Vorjahr zu reduzieren (HDE, 03.11.2026).
Das zeichnet das Bild einer Konsumentenschaft, die ihre Ausgaben nicht grundsätzlich zurückfährt, grössere Anschaffungen jedoch weiterhin kritisch hinterfragt. Für viele Unternehmen bedeutet dies, dass Umsatzwachstum weniger selbstverständlich geworden ist als noch vor einigen Jahren. Gleichzeitig zeigt sich, dass sich einzelne Marktsegmente deutlich anders entwickeln als der breite Einzelhandel.
Luxus und Onlinemodehandel zeigen unterschiedliche Konsummuster
Die Zurückhaltung vieler Haushalte zeigt sich nicht in allen Marktsegmenten gleich stark. Während zahlreiche Konsumenten ihre Ausgaben sorgfältiger planen als noch vor einigen Jahren, entwickelt sich die Nachfrage im Luxusgütersektor teilweise widerstandsfähiger. Vermögende Kundengruppen reagieren oft weniger empfindlich auf kurzfristige wirtschaftliche Schwankungen, was Unternehmen mit starken Marken zusätzliche Stabilität verleihen kann.
Der Luxusgüterkonzern LVMH erzielte im dritten Quartal 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 1 Prozent auf 18.5 Milliarden Euro. Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch die weiterhin schwache Nachfrage in China, während sich die Märkte in Europa, den USA und Japan vergleichsweise robust entwickelten (Reuters, 12.10.2026). Die Zahlen verdeutlichen, dass sich die Nachfrage innerhalb des Luxussegments regional sehr unterschiedlich entwickelt.
Auch zwischen den einzelnen Anbietern nehmen die Unterschiede zu. In einem Interview mit Monochrome Watches bezeichnete Jean Philippe Bertschy, Head of Vontobel Equity Research, das aktuelle Umfeld als Phase der «selektiven Normalisierung». Gemeint ist damit keine breit abgestützte Erholung des gesamten Sektors. Vielmehr profitieren vor allem Marktführer mit starker Markenmacht, hoher Kundenbindung und ausgeprägter Preissetzungsmacht, während andere Anbieter weiterhin mit schwächerer Nachfrage und geringerer Visibilität konfrontiert sind (Monochrome Watches, 18.02.2026).
Ein anderes Bild zeigt der Online-Modehandel. Laut Reuters stieg der Umsatz von Zalando im dritten Quartal um 5,1 Prozent auf 3.17 Milliarden Euro und übertraf damit leicht die Erwartungen der Analysten. Gleichzeitig verwies das Unternehmen auf ein weiterhin herausforderndes Konsumumfeld. Anders als im Luxussegment sind Preisaktionen und Rabattierungen im Modehandel nach wie vor wichtige Instrumente, um die Nachfrage zu stützen.
Für das Weihnachtsgeschäft ist diese Entwicklung besonders aufschlussreich. Während viele Händler um zusätzliche Umsatzimpulse kämpfen, können etablierte Premiummarken oft auf eine vergleichsweise stabile Kundschaft zählen. Die Unterschiede innerhalb des Konsums fallen damit grösser aus, als aggregierte Einzelhandelszahlen auf den ersten Blick vermuten lassen.
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Constant Leverage Zertifikate auf LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Constant Leverage Zertifikate auf Zalando SE
Erlebnis und E-Commerce wachsen nebeneinander
Die Adventszeit zeigt, dass sich das Konsumverhalten nicht in eine einzige Richtung entwickelt. Während Weihnachtsmärkte und Einkaufsstrassen weiterhin von ihrer Atmosphäre und ihrem Erlebnischarakter profitieren, gewinnt der digitale Handel weiter an Bedeutung. Für viele Konsumenten schliessen sich beide Welten längst nicht mehr aus. Sie lassen sich vor Ort inspirieren, vergleichen Preise online und kaufen dort ein, wo Angebot, Preis und Komfort am besten zusammenpassen.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Erwartungen des Handels wider. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet für das Weihnachtsgeschäft 2026 mit einem Anstieg der Onlineumsätze um 4,1 Prozent auf 23.1 Milliarden Euro (HDE, 03.11.2026). Damit dürfte der Onlinehandel erneut schneller wachsen als der Gesamtmarkt. Gleichzeitig zeigen die Besucherzahlen vieler Weihnachtsmärkte, dass physische Einkaufserlebnisse trotz zunehmender Digitalisierung weiterhin gefragt bleiben.
Einen ähnlichen Trend zeigen Zahlungsdaten aus den USA. Das Mastercard Economics Institute erwartet für die Weihnachtssaison ein Wachstum der Einzelhandelsumsätze von 5,5 Prozent. Besonders dynamisch dürfte sich dabei der Onlinehandel entwickeln, während das stationäre Geschäft moderater wachsen könnte (Mastercard Economics Institute, 23.09.2026). Bemerkenswert ist jedoch, dass ein Teil dieses Wachstums auf höhere Preise zurückzuführen sein dürfte. Steigende Zahlungsvolumina bedeuten nicht automatisch, dass auch die verkauften Mengen im gleichen Ausmass zunehmen.
Für europäische Beobachter sind die US-Daten nur eingeschränkt übertragbar. Sie unterstreichen jedoch eine Entwicklung, die sich auch in Europa beobachten lässt: Konsumenten bleiben ausgabebereit, wägen ihre Kaufentscheidungen jedoch genauer ab. Gefragt sind Anbieter, die Preis, Komfort und Einkaufserlebnis überzeugend miteinander verbinden können.
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Ein Blick auf die Wirtschaft im Kleinen
Weihnachtsmärkte sind mehr als ein saisonales Freizeitangebot. Sie zeigen, wie Unternehmen steigende Kosten weitergeben können und wie Konsumenten auf höhere Preise reagieren.
Die bisherigen Signale deuten auf eine stabile, aber zurückhaltende Konsumstimmung hin. Viele Haushalte sind weiterhin bereit, Geld für besondere Erlebnisse und ausgewählte Geschenke auszugeben, achten dabei jedoch stärker auf ihre Ausgaben. Gleichzeitig profitieren nicht alle Bereiche gleichermassen: Während der breite Einzelhandel unter einer verhaltenen Nachfrage leidet, können einige Luxusmarken dank ihrer starken Marktstellung weiterhin Preiserhöhungen durchsetzen.
Gerade in den Wochen vor Weihnachten wird sich zeigen, ob sich dieser Trend fortsetzt. Schon heute wird jedoch sichtbar, was viele Unternehmen beschäftigt: Die Nachfrage bleibt vorhanden, fällt aber deutlich selektiver aus als vor dem Inflationsanstieg.