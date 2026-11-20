Die am 29.10.2026 von der International Air Transport Association (IATA) veröffentlichten Branchendaten für September 2026 zeigen, dass sich der Luftfahrtsektor weiterhin in einem grundsätzlich positiven Umfeld bewegt. Besonders dynamisch habe sich zuletzt die Luftfracht entwickelt. Die weltweite Nachfrage, gemessen in Frachttonnenkilometern (Cargo Tonne Kilometres, CTK), sei im September 2026 um 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im internationalen Verkehr habe das Wachstum sogar 8,6 Prozent betragen. Unterstützt worden sei diese Entwicklung durch einen Anstieg des globalen Handels um 3,6 Prozent, womit bereits der 42. Monat in Folge ein positives Wachstum auf Jahresbasis verzeichnet worden sei (IATA, 29.10.2026).

Die Luftfracht gilt als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Das starke Wachstum signalisiert daher nicht nur eine robuste Handelstätigkeit, sondern auch eine anhaltend hohe Nachfrage nach internationalen Transportkapazitäten. Von dieser Entwicklung profitieren neben den Fluggesellschaften auch Flugzeughersteller und Anbieter von Wartungsdienstleistungen. Gleichzeitig stiegen die Kerosinpreise gegenüber dem Vorjahr um 103,4 Prozent und erhöhten damit den Kostendruck in der Branche (IATA, 29.10.2026).

Weniger dynamisch entwickelte sich dagegen der Passagierverkehr. Laut der IATA lag die weltweite Nachfrage im September 2026 um 0,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau (IATA, 30.10.2026). Trotz der zuletzt verhaltenen Entwicklung im Passagiergeschäft sprechen die hohen Auftragsbestände der Flugzeughersteller sowie die Aussagen führender Branchenunternehmen für weiterhin positive langfristige Perspektiven der Luftfahrtbranche.