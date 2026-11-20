Langfristiges Wachstum schafft Chancen in der Luftfahrt
Die langfristigen Aussichten für die Luftfahrtbranche bleiben attraktiv. Die International Air Transport Association (IATA) erwartet, dass sich die weltweite Nachfrage nach Flugreisen bis zur Mitte des Jahrhunderts mehr als verdoppeln wird (IATA, 17.03.2026). Steigende Mobilität und wachsende Handelsströme dürften dazu beitragen, dass Fluggesellschaften ihre Flotten weiter ausbauen und modernisieren. Vor diesem Hintergrund zählen Airbus und MTU Aero Engines zu den Unternehmen, deren Geschäftsentwicklung eng mit dem Luftverkehrsmarkt verbunden ist.
Robuste Nachfrage trotz gemischter Signale
Die am 29.10.2026 von der International Air Transport Association (IATA) veröffentlichten Branchendaten für September 2026 zeigen, dass sich der Luftfahrtsektor weiterhin in einem grundsätzlich positiven Umfeld bewegt. Besonders dynamisch habe sich zuletzt die Luftfracht entwickelt. Die weltweite Nachfrage, gemessen in Frachttonnenkilometern (Cargo Tonne Kilometres, CTK), sei im September 2026 um 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im internationalen Verkehr habe das Wachstum sogar 8,6 Prozent betragen. Unterstützt worden sei diese Entwicklung durch einen Anstieg des globalen Handels um 3,6 Prozent, womit bereits der 42. Monat in Folge ein positives Wachstum auf Jahresbasis verzeichnet worden sei (IATA, 29.10.2026).
Die Luftfracht gilt als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Das starke Wachstum signalisiert daher nicht nur eine robuste Handelstätigkeit, sondern auch eine anhaltend hohe Nachfrage nach internationalen Transportkapazitäten. Von dieser Entwicklung profitieren neben den Fluggesellschaften auch Flugzeughersteller und Anbieter von Wartungsdienstleistungen. Gleichzeitig stiegen die Kerosinpreise gegenüber dem Vorjahr um 103,4 Prozent und erhöhten damit den Kostendruck in der Branche (IATA, 29.10.2026).
Weniger dynamisch entwickelte sich dagegen der Passagierverkehr. Laut der IATA lag die weltweite Nachfrage im September 2026 um 0,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau (IATA, 30.10.2026). Trotz der zuletzt verhaltenen Entwicklung im Passagiergeschäft sprechen die hohen Auftragsbestände der Flugzeughersteller sowie die Aussagen führender Branchenunternehmen für weiterhin positive langfristige Perspektiven der Luftfahrtbranche.
Airbus: Rekordauftragsbestand sorgt für hohe Planungssicherheit
Nach Angaben des Geschäftsberichts für die ersten neun Monate 2026 von Airbus blieb die Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen weiterhin hoch. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang im Segment Commercial Aircraft um 115 Prozent auf 1 105 Flugzeuge. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragsbestand auf 9 310 Flugzeuge. Damit verfügt Airbus über einen Auftragsbestand, der die Visibilität künftiger Auslieferungen erhöht. Auch Umsatz, EBIT und Nettogewinn entwickelten sich gegenüber dem Vorjahr positiv (Airbus, 9M 2026 Results, 28.10.2026).
Die starke Auftragslage passt zu den positiven Luftfrachtdaten. Die zentrale Herausforderung für Airbus liegt daher weniger auf der Nachfrageseite als vielmehr in der operativen Umsetzung. Zwar konnten Umsatz, EBIT und Nettogewinn gesteigert werden, der Free Cash Flow lag nach neun Monaten jedoch weiterhin im negativen Bereich (Airbus, 9M 2026 Results, 28.10.2026). Für Investoren stellt sich daher die Frage, wie effizient das Unternehmen die hohe Nachfrage künftig in Auslieferungen, Cashflows und letztlich höhere Gewinne umwandeln kann.
Nach Angaben von AeroTime hält Airbus an seinem Ziel fest, im Gesamtjahr rund 870 Flugzeuge auszuliefern. Bis Ende Oktober wurden bereits 695 Flugzeuge an Kunden übergeben, davon 74 allein im Oktober. Dies unterstreicht die Erwartung eines starken Schlussquartals (AeroTime, 06.11.2026). Gleichzeitig verwies Reuters darauf, dass Airbus traditionell einen grossen Teil seiner Auslieferungen gegen Jahresende realisieren werde, in der Vergangenheit jedoch wiederholt aufgrund von Triebwerksengpässen und allgemeinen Lieferkettenproblemen seine Auslieferungsziele reduzieren musste. Die operative Umsetzung dürfte daher für die weitere Entwicklung des Unternehmens von zentraler Bedeutung bleiben (Reuters, 05.11.2026).
Dem positiven Branchenausblick stehen Risiken gegenüber. Hierzu zählen insbesondere eine Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums, geopolitische Spannungen, anhaltende Lieferkettenprobleme sowie steigende Energiepreise. Diese Faktoren könnten die Nachfrage nach Flugzeugen und Wartungsdienstleistungen beeinträchtigen.
Callable Barrier Reverse Convertible auf Airbus SE
Constant-Leverage-Zertifikate auf Airbus SE
MTU Aero Engines: Direkter Profiteur steigender Flugaktivität
Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) entwickelte sich die weltweite Luftfrachtnachfrage zuletzt robust. Während Airbus vor allem von neuen Flugzeugbestellungen profitiert, könnte MTU Aero Engines insbesondere von der hohen Auslastung der weltweiten Flugzeugflotten und der Nachfrage nach Wartungsleistungen profitieren (IATA, 29.10.2026; MTU 9M 2026 Presentation, 29.10.2026).
Diese Entwicklung zeigt sich bereits in den aktuellen Geschäftszahlen. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 7.1 Milliarden Euro, während das bereinigte EBIT um 5 Prozent auf 1.04 Milliarden Euro zulegte. Besonders stark entwickelte sich das Wartungsgeschäft, dessen Umsatz um 19 Prozent auf 5.1 Milliarden Euro anstieg. Das operative Ergebnis des Segments verbesserte sich gleichzeitig um 15 Prozent auf 408 Millionen Euro. Das Management betonte zudem, dass die Nachfrage nach Triebwerken und Wartungsleistungen weiterhin das Angebot übersteige und Lieferkettenprobleme den grössten Engpass darstellten (MTU 9M 2026 Presentation, 29.10.2026).
Positiv hervorzuheben ist ausserdem die Cashflow-Entwicklung. Der Free Cash Flow stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 67 Prozent auf 466 Millionen Euro. Gleichzeitig erhöhte MTU seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Reuters berichtete Ende Oktober, dass insbesondere das starke Wachstum im Wartungsgeschäft die Prognoseanhebung ermöglicht habe. Die Entwicklung verdeutlicht, dass MTU von der hohen Auslastung der weltweiten Flugzeugflotte und dem daraus resultierenden Wartungsbedarf profitiert (MTU 9M 2026 Presentation, 29.10.2026; Reuters, 29.10.2026).
Discount-Zertifikat auf MTU Aero Engines Holdings AG
Constant-Leverage-Zertifikate auf MTU Aero Engines Holdings AG
Zwei Unternehmen, ein Branchentrend
Die Luftfahrtbranche profitiert von attraktiven langfristigen Wachstumsperspektiven und einer weiterhin robusten Nachfrage. Airbus und MTU Aero Engines bieten dabei unterschiedliche Möglichkeiten, auf diesen Trend zu setzen.
Airbus verfügt über einen Rekordauftragsbestand und die Aussicht auf steigende Auslieferungen. Entscheidend wird jedoch sein, ob sich die starke Nachfrage auch nachhaltig in Cashflows und Gewinne umwandeln lässt. MTU erscheint als direkterer Profiteur der hohen Auslastung der weltweiten Flugzeugflotte, da steigende Flugstunden unmittelbar zu einer höheren Nachfrage nach Wartungsleistungen führen.
Damit adressieren beide Unternehmen unterschiedliche Bereiche derselben Entwicklung: die langfristig steigende Nachfrage nach Luftverkehr. Während Airbus von der erfolgreichen Abarbeitung des Auftragsbestands wesentlich abhängt, bietet MTU die Möglichkeit, direkt an der zunehmenden Nutzung der bestehenden Flugzeugflotten zu partizipieren.