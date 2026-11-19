Investment Idee
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Anthropic startet an der Börse – Vontobel bietet Produkte auf die Aktie an
Anthropic feiert heute sein Börsendebüt. Passend zum IPO bietet Vontobel Anlegern die Möglichkeit, mit verschiedenen Produkten an der Kursentwicklung der Anthropic-Aktie zu partizipieren bzw. unterschiedliche Markterwartungen umzusetzen.
Claude?
Mit seinem KI-Assistenten Claude hat sich Anthropic insbesondere im Unternehmensumfeld als einer der führenden Anbieter generativer KI etabliert. Die hohe Aufmerksamkeit rund um das Unternehmen machen den Börsengang zu einem der interessantesten Kapitalmarkt-Events der vergangenen Jahre.
Mini Futures auf Anthropic PBC
Warrants auf Anthropic PBC
Callable Barrier Reverse Convertibles auf Anthropic PBC
Callable Barrier Reverse Convertible
Anthropic PBC
ISIN CH1512068136Coupon p.a.: 12.50%Barriere: 40.00 USDIssuercallableCHFLaufzeit: 19.11.2027
In Zeichnung
Callable Barrier Reverse Convertible
Anthropic PBC
ISIN CH1512068128Coupon p.a.: 16.50%Barriere: 40.00 USDIssuercallableUSDLaufzeit: 19.11.2027
In Zeichnung
Callable Barrier Reverse Convertible
Anthropic PBC
ISIN CH1512068151Coupon p.a.: 17.00%Barriere: 40.00 USDIssuercallableCHFLaufzeit: 19.05.2027
In Zeichnung
Callable Barrier Reverse Convertible
Anthropic PBC
ISIN CH1512068078Coupon p.a.: 18.00%Barriere: 40.00 USDIssuercallableCHFLaufzeit: 19.11.2027
In Zeichnung
Callable Barrier Reverse Convertible
Anthropic PBC
ISIN CH1512068144Coupon p.a.: 21.00%Barriere: 40.00 USDIssuercallableUSDLaufzeit: 19.05.2027
In Zeichnung