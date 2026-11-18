Die globale Beauty-Industrie zählt weiterhin zu den dynamischsten Konsumgütermärkten weltweit. Allerdings hat sich das Wachstumstempo zuletzt verlangsamt. Laut der aktuellen McKinsey-Studie «State of Beauty» wird die Branche bis 2030 nur noch um 3 bis 5 Prozent pro Jahr wachsen, nachdem zwischen 2022 und 2024 noch jährliche Wachstumsraten von rund 7 Prozent erreicht wurden. Gründe hierfür sind eine zunehmende Zurückhaltung der Konsumenten, politische Unsicherheiten sowie eine fortschreitende Marktsättigung in etablierten Regionen. Gleichzeitig stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Produkte stärker zu differenzieren und den gestiegenen Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich Wirksamkeit und Qualität gerecht zu werden (McKinsey, 16.06.2025).

Die steigenden Preise für Beauty-Produkte haben das Kaufverhalten nachhaltig verändert. Konsumenten achten heute deutlich stärker darauf, ob ein Produkt den versprochenen Nutzen tatsächlich erfüllt. Entsprechend erwarten 75 Prozent der von McKinsey befragten Führungskräfte, dass die nachweisbare Wirksamkeit von Produkten künftig eine noch wichtigere Rolle spielen wird. Mehr als die Hälfte der Befragten sieht die Kaufzurückhaltung der Verbraucher als grösstes Wachstumshemmnis für die Branche. Unternehmen investieren daher verstärkt in Forschung, Produktinnovationen und wissenschaftlich fundierte Inhaltsstoffe, um sich im Wettbewerb zu differenzieren (McKinsey, 16.06.2025).

Regional betrachtet verschieben sich die Wachstumsschwerpunkte zunehmend. Während sich das Marktwachstum in Europa und den USA bis 2030 leicht abschwächen dürfte, bieten Regionen wie der Mittlere Osten und Lateinamerika attraktive Expansionsmöglichkeiten. Der Mittlere Osten dürfte laut McKinsey mit rund 10 Prozent Wachstum pro Jahr zum dynamischsten Beautymarkt weltweit werden. Auch Indien wird von vielen Branchenvertretern als künftiger Wachstumsmarkt angesehen. Dennoch planen mehr als die Hälfte der befragten Führungskräfte weiterhin einen Ausbau ihrer Präsenz in den Vereinigten Staaten, da dort trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten eine hohe Nachfrage und attraktive Gewinnpotenziale bestehen (McKinsey, 16.06.2025).