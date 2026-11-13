Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
Mit der Einreichung des Börsenprospekts am 26. Oktober 2026 hat Anthropic den Startschuss für einen der meistbeachteten Börsengänge der vergangenen Jahre gegeben. Das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude und der Entwicklerplattform Claude Code plant eine Notierung an der Nasdaq unter dem Börsenkürzel ANT (Anthropic, 26.10.2026).
Wer ist Anthropic
Anthropic zählt zu den führenden Anbietern generativer KI und positioniert sich insbesondere im Unternehmensumfeld sowie bei Anwendungen für Softwareentwickler. Das Unternehmen wurde von CEO Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei, zwei Geschwistern aus einer italienisch-amerikanischen Familie, die zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der KI-Branche zählen, gemeinsam gegründet. Der Börsengang könnte zu den grössten IPOs der Geschichte gehören und Anlegern erstmals einen direkten Zugang zu einem der zentralen Akteure des KI-Booms ermöglichen (Anthropic, 26.10.2026; Associated Press, 2026).
Beeindruckendes Wachstum
Die Geschäftsentwicklung zeigt die Dynamik des KI-Marktes eindrucksvoll. So stieg der Umsatz von rund 386 Millionen USD im Jahr 2024 auf 4.59 Milliarden USD im Jahr 2025 und belief sich im ersten Halbjahr 2026 bereits auf rund 16.3 Milliarden USD. (Anthropic, 26.10.2026).
Besonders bemerkenswert ist das Wachstum im zweiten Quartal 2026: Gegenüber dem Vorjahresquartal legte der Umsatz um rund 1'368 Prozent zu (Ctech, 26.10.2026).
Die Zahlen verdeutlichen, dass generative KI inzwischen erhebliche Umsätze generiert und Unternehmen bereit sind, für entsprechende Anwendungen hohe Budgets bereitzustellen. Entscheidend für Anleger bleibt jedoch die Frage, ob Anthropic seine starke Marktposition langfristig in nachhaltige Gewinne und Cashflows umwandeln kann (Reuters, 26.10.2026).
80.7 Milliarden USD Verlust: Was steckt dahinter?
Auf den ersten Blick wirkt der ausgewiesene Nettoverlust von 80.7 Milliarden USD im ersten Halbjahr 2026 besorgniserregend. Ein Grossteil davon entfiel jedoch auf die Neubewertung von wandelbaren Schuldverschreibungen, Derivatverbindlichkeiten und SAFEs. Insgesamt belief sich dieser überwiegend nicht zahlungswirksame Effekt auf rund 72.4 Milliarden USD (Anthropic, 26.10.2026; Reuters, 20.10.2026).
Der operative Verlust lag dagegen bei rund 693 Millionen USD, während das bereinigte operative Ergebnis mit 1.62 Milliarden USD positiv ausfiel (Reuters, 26.10.2026).
Die Schlagzeile zum Milliardenverlust vermittelt daher nur bedingt die operative Entwicklung des Unternehmens. Gleichzeitig zeigt sie, wie komplex die Bilanz eines schnell wachsenden Technologieunternehmens in der Phase vor dem Börsengang sein kann. Für Anleger bleibt entscheidend, wann Anthropic nach seinen hohen Investitionen nachhaltig profitabel wirtschaften kann (Reuters, 26.10.2026).
Bewertung: Wie teuer ist Anthropic?
Medienberichten zufolge wurden zuletzt Unternehmensbewertungen zwischen 1.5 und 2 Billionen USD diskutiert. Diese Grössenordnungen sind jedoch nicht mit einem endgültigen IPO-Preis gleichzusetzen (Reuters, 15.10.2026; Wall Street Journal, 26.10.2026).
Für Anleger stellt sich deshalb weniger die Frage, ob Anthropic ein attraktives Unternehmen ist, sondern ob der Ausgabepreis die langfristigen Chancen bereits weitgehend vorwegnimmt. Von besonderer Bedeutung sind dabei Umsatzmultiplikatoren, die erwartete Entwicklung der Profitabilität sowie der zukünftige Kapitalbedarf (Reuters, 17.08.2026).
Gerade bei Wachstumsunternehmen entscheidet nicht nur die operative Entwicklung über die spätere Aktienkursentwicklung, sondern auch die Bewertung, zu der Investoren einsteigen. Selbst starke Geschäftszahlen können zu Enttäuschungen führen, wenn die Erwartungen im Vorfeld bereits zu hoch waren (Reuters, 17.08.2026).
Risiken und Gegenargumente
Trotz des starken Wachstums bestehen erhebliche Risiken. Anthropic hat Infrastrukturverpflichtungen von mindestens 518 Milliarden USD über zehn Jahre angekündigt, von denen rund 80 Prozent nicht kündbar sein oder Zahlungen unabhängig von der tatsächlichen Nutzung erfordern sollen (Reuters, 29.09.2026).
Hinzu kommt die Abhängigkeit von Amazon und Google, die zugleich Investoren, Infrastrukturpartner und Wettbewerber sind. Dies verschafft zwar Zugang zu Kapital und Rechenleistung, erhöht aber auch die strategische Abhängigkeit von wenigen Partnern. (Reuters, 29.09.2026)
Der Wettbewerb durch OpenAI, Google und weitere Anbieter bleibt ebenfalls intensiv. Gleichzeitig wurde von Investoren bereits eine mögliche Verlangsamung des Umsatzwachstums diskutiert. Bei einer Bewertung im Billionenbereich könnten selbst kleinere Enttäuschungen erhebliche Auswirkungen auf die Aktienentwicklung haben (Reuters, 15.10.2026; Reuters, 26.10.2026).
Im Börsenprospekt weist Anthropic ausserdem auf Risiken durch Sicherheitslücken, Missbrauch der Technologie und unvorhersehbares Modellverhalten hin (Anthropic, 26.10.2026).
Bei Vontobel ab dem ersten Tick dabei
Neben einer direkten Zeichnung der Aktie können Anleger künftig auch über Hebelprodukte von Vontobel an der Kursentwicklung von Anthropic partizipieren. Geplant ist die Emission von Hebelprodukt und Anlageprodukte auf die Anthropic-Aktie, die es ermöglichen, sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen überproportional zu profitieren. Die Produkte werden voraussichtlich ab dem IPO-Tag am 19. November 2026 handelbar sein und werden hier zu finden sein.
Durch den Einsatz von Hebelprodukten lassen sich Kursbewegungen überproportional nachvollziehen. Gleichzeitig erhöht sich das Verlustrisiko deutlich; es kann zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.
Das Wichtigste zusammengefasst
Anthropic vereint eine führende Marktposition im KI-Sektor mit aussergewöhnlichem Umsatzwachstum und zählt damit zu den spannendsten Technologie-IPOs der vergangenen Jahre (Anthropic, 26.10.2026; Reuters, 26.10.2026).
Gleichzeitig sind die Erwartungen der Investoren hoch. Die Attraktivität der Zeichnung hängt deshalb weniger davon ab, ob Anthropic technologisch führend ist, sondern vielmehr davon, zu welcher Bewertung Anleger einsteigen können.
Für risikobereite Wachstumsinvestoren könnte das IPO eine interessante Möglichkeit darstellen, an einem der wichtigsten KI-Unternehmen der Welt zu partizipieren. Ob die Zeichnung letztlich attraktiv, nur selektiv interessant oder bereits zu ambitioniert bewertet ist, lässt sich jedoch erst nach Veröffentlichung des endgültigen Angebotspreises sowie der vollständigen Emissionsbedingungen beurteilen (Reuters, 15.10.2026; Anthropic, 26.10.2026).