Die Geschäftsentwicklung zeigt die Dynamik des KI-Marktes eindrucksvoll. So stieg der Umsatz von rund 386 Millionen USD im Jahr 2024 auf 4.59 Milliarden USD im Jahr 2025 und belief sich im ersten Halbjahr 2026 bereits auf rund 16.3 Milliarden USD. (Anthropic, 26.10.2026).

Besonders bemerkenswert ist das Wachstum im zweiten Quartal 2026: Gegenüber dem Vorjahresquartal legte der Umsatz um rund 1'368 Prozent zu (Ctech, 26.10.2026).

Die Zahlen verdeutlichen, dass generative KI inzwischen erhebliche Umsätze generiert und Unternehmen bereit sind, für entsprechende Anwendungen hohe Budgets bereitzustellen. Entscheidend für Anleger bleibt jedoch die Frage, ob Anthropic seine starke Marktposition langfristig in nachhaltige Gewinne und Cashflows umwandeln kann (Reuters, 26.10.2026).