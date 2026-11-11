Singles Day, Black Friday und alle drehen durch
Was einst als chinesischer Gegenentwurf zum Valentinstag begann, hat sich zu einem globalen Shoppingereignis entwickelt. Zwischen Singles Day, Black Friday und Cyber Monday fliessen jedes Jahr Milliardenbeträge durch digitale Marktplätze. Davon profitieren längst nicht nur Händler, sondern auch Zahlungsdienstleister, Logistikunternehmen und Technologieanbieter. Während Konsumenten auf Schnäppchenjagd gehen, zeigt sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wie eng Konsum, digitale Infrastruktur und technologische Innovation heute miteinander verbunden sind.
Vom Studentenbrauch zur globalen Verkaufssaison
Der 11. November, der Freitag nach Thanksgiving und der darauffolgende Montag gehören zu den wichtigsten Daten im globalen Einzelhandel. Dabei entstanden Singles Day, Black Friday und Cyber Monday unabhängig voneinander und in unterschiedlichen Teilen der Welt (Reuters, 12.11.2025).
Der Singles Day geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als chinesische Studierende den 11. November als Gegenstück zum Valentinstag etablierten. Was zunächst als Anlass für kleine Geschenke an sich selbst begann, entwickelte sich zu einem globalen Konsumereignis. Alibaba erkannte das kommerzielle Potenzial früh und machte den Singles Day ab 2009 zu einer gross angelegten Verkaufsveranstaltung. Heute gilt der Anlass als grösster Online-Verkaufstag der Welt und hat die Entwicklung ähnlicher Rabattaktionen auch ausserhalb Chinas geprägt (Reuters, 12.11.2025).
Während der Singles Day aus China stammt, liegt der Ursprung von Black Friday und Cyber Monday in den USA. Der Freitag nach Thanksgiving markierte traditionell den Beginn des Weihnachtsgeschäfts, während der Begriff Cyber Monday 2005 vom US-Einzelhandelsverband National Retail Federation eingeführt wurde, um den wachsenden Onlinehandel stärker in den Fokus zu rücken. Inzwischen haben sich die Grenzen zwischen den einzelnen Aktionstagen weitgehend aufgelöst. Viele Händler starten ihre Rabattaktionen bereits Wochen vor den eigentlichen Terminen und verlängern sie bis in den Dezember. Aus einzelnen Verkaufstagen ist damit eine globale Verkaufssaison geworden (NBC News, 25.11.2025).
Onlinehandel: Amazon, Walmart und Shopify
Von dieser Entwicklung profitieren zunächst die Händler selbst. Für Unternehmen wie Amazon und Walmart stellt die Rabattperiode eine der wichtigsten Phasen des Jahres dar. Gleichzeitig verdeutlicht sie, wie unterschiedlich erfolgreiche E-Commerce-Strategien heute aussehen können.
Amazon setzt vor allem auf die Stärke seines digitalen Ökosystems. Neben einer breiten Produktauswahl spielen schnelle Lieferungen, Prime-Mitgliedschaften und die enge Verzahnung verschiedener Dienstleistungen eine wichtige Rolle. Walmart verfolgt dagegen einen Omnichannel-Ansatz. Der Konzern kombiniert sein dichtes Filialnetz mit digitalen Vertriebskanälen und nutzt seine Standorte gleichzeitig als Abhol- und Logistikzentren.
Mit dem Wachstum des Onlinehandels steigt zudem die Bedeutung von Plattformen, die anderen Unternehmen den digitalen Vertrieb ermöglichen. Shopify stellt hierfür die technische Infrastruktur bereit und bietet Werkzeuge für den Aufbau und Betrieb von Onlineshops, die Zahlungsabwicklung sowie das Verkaufsmanagement. Während Amazon und Walmart vor allem vom Verkauf eigener oder über ihre Marktplätze angebotener Produkte profitieren, verdient Shopify an Dienstleistungen rund um den digitalen Handel. Steigende Bestellvolumen könnten daher nicht nur den Händlern zugutekommen, sondern auch den Plattformanbietern, die diese Verkäufe ermöglichen.
Der Wettbewerb im Onlinehandel dreht sich längst nicht mehr nur um den tiefsten Preis. Liefergeschwindigkeit, Produktverfügbarkeit und ein nahtloses Einkaufserlebnis gewinnen zunehmend an Bedeutung. Black Friday ist heute weniger ein isoliertes Ereignis als vielmehr Teil einer längerfristigen Verkaufsstrategie, die sich über mehrere Wochen erstrecken kann (NBC News, 25.11.2025).
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Zahlungsdienstleister und Logistik profitieren mit
Digitale Marktplätze und Onlineshops schaffen die Voraussetzungen für den Verkauf. Abgeschlossen ist eine Bestellung jedoch erst, wenn die Zahlung erfolgreich verarbeitet wird. Damit rücken Zahlungsdienstleister wie Visa, Mastercard, PayPal oder Adyen in den Fokus. Sie stellen die Infrastruktur bereit, über die während der Rabattperiode Millionen Transaktionen abgewickelt werden.
Gleichzeitig gewinnen sogenannte «Buy now, pay later» Angebote an Bedeutung. Dabei können Kunden Einkäufe zu einem späteren Zeitpunkt oder in mehreren Raten begleichen. Laut Adobe erreichte dieses Zahlungsmodell während der US-Weihnachtssaison 2025 ein Volumen von rund 20 Milliarden US-Dollar (Adobe, 07.01.2026). Die Entwicklung zeigt, dass nicht nur der Verkauf selbst, sondern zunehmend auch die Finanzierung des Konsums Teil des E-Commerce-Ökosystems geworden ist.
Nach der Zahlung beginnt der physische Teil des Einkaufsprozesses. Für Logistikunternehmen wie DHL, UPS oder FedEx zählt die Rabattperiode zu den anspruchsvollsten Zeiten des Jahres. Die Entwicklung hin zu einer mehrwöchigen Verkaufssaison verändert die Anforderungen an Lagerhaltung, Transportkapazitäten und Bestandsmanagement. Gleichzeitig erwarten Kunden schnelle Lieferungen, transparente Sendungsverfolgung und unkomplizierte Rückgabemöglichkeiten. Unternehmen, denen dies gelingt, könnten sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld Vorteile verschaffen.
Elektronik, Konsumgüter und KI als Wachstumstreiber
Besonders gefragt sind während der Rabattaktionen häufig Elektronikprodukte und andere höherpreisige Konsumgüter. Smartphones, Computer, Fernseher und Haushaltsgeräte eignen sich gut für Preisvergleiche und stehen deshalb regelmässig im Mittelpunkt von Singles Day, Black Friday und Cyber Monday. Für viele Händler dienen solche Produkte als Kundenmagneten, um zusätzliche Besucher auf ihre Plattformen zu lenken.
Gleichzeitig liefern die Verkaufszahlen Hinweise auf die Konsumstimmung. Diese fiel in China während des Singles Day 2025 gemischt aus. Zwar nahm das Verkaufsvolumen zu, doch die immer längeren Aktionszeiträume erschweren den Vergleich mit früheren Jahren. Reuters berichtete zudem von einer weiterhin zurückhaltenden Konsumneigung chinesischer Haushalte (Reuters, 12.11.2025). Die Entwicklung zeigt, dass auch grosse Rabattaktionen eine schwächere Konsumnachfrage nicht vollständig kompensieren können.
Neben Preis, Sortiment und Liefergeschwindigkeit gewinnt eine weitere Komponente an Bedeutung: künstliche Intelligenz. Händler setzen zunehmend auf personalisierte Produktempfehlungen, automatisierte Kundenberatung und intelligentere Suchfunktionen. Laut Adobe nahm der durch generative KI ausgelöste Verkehr auf Webseiten von US-Einzelhändlern während der Weihnachtssaison 2025 deutlich zu (Adobe, 07.01.2026). Künstliche Intelligenz könnte damit nicht nur die Produktsuche erleichtern, sondern auch beeinflussen, welche Händler Konsumenten überhaupt wahrnehmen.
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Der Rabatt ist nur die halbe Geschichte
Singles Day, Black Friday und Cyber Monday zeigen, wie stark sich der Onlinehandel in den vergangenen Jahren verändert hat. Was einst als einzelne Aktionstage begann, hat sich zu einer globalen Verkaufssaison entwickelt, die weit über den Handel hinausreicht. Neben Unternehmen wie Amazon, Walmart oder Shopify profitieren auch Zahlungsdienstleister, Logistikunternehmen und Technologieanbieter von steigenden Transaktionsvolumen.
Gleichzeitig verdeutlicht die Entwicklung, dass sich der Wettbewerb nicht mehr allein über den Preis entscheidet. Liefergeschwindigkeit, Zahlungsabwicklung, digitale Infrastruktur und zunehmend auch künstliche Intelligenz spielen eine immer wichtigere Rolle. Für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette dürfte es entscheidend sein, sich in diesen Bereichen zu differenzieren.
Für Anleger bleibt jedoch eine zentrale Frage offen: Wie viel des zusätzlichen Umsatzes lässt sich tatsächlich in nachhaltige Erträge umwandeln? Hohe Verkaufszahlen allein garantieren keinen langfristigen Erfolg. Gerade in einem Umfeld mit intensivem Wettbewerb und hoher Preistransparenz dürfte sich zeigen, welche Geschäftsmodelle auch unter Druck profitabel wachsen können. Der Rabatt mag die Aufmerksamkeit der Konsumenten gewinnen. Für die Unternehmen zählt am Ende jedoch, was nach Abzug aller Kosten davon übrigbleibt.