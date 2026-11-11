Der 11. November, der Freitag nach Thanksgiving und der darauffolgende Montag gehören zu den wichtigsten Daten im globalen Einzelhandel. Dabei entstanden Singles Day, Black Friday und Cyber Monday unabhängig voneinander und in unterschiedlichen Teilen der Welt (Reuters, 12.11.2025).

Der Singles Day geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als chinesische Studierende den 11. November als Gegenstück zum Valentinstag etablierten. Was zunächst als Anlass für kleine Geschenke an sich selbst begann, entwickelte sich zu einem globalen Konsumereignis. Alibaba erkannte das kommerzielle Potenzial früh und machte den Singles Day ab 2009 zu einer gross angelegten Verkaufsveranstaltung. Heute gilt der Anlass als grösster Online-Verkaufstag der Welt und hat die Entwicklung ähnlicher Rabattaktionen auch ausserhalb Chinas geprägt (Reuters, 12.11.2025).

Während der Singles Day aus China stammt, liegt der Ursprung von Black Friday und Cyber Monday in den USA. Der Freitag nach Thanksgiving markierte traditionell den Beginn des Weihnachtsgeschäfts, während der Begriff Cyber Monday 2005 vom US-Einzelhandelsverband National Retail Federation eingeführt wurde, um den wachsenden Onlinehandel stärker in den Fokus zu rücken. Inzwischen haben sich die Grenzen zwischen den einzelnen Aktionstagen weitgehend aufgelöst. Viele Händler starten ihre Rabattaktionen bereits Wochen vor den eigentlichen Terminen und verlängern sie bis in den Dezember. Aus einzelnen Verkaufstagen ist damit eine globale Verkaufssaison geworden (NBC News, 25.11.2025).