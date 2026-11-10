Die Halbleiterbranche zählt zu den wichtigsten Profiteuren des aktuellen KI-Booms. Während häufig vor allem Nvidia im Mittelpunkt steht, hat sich auch AMD in den vergangenen Jahren als bedeutender Anbieter von Hochleistungsprozessoren und KI-Infrastruktur etabliert. Die jüngsten Geschäftszahlen und Prognosen des Unternehmens deuten darauf hin, dass AMD zunehmend Marktanteile im Server- und Rechenzentrumsmarkt gewinnen könnte und damit von der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung profitiert (Reuters, 04.11.2026).

AMD konnte Anleger Anfang November positiv überraschen. Nach Vorlage der Quartalszahlen stieg die Aktie im frühen Handel um rund 3 Prozent, nachdem das Unternehmen einen optimistischen Ausblick für die kommenden Jahre abgegeben hatte. Insbesondere die Nachfrage nach KI-Infrastruktur bleibt laut Unternehmensangaben hoch. Vorstandsvorsitzende Lisa Su betonte, dass sowohl das klassische CPU-Geschäft für Rechenzentren als auch das Geschäft mit KI-Anwendungen von einer anhaltend starken Nachfrage profitieren würden (Reuters, 04.11.2026).