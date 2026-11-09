Vor diesem Hintergrund rückt auch thyssenkrupp wieder stärker in den Fokus der Investoren. Der Konzern treibt seine Transformation konsequent voran und entwickelt sich zunehmend von einem klassischen Industriekonglomerat zu einer Beteiligungs- und Holdingstruktur mit eigenständig geführten Geschäften. Nach dem Börsengang der Marinesparte TKMS und der bereits länger eigenständig notierten Wasserstofftochter Nucera erfolgte nun die Abspaltung der Werkstoffsparte unter dem Namen tk accelis (Tagesschau, 28.10.2026).

Die ehemalige Materials-Services-Sparte zählt zu den grössten Werkstoffhändlern Europas. Mit rund 15 500 Beschäftigten in 30 Ländern und einem Jahresumsatz von 11.4 Milliarden Euro erwirtschaftete sie zuletzt knapp ein Drittel des Konzernumsatzes. Zu den Kunden gehören unter anderem Airbus, Volkswagen, Tesla und BP. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen sein Geschäftsmodell zunehmend um digitale Dienstleistungen und Lösungen zur Steuerung komplexer Lieferketten. Damit positioniert sich tk accelis in einem Marktsegment, das von den strukturellen Trends der Industrie profitieren könnte (Tagesschau, 28.10.2026).

Für Thyssenkrupp eröffnet die Abspaltung die Möglichkeit, den Wert einzelner Geschäftsbereiche am Kapitalmarkt sichtbarer zu machen. Konzernchef Miguel López verfolgt dabei das Ziel, die verschiedenen Sparten unabhängiger aufzustellen und ihre jeweilige Entwicklung transparenter abzubilden. Investoren bewerten solche Massnahmen häufig positiv, da die einzelnen Geschäftsmodelle gezielter analysiert und bewertet werden können. Zudem hat das Management bereits angedeutet, dass langfristig auch für die Stahlsparte eigenständige Kapitalmarktoptionen geprüft werden (Tagesschau, 28.10.2026).