Industrie zwischen Aufschwung und Transformation
Thyssenkrupp befindet sich in einer Phase des tiefgreifenden Umbaus. Gleichzeitig profitiert der Industriekonzern von einer verbesserten Stimmung im verarbeitenden Gewerbe und den langfristigen Trends, die die Industriebranche derzeit prägen. Die Kombination aus konjunktureller Erholung und strategischer Neuausrichtung könnte dem Unternehmen neue Wachstumsperspektiven eröffnen.
Verarbeitendes Gewerbe auf Erholungskurs
Nach mehreren schwierigen Jahren zeigt die deutsche Industrie wieder Zeichen einer nachhaltigen Erholung. Der jüngste Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg im Oktober auf 54,2 Punkte und signalisiert damit weiterhin Wachstum. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Exportgeschäft: Die Nachfrage aus Asien, Nordamerika und Teilen Europas legte kräftig zu und erreichte den zweithöchsten Stand der vergangenen viereinhalb Jahre. Gleichzeitig stiegen die Auftragsbestände bereits den dritten Monat in Folge, was auf eine anhaltend robuste Industriekonjunktur hindeutet (Reuters - Deutschland Manufacturing PMI, 02.11.2026).
Die Entwicklung verdeutlicht, dass die deutsche Industrie trotz geopolitischer Unsicherheiten, hoher Energiekosten und einer weiterhin anspruchsvollen Wettbewerbssituation ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellt. Staatliche Investitionsprogramme, Infrastrukturprojekte und die fortschreitende Digitalisierung sorgen für zusätzliche Nachfrageimpulse. Insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Werkstoffe, Maschinenbau, Anlagenbau und industrielle Dienstleistungen profitieren von dieser Entwicklung (Reuters - Deutschland Manufacturing PMI, 02.11.2026).
Transformation als Treiber der Industrie von morgen
Zugleich befindet sich die Branche mitten in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Die Dekarbonisierung industrieller Prozesse, der Ausbau erneuerbarer Energien und die Digitalisierung von Lieferketten verändern ganze Wertschöpfungsketten. Unternehmen investieren verstärkt in Effizienzsteigerungen, Automatisierung und neue Geschäftsmodelle, um ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Hinzu kommt die zunehmende Bedeutung strategischer Rohstoffe und Werkstoffe, die für Zukunftstechnologien wie Rechenzentren, Elektromobilität oder Wasserstoffinfrastruktur benötigt werden (Reuters - Deutschland Manufacturing PMI, 02.11.2026; Tagesschau, 28.10.2026).
Gerade im Bereich Werkstoffdistribution und industrieller Dienstleistungen eröffnen sich dadurch attraktive Wachstumsmöglichkeiten. Unternehmen suchen zunehmend Partner, die nicht nur Materialien liefern, sondern ganze Lieferketten organisieren und optimieren können. Steigende Anforderungen an Verfügbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Effizienz begünstigen Anbieter mit umfassender logistischer und technologischer Expertise. Gleichzeitig sorgt die Rückverlagerung strategischer Produktionskapazitäten nach Europa für zusätzliche Nachfrage in verschiedenen Industriesegmenten (Tagesschau, 28.10.2026).
Thyssenkrupp setzt auf Wertschöpfung durch Eigenständigkeit
Vor diesem Hintergrund rückt auch thyssenkrupp wieder stärker in den Fokus der Investoren. Der Konzern treibt seine Transformation konsequent voran und entwickelt sich zunehmend von einem klassischen Industriekonglomerat zu einer Beteiligungs- und Holdingstruktur mit eigenständig geführten Geschäften. Nach dem Börsengang der Marinesparte TKMS und der bereits länger eigenständig notierten Wasserstofftochter Nucera erfolgte nun die Abspaltung der Werkstoffsparte unter dem Namen tk accelis (Tagesschau, 28.10.2026).
Die ehemalige Materials-Services-Sparte zählt zu den grössten Werkstoffhändlern Europas. Mit rund 15 500 Beschäftigten in 30 Ländern und einem Jahresumsatz von 11.4 Milliarden Euro erwirtschaftete sie zuletzt knapp ein Drittel des Konzernumsatzes. Zu den Kunden gehören unter anderem Airbus, Volkswagen, Tesla und BP. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen sein Geschäftsmodell zunehmend um digitale Dienstleistungen und Lösungen zur Steuerung komplexer Lieferketten. Damit positioniert sich tk accelis in einem Marktsegment, das von den strukturellen Trends der Industrie profitieren könnte (Tagesschau, 28.10.2026).
Für Thyssenkrupp eröffnet die Abspaltung die Möglichkeit, den Wert einzelner Geschäftsbereiche am Kapitalmarkt sichtbarer zu machen. Konzernchef Miguel López verfolgt dabei das Ziel, die verschiedenen Sparten unabhängiger aufzustellen und ihre jeweilige Entwicklung transparenter abzubilden. Investoren bewerten solche Massnahmen häufig positiv, da die einzelnen Geschäftsmodelle gezielter analysiert und bewertet werden können. Zudem hat das Management bereits angedeutet, dass langfristig auch für die Stahlsparte eigenständige Kapitalmarktoptionen geprüft werden (Tagesschau, 28.10.2026).
Industrie zwischen Erholung und strukturellem Wandel
Sollte sich die Erholung des verarbeitenden Gewerbes fortsetzen und die industrielle Nachfrage weiter zunehmen, könnten insbesondere Werkstoff- und Industrieunternehmen von diesem Umfeld profitieren. Thyssenkrupp befindet sich dabei in einer besonderen Situation: Während die operative Entwicklung weiterhin von konjunkturellen Schwankungen beeinflusst wird, schafft die laufende Konzerntransformation zusätzliche Werttreiber. Damit könnte der Industriekonzern zu den Unternehmen zählen, die sowohl von einer zyklischen Erholung der Industrie als auch von einer strategischen Neuausrichtung profitieren.