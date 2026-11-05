Vor diesem Hintergrund könnte Siemens Healthineers von der alternden Gesellschaft profitieren. Bildgebende Verfahren wie MRT- und CT-Systeme spielen eine zentrale Rolle bei der Diagnose zahlreicher altersbedingter Erkrankungen. Mit einer steigenden Zahl älterer Menschen könnte daher auch die Nachfrage nach entsprechenden Technologien zunehmen. Gleichzeitig stehen Gesundheitssysteme weltweit vor der Herausforderung, eine wachsende Zahl von Patientinnen und Patienten effizient zu versorgen.

Das Geschäftsmodell passt grundsätzlich zu diesem Trend. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnete Siemens Healthineers ein Umsatzwachstum im Segment Imaging von 2,3 Prozent sowie ein Wachstum von 9,2 Prozent im Bereich Precision Therapy. Gleichzeitig lag das Book-to-Bill-Verhältnis bei Grossgeräte bei 1.27, was auf eine weiterhin robuste Nachfrage hindeutet (Siemens Healthineers Q3 Earnings Release, 31.07.2026).

Allerdings zeigt die Geschäftentwicklung auch, dass langfristige Megatrends nicht automatisch zu dauerhaft steigenden Unternehmensgewinnen führen. Das Diagnostikgeschäft verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 5,5 Prozent (Siemens Healthineers Q3 Earnings Release, 31.07.2026). Zudem senkte Siemens Healthineers im Sommer 2026 seine Prognose für das Gesamtjahr. Gründe dafür waren unter anderem Herausforderungen auf dem chinesischen Markt sowie die Umstellung auf eine neue Laborplattform (Reuters, 31.07.2026).

Gleichzeitig blieb die Profitabilität auf einem hohen Niveau: Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 19,1 Prozent, während der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahresquartal um 21,7 Prozent auf 676 Millionen Euro stieg (Siemens Healthineers Q3 Earnings Release, 31.07.2026).