Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
Die Weltbevölkerung wird immer älter. Dank medizinischer Fortschritte und besserer Lebensbedingungen steigt die Lebenserwartung kontinuierlich, während die Geburtenraten in vielen Ländern zurückgehen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll die Zahl der Menschen über 60 Jahre weltweit von 1.1 Milliarden im Jahr 2023 auf 1.4 Milliarden bis 2030 und 2.1 Milliarden bis 2050 ansteigen (WHO, 01.10.2025). Dieser demografische Wandel stellt Gesellschaften vor Herausforderungen, eröffnet aber zugleich neue Chancen für Unternehmen im Gesundheitssektor.
Steigender Gesundheitsbedarf als Folge des demografischen Wandels
Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, an chronischen Erkrankungen zu leiden oder auf medizinische Unterstützung angewiesen zu sein. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verweist darauf, dass ältere Menschen häufiger Hilfe bei alltäglichen Tätigkeiten benötigen und der Bedarf an langfristiger Pflege (Long-Term Care) in den kommenden Jahren weiter zunehmen dürfte (OECD, 10.04.2026).
Gleichzeitig wächst der Bedarf an medizinischen Behandlungen. Bereits heute ist etwa jeder dritte chirurgische Patient 65 Jahre oder älter. Allein in den USA unterziehen sich jährlich rund fünf Millionen ältere Menschen einer Operation. Bis 2060 könnte sich diese Zahl sogar verdoppeln (National Library of Medicine, 03.10.2025). Die Alterung der Bevölkerung dürfte daher nicht nur die Gesundheitsausgaben erhöhen, sondern auch die Nachfrage nach Diagnostik, Medizintechnik und Gesundheitsdienstleistungen weiter antreiben.
Siemens Healthineers setzt auf moderne Gesundheitsinfrastruktur
Vor diesem Hintergrund könnte Siemens Healthineers von der alternden Gesellschaft profitieren. Bildgebende Verfahren wie MRT- und CT-Systeme spielen eine zentrale Rolle bei der Diagnose zahlreicher altersbedingter Erkrankungen. Mit einer steigenden Zahl älterer Menschen könnte daher auch die Nachfrage nach entsprechenden Technologien zunehmen. Gleichzeitig stehen Gesundheitssysteme weltweit vor der Herausforderung, eine wachsende Zahl von Patientinnen und Patienten effizient zu versorgen.
Das Geschäftsmodell passt grundsätzlich zu diesem Trend. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnete Siemens Healthineers ein Umsatzwachstum im Segment Imaging von 2,3 Prozent sowie ein Wachstum von 9,2 Prozent im Bereich Precision Therapy. Gleichzeitig lag das Book-to-Bill-Verhältnis bei Grossgeräte bei 1.27, was auf eine weiterhin robuste Nachfrage hindeutet (Siemens Healthineers Q3 Earnings Release, 31.07.2026).
Allerdings zeigt die Geschäftentwicklung auch, dass langfristige Megatrends nicht automatisch zu dauerhaft steigenden Unternehmensgewinnen führen. Das Diagnostikgeschäft verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 5,5 Prozent (Siemens Healthineers Q3 Earnings Release, 31.07.2026). Zudem senkte Siemens Healthineers im Sommer 2026 seine Prognose für das Gesamtjahr. Gründe dafür waren unter anderem Herausforderungen auf dem chinesischen Markt sowie die Umstellung auf eine neue Laborplattform (Reuters, 31.07.2026).
Gleichzeitig blieb die Profitabilität auf einem hohen Niveau: Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 19,1 Prozent, während der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahresquartal um 21,7 Prozent auf 676 Millionen Euro stieg (Siemens Healthineers Q3 Earnings Release, 31.07.2026).
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Humana profitiert von einer älteren Kundenbasis
Auch Humana steht in engem Zusammenhang mit dem demografischen Wandel. Der US-Konzern fokussiert sich stark auf Gesundheitslösungen für ältere Menschen und betont in eigenen Publikationen die wachsende Bedeutung dieser Bevölkerungsgruppe. Mit dem Eintritt der Babyboomer-Generation in höhere Altersklassen wächst die Zahl potenzieller Versicherungsnehmer kontinuierlich.
Die Entwicklung verdeutlicht zugleich die Herausforderungen des Trends. Mehr chronische Erkrankungen, steigende Pflegebedarfe und eine intensivere Inanspruchnahme medizinischer Leistungen erhöhen den Kostendruck auf Gesundheitssysteme. Für Krankenversicherer kann dies sowohl Chancen als auch Risiken bedeuten. Einerseits wächst die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen, andererseits steigen auch die Kosten.
Die Bedeutung dieses Geschäftsbereich zeigt sich auch in den Geschäftszahlen von Humana. Im Segment Individual Medicare Advantage stieg die Mitgliederzahl seit Jahresbeginn um rund 1.2 Millionen beziehungsweise 23 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein Wachstum von etwa 25 Prozent (Humana Inc. Second Quarter 2026 Prepared Management Remarks, 29.07.2026). Gleichzeitig erhöhten sich die Umsätze im zweiten Quartal von 32.4 Milliarden US-Dollar auf 40.9 Milliarden US-Dollar. Auf Halbjahressicht stiegen die Erlöse von 64.5 Milliarden US-Dollar auf 80.5 Milliarden US-Dollar (Humana Q2 2026 Earnings Release, 29.07.2026). Dennoch bleiben regulatorische Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Gesundheitskosten wichtige Einflussfaktoren.
Gesundheitswesen im Zeichen des demografischen Wandels
Während der demografische Wandel für Gesellschaften und Gesundheitssysteme zahlreiche Herausforderungen mit sich bringt, könnte er zugleich zu einem der wichtigsten langfristigen Wachstumstreiber im Gesundheitssektor werden. Mit steigender Lebenserwartung dürften Diagnostik, Medizintechnik und Gesundheitsdienstleistungen weiter an Bedeutung gewinnen.
Unternehmen wie Siemens Healthineers und Humana könnten von diesem langfristigen Trend profitieren, stehen jedoch gleichzeitig vor operativen und regulatorischen Herausforderungen. Der demografische Wandel allein garantiert keine steigenden Aktienkurse. Er schafft jedoch ein strukturelles Umfeld, in dem Gesundheitsversorgung und Medizintechnik langfristig an Bedeutung gewinnen könnten.