Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
Die Entwicklung künstlicher Intelligenz zählt derzeit zu den bedeutendsten technologischen Trends weltweit. Während Investoren häufig auf Unternehmen wie Nvidia, Microsoft oder andere KI-Softwareanbieter blicken, profitieren auch Unternehmen, die die notwendige physische Infrastruktur bereitstellen. In diesem Zusammenhang rückt Siemens Energy zunehmend in den Fokus. Das Unternehmen ist entlang zentraler Wertschöpfungsstufen der Energieversorgung tätig und könnte von der steigenden Stromnachfrage durch KI-Rechenzentren langfristig profitieren.
Der KI-Boom erhöht den globalen Energiebedarf
Die zunehmende Verbreitung von KI-Anwendungen führt weltweit zu einem erheblichen Ausbau von Rechenzentren. Insbesondere die Entwicklung und Nutzung grosser Sprachmodelle sowie rechenintensiver Anwendungen wie Videogenerierung oder autonome KI-Agenten erfordern enorme Rechenkapazitäten. Diese Entwicklung spiegelt sich zunehmend auch im Stromverbrauch wider.
Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) stieg der Stromverbrauch von Rechenzentren im Jahr 2025 um rund 17 Prozent, während der Verbrauch speziell KI-orientierter Rechenzentren sogar um etwa 50 Prozent zunahm. Gleichzeitig erwartet die IEA, dass sich der globale Stromverbrauch von Rechenzentren von rund 485 TWh im Jahr 2025 auf etwa 950 TWh bis 2030 nahezu verdoppeln wird (International Energy Agency, 2026). Damit entwickelt sich die Energieversorgung zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für das weitere Wachstum der KI-Industrie.
Für Energieinfrastruktur-Unternehmen ergibt sich daraus ein langfristiger Investitionszyklus. Der Ausbau von Rechenzentren schafft damit langfristig Nachfrage nach Stromerzeugungs- und Netzinfrastruktur. Siemens Energy ist mit seinen Geschäftsbereichen Gasturbinen, Netztechnologien und Energielösungen entlang dieser Wertschöpfungskette positioniert und könnte indirekt vom weiteren Wachstum des KI-Sektors profitieren (International Energy Agency, 2026).
Hoher Auftragsbestand sorgt für Visibilität
Zusätzlichen Rückenwind bietet der hohe Auftragsbestand des Unternehmens. Infrastrukturprojekte im Energiebereich werden häufig über mehrere Jahre geplant und umgesetzt. Dies erhöht die Visibilität zukünftiger Umsätze und erleichtert die Planung der Geschäftsentwicklung.
Besonders im Gasturbinengeschäft haben sich die Lieferzeiten aufgrund der starken Nachfrage zuletzt deutlich verlängert. Laut Branchenberichten nähert sich der Auftragsbestand im Turbinensegment einer Grössenordnung von rund 70 Gigawatt. Gleichzeitig stärken volle Auftragsbücher die Verhandlungsposition gegenüber Kunden und können sich positiv auf die Margenentwicklung auswirken (Penrod, 10.08.2026).
Weitere Wachstumstreiber über KI hinaus
Neben dem KI-Trend profitiert Siemens Energy von mehreren langfristigen Entwicklungen. Die Elektrifizierung des Verkehrs, die Dekarbonisierung industrieller Prozesse sowie der steigende globale Strombedarf erfordern umfangreiche Investitionen in Energieinfrastruktur.
Insbesondere das Geschäftsfeld Grid Technologies dürfte von diesem Trend profitieren. Die IEA weist darauf hin, dass Transformatoren, Netzanschlüsse und Leistungselektronik zu den potenziellen Engpässen beim Ausbau der Energieinfrastruktur gehören könnten. Entsprechend könnte die Nachfrage nach diesen Lösungen langfristig hoch bleiben, selbst wenn sich das Wachstum einzelner KI-Anwendungen zeitweise abschwächt (IEA, 2026).
Hinzu kommt die aktive Kapitalallokation des Unternehmens. Siemens Energy kündigte im September 2026 eine weitere Tranche seines Aktienrückkaufprogramms über bis zu 2 Milliarden Euro an. Aktienrückkäufe können langfristig den Gewinn je Aktie stützen und werden häufig als Vertrauenssignal des Managements interpretiert. Allerdings bedeuten sie nicht zwangsläufig, dass eine Aktie unterbewertet ist (Siemens Energy, 23.09.2026).
Risiken sollten nicht unterschätzt werden
Trotz attraktiver Wachstumsperspektiven bestehen weiterhin Risiken. Ein wesentliches Risiko liegt in den hohen Erwartungen an den KI-Sektor. Sollten die Investitionen in Rechenzentren hinter den Erwartungen zurückbleiben oder die wirtschaftlichen Erträge vieler KI-Projekte geringer ausfallen als bislang angenommen, könnte dies die gesamte KI-Infrastrukturkette belasten. Siemens Energy könnte dadurch auch ohne wesentliche operative Verschlechterung unter Druck geraten, wenn Investoren ihre Wachstumserwartungen reduzieren (Reuters, 15.10.2026).
Zudem erhöhen steigende Finanzierungskosten die Hürden für neue Grossprojekte. Reuters berichtete im Oktober 2026 über eine kritischere Bewertung von KI-Infrastrukturinvestitionen sowie vereinzelte Verzögerungen bei Finanzierungsprojekten. Werden Rechenzentrumsprojekte verschoben oder gestrichen, könnte dies langfristig auch die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnologie beeinträchtigen (Reuters, 15.10.2026).
Auch die technologische Entwicklung könnte den Stromverbrauch pro KI-Anwendung künftig reduzieren. Laut der IEA ist der Energieverbrauch pro einzelner KI-Anfrage in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Zwar steigt die Nutzung von KI weiterhin stark an, jedoch nimmt zugleich die Energieeffizienz moderner Hardware und Software kontinuierlich zu. Ob Effizienzgewinne den steigenden Gesamtverbrauch langfristig kompensieren können, bleibt offen (IEA, 2026).
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Ausblick: Wichtige Termine und mögliche Handelsidee
Mit Blick auf die kommenden Quartale dürfte insbesondere die bevorstehende Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 11. November 2026 im Fokus der Anleger stehen. Von besonderem Interesse sind dabei die Entwicklung des Auftragseingangs, die Margen im Gas- und Netzgeschäft sowie Fortschritte bei Siemens Gamesa. Zudem wird der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 entscheidend dafür sein, ob die aktuelle Wachstumsstory bestätigt werden kann (Siemens Energy, 2026).
Insgesamt spricht vieles dafür, dass Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur von mehreren strukturellen Trends gleichzeitig profitieren kann. Der steigende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, die globale Elektrifizierung sowie umfangreiche Investitionen in Stromnetze schaffen ein attraktives langfristiges Marktumfeld. Gleichzeitig sollten Investoren die Risiken einer hohen Bewertung, möglicher Projektverschiebungen und operativer Herausforderungen im Windgeschäft berücksichtigen (IEA, 2026; Reuters, 15.10.2026).