Die zunehmende Verbreitung von KI-Anwendungen führt weltweit zu einem erheblichen Ausbau von Rechenzentren. Insbesondere die Entwicklung und Nutzung grosser Sprachmodelle sowie rechenintensiver Anwendungen wie Videogenerierung oder autonome KI-Agenten erfordern enorme Rechenkapazitäten. Diese Entwicklung spiegelt sich zunehmend auch im Stromverbrauch wider.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) stieg der Stromverbrauch von Rechenzentren im Jahr 2025 um rund 17 Prozent, während der Verbrauch speziell KI-orientierter Rechenzentren sogar um etwa 50 Prozent zunahm. Gleichzeitig erwartet die IEA, dass sich der globale Stromverbrauch von Rechenzentren von rund 485 TWh im Jahr 2025 auf etwa 950 TWh bis 2030 nahezu verdoppeln wird (International Energy Agency, 2026). Damit entwickelt sich die Energieversorgung zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für das weitere Wachstum der KI-Industrie.

Für Energieinfrastruktur-Unternehmen ergibt sich daraus ein langfristiger Investitionszyklus. Der Ausbau von Rechenzentren schafft damit langfristig Nachfrage nach Stromerzeugungs- und Netzinfrastruktur. Siemens Energy ist mit seinen Geschäftsbereichen Gasturbinen, Netztechnologien und Energielösungen entlang dieser Wertschöpfungskette positioniert und könnte indirekt vom weiteren Wachstum des KI-Sektors profitieren (International Energy Agency, 2026).