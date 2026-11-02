Die Ökonomie der Einsamkeit
Immer mehr Menschen leben allein und gestalten ihren Alltag zunehmend individuell. Diese Entwicklung verändert Konsumgewohnheiten und schafft langfristige Wachstumschancen für Unternehmen, die auf die Bedürfnisse von Einpersonenhaushalten und digitale Freizeitgestaltung ausgerichtet sind.
Ein gesellschaftlicher Wandel mit wirtschaftlichen Folgen
Die Einsamkeit ist längst nicht mehr nur ein gesellschaftliches Thema, sondern entwickelt sich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Faktor. Immer mehr Menschen leben allein, verbringen mehr Zeit zu Hause und treffen Konsumentscheidungen unabhängig von familiären Strukturen. Dadurch entstehen neue Märkte für Produkte und Dienstleistungen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die sogenannte «Ökonomie der Einsamkeit» umfasst Branchen wie digitales Entertainment, Gaming, Lieferdienste, Gesundheitsangebote oder digitale Gemeinschaftsplattformen. Für Investoren bietet dieser Trend die Möglichkeit, an einer langfristigen gesellschaftlichen Entwicklung zu partizipieren, die weitgehend unabhängig von kurzfristigen Konjunkturschwankungen verläuft (Statistisches Bundesamt, 24.06.2026; DIW, Wochenbericht 5/2025).
Die zugrunde liegenden demografischen Entwicklungen sind eindeutig. So lebten im Jahr 2025 in Deutschland rund 17.3 Millionen Menschen allein, was 20,9 Prozent der Bevölkerung entsprach. Im Vergleich zu 2005 ist die Zahl der Alleinlebenden um 22,3 Prozent gestiegen. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend in Grossstädten, wo mittlerweile mehr als ein Viertel der Einwohner allein lebt. Gleichzeitig sind Einpersonenhaushalte mit einem Anteil von 42,1 Prozent der häufigste Haushaltstyp in Deutschland. Alterung der Bevölkerung, Urbanisierung und veränderte Lebensentwürfe dürften diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren unterstützen (Statistisches Bundesamt, 24.06.2026).
Neben dem objektiven Anstieg der Zahl der Alleinlebenden nimmt auch das subjektive Gefühl der Einsamkeit zu. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung fühlten sich 2021 rund 19 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens manchmal einsam. Besonders bemerkenswert ist, dass mehr als die Hälfte der Befragten angab, gelegentlich die Gesellschaft anderer Menschen zu vermissen. Dies verdeutlicht, dass die Nachfrage nach Unterhaltung, Ablenkung und digitalen Erlebnissen nicht nur von technologischen Entwicklungen getrieben wird, sondern auch von gesellschaftlichen Veränderungen getrieben wird. Unternehmen, die Menschen Beschäftigung, Unterhaltung oder digitale Teilhabe ermöglichen, können von diesem Trend profitieren (DIW, Wochenbericht 5/2025).
Netflix als Profiteur der Ökonomie der Einsamkeit
Ein möglicher Profiteur dieser Entwicklung ist Netflix. Die weltweit führende Streaming-Plattform bietet ihren Nutzern jederzeit und ortsunabhängig Zugang zu Filmen, Serien, Live-Events und Spielen. Gerade für Menschen, die alleinstehend sind oder einen grossen Teil ihrer Freizeit zu Hause verbringen, stellt Streaming eine flexible und vergleichsweise kostengünstige Unterhaltungsform dar. Mit seinem umfangreichen Content-Angebot und seiner globalen Reichweite ist Netflix gut positioniert, um von veränderten Freizeit- und Konsumgewohnheiten zu profitieren (Netflix Annual Report 2025).
Zu den Chancen zählen die weiter steigende Verbreitung von Einpersonenhaushalten, die zunehmende Digitalisierung des Medienkonsums sowie die starke Marktstellung von Netflix. Gleichzeitig bestehen Risiken: Der Streaming-Markt ist hart umkämpft, die Kosten für Inhalte bleiben hoch und das künftige Wachstum hängt zunehmend von Preisanpassungen, Werbeangeboten und der erfolgreichen Erschliessung neuer Umsatzquellen ab. Dennoch bietet Netflix Anlegern eine Möglichkeit, indirekt auf den langfristigen Trend der Ökonomie der Einsamkeit zu setzen (DIW, Wochenbericht 5/2025; Netflix Annual Report 2025; Statistisches Bundesamt, 24.06.2026).
Ein langfristiger Investmenttrend mit Potenzial
Die Ökonomie der Einsamkeit ist mehr als ein kurzfristiger gesellschaftlicher Trend. Die steigende Zahl von Einpersonenhaushalten, die zunehmende Individualisierung des Lebensstils sowie das wachsende Bedürfnis nach flexibler Unterhaltung und digitaler Teilhabe schaffen langfristige strukturelle Wachstumschancen für ausgewählte Unternehmen. Netflix steht exemplarisch für solche Geschäftsmodelle, die von dieser Entwicklung profitieren könnten, da das Unternehmen genau jene Bedürfnisse bedient, die mit dem Wandel der Lebens- und Konsumgewohnheiten einhergehen. Anleger haben somit die Möglichkeit, auf einen langfristigen demografischen und gesellschaftlichen Trend zu setzen, dessen Bedeutung in den kommenden Jahren weiter zunehmen dürfte.