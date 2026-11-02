Die Einsamkeit ist längst nicht mehr nur ein gesellschaftliches Thema, sondern entwickelt sich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Faktor. Immer mehr Menschen leben allein, verbringen mehr Zeit zu Hause und treffen Konsumentscheidungen unabhängig von familiären Strukturen. Dadurch entstehen neue Märkte für Produkte und Dienstleistungen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die sogenannte «Ökonomie der Einsamkeit» umfasst Branchen wie digitales Entertainment, Gaming, Lieferdienste, Gesundheitsangebote oder digitale Gemeinschaftsplattformen. Für Investoren bietet dieser Trend die Möglichkeit, an einer langfristigen gesellschaftlichen Entwicklung zu partizipieren, die weitgehend unabhängig von kurzfristigen Konjunkturschwankungen verläuft (Statistisches Bundesamt, 24.06.2026; DIW, Wochenbericht 5/2025).

Die zugrunde liegenden demografischen Entwicklungen sind eindeutig. So lebten im Jahr 2025 in Deutschland rund 17.3 Millionen Menschen allein, was 20,9 Prozent der Bevölkerung entsprach. Im Vergleich zu 2005 ist die Zahl der Alleinlebenden um 22,3 Prozent gestiegen. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend in Grossstädten, wo mittlerweile mehr als ein Viertel der Einwohner allein lebt. Gleichzeitig sind Einpersonenhaushalte mit einem Anteil von 42,1 Prozent der häufigste Haushaltstyp in Deutschland. Alterung der Bevölkerung, Urbanisierung und veränderte Lebensentwürfe dürften diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren unterstützen (Statistisches Bundesamt, 24.06.2026).

Neben dem objektiven Anstieg der Zahl der Alleinlebenden nimmt auch das subjektive Gefühl der Einsamkeit zu. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung fühlten sich 2021 rund 19 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens manchmal einsam. Besonders bemerkenswert ist, dass mehr als die Hälfte der Befragten angab, gelegentlich die Gesellschaft anderer Menschen zu vermissen. Dies verdeutlicht, dass die Nachfrage nach Unterhaltung, Ablenkung und digitalen Erlebnissen nicht nur von technologischen Entwicklungen getrieben wird, sondern auch von gesellschaftlichen Veränderungen getrieben wird. Unternehmen, die Menschen Beschäftigung, Unterhaltung oder digitale Teilhabe ermöglichen, können von diesem Trend profitieren (DIW, Wochenbericht 5/2025).