Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
Kaum ein Bereich der Technologiewirtschaft wächst derzeit schneller als die Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Rechenzentren, Netzwerktechnik und Energieversorgung bilden das Fundament für immer leistungsfähigere KI-Modelle. Schätzungen von Goldman Sachs zufolge könnten die grossen Hyperscaler bereits im Jahr 2027 rund 1.4 Billionen US-Dollar an Kapital investieren (Goldman Sachs, 18.09.2026). Während die Nachfrage nach Rechenleistung hoch bleibt und die Investitionen weiter zunehmen, achten Anleger jedoch zunehmend auf die Wirtschaftlichkeit dieser Projekte. Jüngste Entwicklungen rund um Oracle und den Börsengang der Elice Group deuten darauf hin, dass neben dem Wachstum nun verstärkt Finanzierung, Kapitalrendite und die langfristige Tragfähigkeit der Investitionen in den Fokus rücken.
Der Markt hinterfragt die Wirtschaftlichkeit von KI-Investitionen
In den vergangenen Wochen häuften sich Meldungen, die darauf hindeuten, dass Investoren die Wirtschaftlichkeit von KI-Infrastrukturprojekten zunehmend kritisch hinterfragen.
Neben der Finanzierung großer Infrastrukturprojekte rückte zuletzt auch die Frage in den Fokus, wie Investoren einzelne Geschäftsmodelle im Umfeld von KI-Rechenzentren bewerten. Ein Beispiel dafür ist das südkoreanische Unternehmen Elice Group, das auf modulare und portable Rechenzentren spezialisiert ist. Der Börsengang verlief zunächst deutlich schwächer als erwartet. Laut Reuters verlor die Aktie am ersten Handelstag rund 32 Prozent und verzeichnete damit den schwächsten ersten Handelstag eines Börsengangs in der Geschichte des südkoreanischen Aktienmarktes (Reuters, 20.10.2026). Zwar können einzelne Börsengänge kaum als Indikator für die Verfassung einer gesamten Branche dienen und der Aktienkurs hat sich nach dem Handelsstart rasch erholt (CNBC, 21.10.2026). Dennoch zeigt der Fall, dass Investoren inzwischen stärker zwischen einzelnen Geschäftsmodellen unterscheiden und nicht jedes Unternehmen mit Bezug zum KI- oder Rechenzentrumsthema automatisch mit hohen Bewertungen versehen.
Keines dieser Beispiele spricht zwangsläufig gegen die langfristigen Wachstumsaussichten des Sektors. Sie unterstreichen jedoch, dass der Ausbau von KI-Infrastruktur mit erheblichen Investitionen, Finanzierungsrisiken und operativen Herausforderungen verbunden ist. Genau in einem solchen Umfeld kann es für Anleger interessant sein, Unternehmen entlang verschiedener Stufen der Wertschöpfungskette zu betrachten.
Oracle: Profiteur steigender Rechenzentrumsnachfrage
Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt Oracle. Medienberichten zufolge berief sich das Unternehmen im Zusammenhang mit dem sogenannten Jupiter-Projekt auf eine Force-Majeure-Klausel, um Zahlungen zu verschieben (Reuters, 24.09.2026). Die Entwicklung sollte zwar nicht als Rückzug des Konzerns aus dem Projekt interpretiert werden, verdeutlicht jedoch die Komplexität grosser Rechenzentrumsvorhaben. Der Bau moderner KI-Infrastruktur erfordert nicht nur enorme Investitionen, sondern auch eine präzise Abstimmung von Finanzierung, Energieversorgung, Hardware-Lieferketten und Baufortschritt.
Oracle hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend als Cloud- und Infrastrukturanbieter positioniert. Während das Unternehmen lange vor allem für seine Datenbanken bekannt war, spielen heute Cloud-Dienste und Rechenzentrumskapazitäten eine immer wichtigere Rolle.
Die Dynamik zeigt sich auch in den jüngsten Geschäftszahlen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stiegen die Umsätze der Cloud Infrastructure um 121 Prozent auf 7.4 Milliarden US-Dollar (Oracle Q1 FY27 Earnings Presentation, September 2026). Damit zählt Oracle zu den Unternehmen, die unmittelbar vom steigenden Bedarf an KI-Rechenleistung profitieren könnten. Gleichzeitig verfügt der Konzern über eine grosse Bestandskundenbasis sowie langjährige Beziehungen zu Unternehmen und Behörden. Sollte die Nachfrage nach KI-Diensten weiter dynamisch wachsen, könnte das Cloud-Geschäft des Unternehmens zusätzlich an Bedeutung gewinnen.
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Vertiv: Die Schaufeln im Goldrausch
Während viele Investoren auf KI-Modelle, Halbleiter oder Cloud-Plattformen blicken, nimmt Vertiv eine andere Rolle innerhalb des Ökosystems ein. Das Unternehmen bietet Stromversorgungs-, Kühlungs- und Infrastrukturtechnik für Rechenzentren an.
Gerade dieser Bereich gewinnt zunehmend an Bedeutung. Moderne KI-Chips benötigen deutlich mehr Energie als frühere Chipgenerationen und erzeugen gleichzeitig erheblich mehr Wärme. Die Anforderungen an Stromversorgung, Kühlung und Energieeffizienz steigen daher kontinuierlich.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen wider. Im zweiten Quartal 2026 steigerte Vertiv seinen Umsatz um 24 Prozent auf 3.27 Milliarden US-Dollar und hob gleichzeitig seine Jahresprognose an (Vertiv Second Quarter 2026 Results Presentation, Juli 2026). Die Zahlen deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Infrastruktur für Rechenzentren weiterhin hoch bleibt.
Vertiv profitiert nicht davon, welches KI-Modell sich letztlich durchsetzt oder welcher Cloud-Anbieter Marktanteile gewinnt. Das Unternehmen verdient vielmehr am Ausbau der zugrunde liegenden Infrastruktur. Unabhängig davon, ob die Gewinner der KI-Revolution Nvidia, Microsoft, Oracle oder andere Technologiekonzerne heissen, werden neue Rechenzentren leistungsfähige Kühlungs- und Stromversorgungssysteme benötigen.
Wachstum allein reicht nicht mehr
Der Ausbau der globalen KI-Infrastruktur bleibt ein bedeutender langfristiger Wachstumstrend. Die jüngsten Entwicklungen rund um Oracle und Elice zeigen jedoch, dass dieser Boom nicht frei von Herausforderungen ist. Hohe Investitionssummen, komplexe Projektstrukturen und steigende Finanzierungsanforderungen könnten den Ausbau zeitweise bremsen oder verteuern.
Für Anleger könnten Oracle und Vertiv dennoch interessante Unternehmen bleiben, um die Entwicklung der KI-Infrastruktur zu beobachten. Während Oracle vom steigenden Bedarf an Cloud- und Rechenzentrumskapazitäten profitiert, liefert Vertiv die technische Infrastruktur für moderne Rechenzentren. Beide Unternehmen nehmen damit unterschiedliche Positionen entlang der KI-Wertschöpfungskette ein.