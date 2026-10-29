In den vergangenen Wochen häuften sich Meldungen, die darauf hindeuten, dass Investoren die Wirtschaftlichkeit von KI-Infrastrukturprojekten zunehmend kritisch hinterfragen.

Neben der Finanzierung großer Infrastrukturprojekte rückte zuletzt auch die Frage in den Fokus, wie Investoren einzelne Geschäftsmodelle im Umfeld von KI-Rechenzentren bewerten. Ein Beispiel dafür ist das südkoreanische Unternehmen Elice Group, das auf modulare und portable Rechenzentren spezialisiert ist. Der Börsengang verlief zunächst deutlich schwächer als erwartet. Laut Reuters verlor die Aktie am ersten Handelstag rund 32 Prozent und verzeichnete damit den schwächsten ersten Handelstag eines Börsengangs in der Geschichte des südkoreanischen Aktienmarktes (Reuters, 20.10.2026). Zwar können einzelne Börsengänge kaum als Indikator für die Verfassung einer gesamten Branche dienen und der Aktienkurs hat sich nach dem Handelsstart rasch erholt (CNBC, 21.10.2026). Dennoch zeigt der Fall, dass Investoren inzwischen stärker zwischen einzelnen Geschäftsmodellen unterscheiden und nicht jedes Unternehmen mit Bezug zum KI- oder Rechenzentrumsthema automatisch mit hohen Bewertungen versehen.

Keines dieser Beispiele spricht zwangsläufig gegen die langfristigen Wachstumsaussichten des Sektors. Sie unterstreichen jedoch, dass der Ausbau von KI-Infrastruktur mit erheblichen Investitionen, Finanzierungsrisiken und operativen Herausforderungen verbunden ist. Genau in einem solchen Umfeld kann es für Anleger interessant sein, Unternehmen entlang verschiedener Stufen der Wertschöpfungskette zu betrachten.