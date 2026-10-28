Wie weit diese Nähe reichen könnte, zeigt die jüngste Ankündigung von Musk. Er bestätigte in der Videokonferenz zu den SpaceX Quartalszahlen, dass beide Firmen Ausschüsse gebildet haben. Das geschah auf Wunsch von Aktionären. Er selbst ist wegen möglicher Interessenkonflikte nicht dabei. Eine Fusion hält er persönlich für eine gute Idee. Von «Sicherheit» wollte er aber nicht sprechen. Auf Tesla-Seite bräuchte es die Zustimmung von mindestens der Hälfte aller Aktionäre (FuW, 21.10.2026).

Ganz neu ist der Gedanke nicht. Schon im Sommer liess Musk die Tür offen und sprach von «mehr und mehr Überschneidungen» der beiden Unternehmen (Reuters, 22.07.2026). Ein Beispiel dafür ist die gemeinsam geplante Chipfabrik Terafab, deren Gelände derzeit erst vorbereitet wird (FuW, 21.10.2026).

Für eine solche Verbindung gibt es auch inhaltliche Argumente. Der Investor Gene Munster verweist darauf, dass Tesla besitzt, was SpaceX bisher fehlt. Gemeint sind Fahrzeuge und Roboter, mit denen sich künstliche Intelligenz in realen Anwendungen einsetzen lässt (FuW, 21.10.2026).

Die Anleger scheinen allerdings nicht mit einem grossen Aufschlag zu rechnen. Die Tesla Aktie legte vorbörslich nur 1,5 Prozent zu (FuW, 21.10.2026). Entscheidend dürfte auch die Machtfrage sein. Bei SpaceX kontrolliert Musk das Unternehmen dank Aktien mit mehr Stimmrechten. Bei Tesla fehlt ihm diese Absicherung. Analysten sehen darin eine zusätzliche Hürde für die Tesla Aktionäre (Reuters, 22.07.2026). Hinzu kommt das Aktienpaket, das die Aktionäre Musk im vergangenen Jahr in Aussicht stellten. Es ist an sehr hohe Ziele geknüpft, die aktuell kaum realistisch wirken. Bei einer Übernahme würden diese Vorgaben hinfällig (FuW, 21.10.2026).