Der Klimawandel wird zunehmend zu einem der wichtigsten wirtschaftlichen Megatrends des 21. Jahrhunderts. Die zwölf vergangenen Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, und 2025 lag die globale Durchschnittstemperatur bereits 1,34 °C über dem Niveau von 1850 bis 1900. Gleichzeitig verursachten Naturkatastrophen im Jahr 2025 weltweit Schäden von rund 224 Milliarden US-Dollar. Besonders auffällig ist dabei der Anstieg sogenannter «Non-Peak Perils» wie Waldbrände, Starkregen, Überschwemmungen und schwere Gewitter, die allein Schäden von 166 Milliarden US-Dollar verursachten. Für Investoren eröffnet diese Entwicklung eine interessante Perspektive: Rückversicherer könnten zu den wichtigsten Profiteuren der steigenden Nachfrage nach Risikotransfer und Absicherung werden (Munich Re - Der Klimawandel und die drastischen Folgen, 02.2026).

Mit steigenden Temperaturen verändern sich weltweit die Wetterrisiken. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass eine wärmere Atmosphäre mehr Energie und Feuchtigkeit speichern kann, wodurch Starkniederschläge, Überschwemmungen, Hitzewellen und Waldbrände häufiger beziehungsweise intensiver auftreten. Gleichzeitig sorgt der steigende Meeresspiegel für höhere Risiken an Küstenregionen. Für Versicherungen bedeutet dies höhere Schadenvolumina, aber auch steigenden Bedarf an Versicherungsschutz bei Unternehmen, Staaten und Privatpersonen (Munich Re - Der Klimawandel und die drastischen Folgen, 02.2026).