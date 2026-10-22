Im dritten Quartal wuchs Givaudan organisch um 8,6 Prozent, nach 2,8 Prozent im ersten und 4,3 Prozent im zweiten Quartal. Die Analysten hatten im Schnitt mit 4,7 Prozent gerechnet, die Einzelschätzungen reichten von 1,7 bis 6,7 Prozent (FuW, 13.10.2026). Die Division Fragrance & Beauty entwickelt Düfte für die Parfüm, Kosmetik und Konsumgüterindustrie und ist derzeit der wichtigste Wachstumstreiber von Givaudan. Im dritten Quartal wuchs die Sparte organisch um 13,5 Prozent. Über die ersten neun Monate legte die Feinparfümerie um 15,3 Prozent zu. Das ist bemerkenswert, da die Vergleichsbasis nach mehreren starken Jahren bereits hoch war. Die Wirkstoffe der Sparte Beauty Care entwickelten sich dagegen schwächer und gingen um 2,5 Prozent zurück (Premium Beauty News, 13.10.2026).

Ein Teil der Dynamik ist auf Bestellungen zurückzuführen, die erst im dritten Quartal verbucht wurden. Analysten sehen die Nachfrage jedoch auch unabhängig davon als robust an (AWP, 13.10.2026). Für die Beurteilung der Entwicklung ist zudem entscheidend, woher das Wachstum stammt. Es wurde vor allem durch höhere Absatzmengen getragen, während Preiseffekte eine untergeordnete Rolle spielten. Preisanpassungen zur Kompensation gestiegener Kosten wurden durch Rückerstattungen amerikanischer Zölle weitgehend ausgeglichen (FuW, 13.10.2026).

In Franken wirkt die Entwicklung weniger spektakulär. Bei einem Umsatz von 5.89 Milliarden Franken in den ersten neun Monaten resultierte ein organisches Wachstum von 5,2 Prozent, während der Zuwachs in Berichtswährung lediglich 2,6 Prozent betrug (Premium Beauty News, 13.10.2026).