Besonders stark entwickelt sich die chinesische Automobilindustrie. Die Autoexporte stiegen 2026 wert- und mengenmässig um mehr als 50 Prozent und gehören damit zu den wichtigsten Wachstumstreibern des chinesischen Aussenhandels. Vor allem bei Elektro- und Hybridfahrzeugen haben sich chinesische Hersteller in den vergangenen Jahren eine starke Wettbewerbsposition aufgebaut. Unternehmen wie BYD profitieren von modernen Batterietechnologien, hohen Produktionskapazitäten und einer effizienten Lieferkette. Der Erfolg zeigt sich insbesondere in Europa. Nachdem die Europäische Union zusätzliche Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge eingeführt hatte, verlagerten viele Hersteller ihren Fokus auf Plug-in-Hybride, die zunächst nicht von diesen Massnahmen betroffen waren. Die Strategie erwies sich als erfolgreich: Die chinesischen Hybridexporte in die EU stiegen im ersten Halbjahr 2026 auf 7.5 Milliarden US-Dollar und haben sich damit gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Chinesische Marken erreichten inzwischen einen Marktanteil von rund 15 Prozent bei Elektrofahrzeugen in Europa, während sie bei Plug-in-Hybriden bereits mehr als ein Viertel des Marktes ausmachen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass chinesische Hersteller längst nicht mehr nur über den Preis konkurrieren, sondern zunehmend auch technologisch überzeugen (Reuters, 12.10.2026; Tagesschau, 14.10.2026).