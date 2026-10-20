KI braucht Sicherheit: Warum KI und Cyber Security zu den wichtigsten Technologietrends zählen
Die Digitalisierung verändert Wirtschaft und Gesellschaft mit hoher Geschwindigkeit. Unternehmen investieren in neue Technologien, automatisieren Prozesse und nutzen Daten zunehmend als strategischen Wettbewerbsfaktor. Besonders zwei Themen stehen derzeit im Mittelpunkt dieser Entwicklung: Künstliche Intelligenz (KI) und Cybersicherheit. Während KI neue Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen und Innovation eröffnet, sorgt Cybersicherheit dafür, dass digitale Prozesse, Daten und Systeme geschützt bleiben. Beide Bereiche profitieren von langfristigen Wachstumstrends und sind eng miteinander verbunden.
Künstliche Intelligenz entwickelt sich zur Schlüsseltechnologie
Künstliche Intelligenz hat sich innerhalb weniger Jahre von einer Zukunftsvision zu einer zentralen Technologie für Unternehmen entwickelt. Anwendungen reichen von intelligenten Assistenten über automatisierte Datenanalysen bis hin zu Softwarelösungen, die eigenständig Muster erkennen und Entscheidungen unterstützen können. Unternehmen nutzen KI heute unter anderem zur Optimierung von Lieferketten, zur Automatisierung von Kundenservices und zur Auswertung grosser Datenmengen.
Die wirtschaftliche Bedeutung könnte dabei weiter deutlich zunehmen. Laut dem Technology and Innovation Report 2025 der UNCTAD dürfte der globale Markt für Künstliche Intelligenz bis 2033 auf rund 4.8 Billionen US-Dollar anwachsen. Gleichzeitig gehen Marktforscher von anhaltend hohen Wachstumsraten aus, da Unternehmen weltweit in Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur, Halbleiter und KI-Software investieren (UNCTAD, Technology and Innovation Report 2025; Statista Market Insights (2025): Artificial Intelligence - Worldwide Market Insights).
Die Digitalisierung schafft neue Risiken
Mit der zunehmenden Nutzung digitaler Technologien steigt jedoch auch die Angriffsfläche für Cyberkriminalität. Unternehmen speichern heute grosse Mengen sensibler Daten, betreiben zunehmend cloudbasierte Anwendungen und vernetzen Produktionsanlagen sowie IT-Systeme über Ländergrenzen hinweg. Dadurch gewinnen Themen wie Datensicherheit, Identitätsmanagement und Netzwerkschutz erheblich an Bedeutung.
Cyberangriffe können erhebliche finanzielle Schäden verursachen. Nach Angaben des IBM Cost of a Data Breach Report 2025 betragen die durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne weltweit inzwischen rund 5 Millionen US-Dollar. Neben den direkten finanziellen Verlusten können Unternehmen auch mit Reputationsschäden, Betriebsunterbrechungen oder regulatorischen Konsequenzen konfrontiert werden (IBM, Cost of a Data Breach Report 2025, 01.03.2026).
Cybersicherheit wird zum Wachstumsmarkt
Vor diesem Hintergrund investieren Unternehmen, Behörden und Organisationen verstärkt in Sicherheitslösungen. Dazu zählen beispielsweise moderne Firewalls, Cloud-Sicherheit, Verschlüsselungstechnologien, Identitätsmanagement oder Systeme zur Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen.
Marktbeobachter erwarten, dass die Ausgaben für Cybersicherheit auch in den kommenden Jahren weiter steigen werden. Nach Daten von Statista dürfte das weltweite Marktvolumen der Cybersecurity-Branche bereits heute deutlich über 200 Milliarden US-Dollar liegen. Zusätzliche Wachstumsimpulse entstehen durch strengere regulatorische Anforderungen, die zunehmende Digitalisierung wirtschaftlicher Prozesse sowie den Ausbau cloudbasierter Anwendungen.
Anders als viele andere Technologieinvestitionen wird Cybersicherheit von zahlreichen Unternehmen inzwischen als grundlegende Notwendigkeit betrachtet. Der Schutz digitaler Infrastrukturen gehört heute zu den zentralen Voraussetzungen für einen störungsfreien Geschäftsbetrieb (Statista Market Insights, Cybersecurity Market 2025; World Economic Forum, Global Cybersecurity Outlook 2025. 10.01.2025).
Warum beide Trends eng miteinander verbunden sind
Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit entwickeln sich zunehmend Hand in Hand. Einerseits unterstützt KI moderne Sicherheitslösungen dabei, verdächtige Aktivitäten schneller zu erkennen, grosse Datenmengen auszuwerten und potenzielle Bedrohungen automatisiert zu identifizieren. Andererseits nutzen auch Cyberkriminelle immer häufiger fortschrittliche Technologien, um Angriffe effizienter zu gestalten.
Für Unternehmen bedeutet dies, dass die Einführung von KI oftmals zusätzliche Investitionen in Sicherheitslösungen erforderlich macht. Je stärker Geschäftsprozesse digitalisiert und automatisiert werden, desto höher werden die Anforderungen an den Schutz von Daten und IT-Systemen. Viele Experten betrachten beide Bereiche daher als zentrale Bausteine der digitalen Wirtschaft (World Economic Forum, Global Cybersecurity Outlook 2025. 10.01.2025; UNCTAD, Technology and Innovation Report 2025).
Chancen für Anleger
Anleger, die gezielt an den Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit partizipieren möchten, können dies über thematische Indizes tun. Der Solactive Artificial Intelligence Performance-Index bildet Unternehmen ab, die entlang der KI-Wertschöpfungskette tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Anbieter von Halbleitern, Software, Cloud-Infrastruktur und weiteren Technologien, die von der zunehmenden Verbreitung künstlicher Intelligenz profitieren können. Der Cyber Security Performance-Index fokussiert dagegen Unternehmen, die Sicherheitslösungen für Netzwerke, Endgeräte, Cloud-Anwendungen und digitale Identitäten entwickeln. Angesichts steigender Cyberrisiken und zunehmender regulatorischer Anforderungen gewinnt dieser Markt für Unternehmen weltweit an Bedeutung. Beide Indizes ermöglichen somit einen gezielten Zugang zu zwei zentralen Technologietrends der digitalen Transformation.
Die Zukunft der digitalen Wirtschaft
Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit entwickeln sich zunehmend zu unverzichtbaren Bausteinen der modernen Wirtschaft. Während KI neue Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen, Innovationen und datenbasierte Entscheidungen schafft, sorgt Cybersicherheit dafür, dass digitale Infrastrukturen und sensible Informationen geschützt bleiben. Mit der fortschreitenden Digitalisierung dürfte die Bedeutung beider Bereiche auch künftig weiter zunehmen.