Künstliche Intelligenz hat sich innerhalb weniger Jahre von einer Zukunftsvision zu einer zentralen Technologie für Unternehmen entwickelt. Anwendungen reichen von intelligenten Assistenten über automatisierte Datenanalysen bis hin zu Softwarelösungen, die eigenständig Muster erkennen und Entscheidungen unterstützen können. Unternehmen nutzen KI heute unter anderem zur Optimierung von Lieferketten, zur Automatisierung von Kundenservices und zur Auswertung grosser Datenmengen.

Die wirtschaftliche Bedeutung könnte dabei weiter deutlich zunehmen. Laut dem Technology and Innovation Report 2025 der UNCTAD dürfte der globale Markt für Künstliche Intelligenz bis 2033 auf rund 4.8 Billionen US-Dollar anwachsen. Gleichzeitig gehen Marktforscher von anhaltend hohen Wachstumsraten aus, da Unternehmen weltweit in Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur, Halbleiter und KI-Software investieren (UNCTAD, Technology and Innovation Report 2025; Statista Market Insights (2025): Artificial Intelligence - Worldwide Market Insights).