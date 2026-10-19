Die Branche befindet sich aktuell in einem tiefgreifenden Wandel. Digitale Prozessketten, elektronische Dokumentation und die Echtzeitverfolgung von Sendungen sollen die Effizienz entlang der gesamten Lieferkette erhöhen. Laut einer Studie von Strategy& und der Bundesvereinigung Logistik befinden sich bereits 96 Prozent der befragten Logistikunternehmen in einem digitalen Transformationsprozess. Gleichzeitig sehen sich jedoch nur 35 Prozent der Unternehmen auf einem hohen oder sehr hohen digitalen Reifegrad. Dies verdeutlicht, dass das Potenzial der Digitalisierung zwar erkannt wurde, die Umsetzung aber noch erhebliches Entwicklungspotenzial bietet (PWC, 05.11.2026).

Ein besonders wichtiger Zukunftstrend ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz und automatisierten Prozessen. KI kann Unternehmen dabei unterstützen, Lagerbestände zu optimieren, Lieferengpässe frühzeitig zu erkennen, Transportwege effizienter zu planen und die Nachfrage besser vorherzusagen. Gleichzeitig halten automatisierte Sortieranlagen, RFID-Tracking, IoT-Sensoren sowie robotergestützte Prozesse zunehmend Einzug in Lagerhäuser und Verteilzentren. Eine Deloitte-Studie zeigt, dass derzeit erst rund 28 Prozent der Unternehmen KI einsetzen, dieser Anteil bis 2029 jedoch auf über 80 Prozent steigen könnte. Für die Branche ergeben sich dadurch erhebliche Chancen zur Steigerung von Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit (FedEx, 01.2026; PWC, 05.11.2026; MHI & Deloitte, 15.04.2026).