Partners Group gehört zu den bekanntesten Private Equity Anbietern Europas. Weltweit prägen vor allem die US Konzerne KKR und Blackstone den Markt für Privatmarktanlagen. In den vergangenen Jahren haben beide Unternehmen ihre Präsenz im Geschäft mit vermögenden Privatkunden deutlich ausgebaut und treten zunehmend in direkte Konkurrenz zur Schweizer Gesellschaft (FuW, 18.09.2026).

Besonders sichtbar wird dies bei den sogenannten Evergreen Fonds. KKR und Blackstone konnten zuletzt in Europa beträchtliche Mittel von Privatanlegern anziehen und Marktanteile gewinnen. Gleichzeitig bleibt Partners Group trotz der jüngsten Turbulenzen einer der grössten Anbieter in diesem Segment. Im europäischen Markt für Evergreen Fonds lag das Unternehmen zuletzt mit rund 22 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen weiterhin vor KKR mit rund 15 Milliarden Euro (FuW, 18.09.2026).

Der Wettbewerb hat sich jedoch spürbar verschärft. Neue Anbieter profitieren teilweise davon, dass ihre Fonds keine älteren Beteiligungen aus den Boomjahren 2017 bis 2021 enthalten, als tiefe Zinsen Übernahmen begünstigten und die Bewertungen hoch ausfielen. Dadurch fallen Performancevergleiche heute oft zugunsten jüngerer Fonds aus, obwohl diese noch keine vollständigen Marktzyklen durchlaufen haben (FuW, 18.09.2026).