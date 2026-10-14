In der Eurozone lag die jährliche Inflationsrate im September 2026 nach Angaben der Europäischen Kommission bei 3,8 Prozent (European Commission, 02.10.2026). Nachdem die Teuerung seit März wieder angestiegen war, reagierte die Europäische Zentralbank mit Zinserhöhungen im Juni und September 2026 (Europäische Zentralbank, 11.06.2026, 10.09.2026). Gleichzeitig stehen viele Industrieländer vor der Herausforderung, hohe Schuldenstände zu finanzieren und erhebliche Investitionen in Infrastruktur, Verteidigung und Industriepolitik zu stemmen.

Vor diesem Hintergrund fällt eine Entwicklung besonders auf: Die Renditen langfristiger Staatsanleihen sind in mehreren wichtigen Volkswirtschaften auf Niveaus gestiegen, die zuletzt vor Jahrzehnten erreicht wurden. In Frankreich rentierte die zehnjährige Staatsanleihe Anfang Oktober bei 4,96 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 2002. Neben dem allgemein höheren Zinsniveau belastet dort auch die politische Unsicherheit das Anlegervertrauen (extraETF, 06.10.2026). Hinzu kommt die hohe Staatsverschuldung: Die Verbindlichkeiten Frankreichs beliefen sich im Jahr 2025 auf insgesamt rund 3.46 Billionen Euro (Statista, 18.08.2026). Diese Kombination könnte dazu beitragen, dass Anleger für französische Staatsanleihen einen höheren Risikoaufschlag verlangen.

Auch in Grossbritannien sind die Renditen deutlich gestiegen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen überschritt Anfang Oktober die Marke von 6 Prozent und erreichte mit 6,07 Prozent den höchsten Stand seit 1998 (Yahoo Finance UK, 01.10.2026). Nach Einschätzung von Morningstar spiegelt dies unter anderem strukturelle Veränderungen am britischen Anleihemarkt wider. So nimmt die Nachfrage traditioneller Käufer wie leistungsorientierter Pensionsfonds ab, während durch die Bilanzverkürzung der Bank of England zusätzliche Anleihen vom privaten Markt aufgenommen werden müssen. Gleichzeitig haben die Marktverwerfungen rund um den britischen Minihaushalt im Jahr 2022 die Sensibilität der Investoren gegenüber politischer Unsicherheit nachhaltig erhöht. In Phasen erhöhter Unsicherheit verlangen Anleger daher heute offenbar einen höheren Risikoaufschlag als noch vor einigen Jahren (Morningstar, 21.09.2026).

In den USA setzte sich der Aufwärtstrend der Renditen ebenfalls fort. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erreichte Anfang Oktober mit 5,29 Prozent den höchsten Stand seit April 2002, während die Rendite 30-jähriger Treasuries mit 5,66 Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2002 kletterte (CNBC, 06.10.2026). Dass die Renditen in mehreren grossen Volkswirtschaften gleichzeitig derart hohe Niveaus erreichen, ist bemerkenswert. Normalerweise würden Anleger in Zeiten politischer Unsicherheit, geopolitischer Konflikte und wirtschaftlicher Risiken verstärkt Staatsanleihen kaufen, wodurch deren Renditen sinken. Die aktuelle Entwicklung deutet hingegen darauf hin, dass Investoren zunehmend auch die langfristigen Folgen hoher Schuldenstände, politischer Unsicherheit und steigender Finanzierungskosten in ihre Bewertungen einbeziehen. Die Frage lautet damit nicht mehr nur, wie sich Inflation und Wirtschaftswachstum entwickeln werden, sondern auch, welchen Risikoaufschlag Anleger künftig für die Finanzierung von Staaten verlangen. Vor diesem Hintergrund gewinnen Anlageklassen an Bedeutung, die ausserhalb des klassischen Staatsanleihenmarktes liegen und andere Stabilitätsmerkmale bieten.