Royal Caribbean zählt zu den weltweit grössten Kreuzfahrtgesellschaften und profitiert unmittelbar von der steigenden Reiselust der Verbraucher. Das Unternehmen betreibt verschiedene Marken wie Royal Caribbean International, Celebrity Cruises und Silversea und spricht damit unterschiedliche Kundensegmente an (Royal Caribbean Group Reports 2025 Results, 29.01.2026).

Die Nachfrage nach Kreuzfahrten hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erholt. Laut Unternehmensangaben erreichte Royal Caribbean zuletzt Rekordwerte bei Buchungen und Auslastung. Besonders bemerkenswert ist, dass Kunden ihre Reisen zunehmend frühzeitig buchen und zugleich bereit sind, höhere Preise für Premium-Angebote, Ausflüge und Borddienstleistungen zu bezahlen. Dadurch steigen nicht nur die Passagierzahlen, sondern auch die durchschnittlichen Umsätze pro Gast (Royal Caribbean Group Reports 2025 Results, 29.01.2026).

Ein weiterer Wachstumstreiber sind neue Schiffe und attraktive Reiseziele. Mit Investitionen in moderne Flotten und exklusive Privatdestinationen stärkt Royal Caribbean seine Wettbewerbsposition und schafft zusätzliche Anreize für Reisende. Sollte die globale Reisetätigkeit weiter zunehmen, könnte das Unternehmen von seiner starken Marktstellung im Kreuzfahrtsektor überproportional profitieren (Royal Caribbean Group Reports 2025 Results, 29.01.2026).

Dem stehen jedoch auch Risiken gegenüber. Kreuzfahrtgesellschaften sind stark von der allgemeinen Konsumlaune, den Treibstoffkosten sowie geopolitischen Entwicklungen abhängig. Eine wirtschaftliche Abschwächung oder steigende Betriebskosten könnten die Nachfrage und die Margen belasten. Zudem erfordert der Bau neuer Schiffe und die Modernisierung der Flotte hohe Investitionen.