Der globale Tourismusboom: Welche Unternehmen profitieren von der Rückkehr der Reiselust?
Die weltweite Reisebranche erlebt weiterhin einen aussergewöhnlichen Aufschwung. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen hat die Nachfrage nach Urlauben, Geschäftsreisen und Freizeiterlebnissen deutlich zugenommen. Viele Verbraucher priorisieren Reisen wieder stärker in ihren Haushaltsbudgets und sind bereit, für besondere Erlebnisse höhere Ausgaben in Kauf zu nehmen. Gleichzeitig profitieren Reiseunternehmen von einer zunehmenden Digitalisierung der Buchungsprozesse, einer steigenden internationalen Mobilität und einer wachsenden Mittelschicht in vielen Schwellenländern. Von diesem Trend könnten insbesondere Unternehmen profitieren, die in den Bereichen Kreuzfahrten, Online-Reisebuchungen und alternative Unterkünfte führende Marktpositionen besitzen.
Royal Caribbean: Kreuzfahrten erleben ein Comeback
Royal Caribbean zählt zu den weltweit grössten Kreuzfahrtgesellschaften und profitiert unmittelbar von der steigenden Reiselust der Verbraucher. Das Unternehmen betreibt verschiedene Marken wie Royal Caribbean International, Celebrity Cruises und Silversea und spricht damit unterschiedliche Kundensegmente an (Royal Caribbean Group Reports 2025 Results, 29.01.2026).
Die Nachfrage nach Kreuzfahrten hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erholt. Laut Unternehmensangaben erreichte Royal Caribbean zuletzt Rekordwerte bei Buchungen und Auslastung. Besonders bemerkenswert ist, dass Kunden ihre Reisen zunehmend frühzeitig buchen und zugleich bereit sind, höhere Preise für Premium-Angebote, Ausflüge und Borddienstleistungen zu bezahlen. Dadurch steigen nicht nur die Passagierzahlen, sondern auch die durchschnittlichen Umsätze pro Gast (Royal Caribbean Group Reports 2025 Results, 29.01.2026).
Ein weiterer Wachstumstreiber sind neue Schiffe und attraktive Reiseziele. Mit Investitionen in moderne Flotten und exklusive Privatdestinationen stärkt Royal Caribbean seine Wettbewerbsposition und schafft zusätzliche Anreize für Reisende. Sollte die globale Reisetätigkeit weiter zunehmen, könnte das Unternehmen von seiner starken Marktstellung im Kreuzfahrtsektor überproportional profitieren (Royal Caribbean Group Reports 2025 Results, 29.01.2026).
Dem stehen jedoch auch Risiken gegenüber. Kreuzfahrtgesellschaften sind stark von der allgemeinen Konsumlaune, den Treibstoffkosten sowie geopolitischen Entwicklungen abhängig. Eine wirtschaftliche Abschwächung oder steigende Betriebskosten könnten die Nachfrage und die Margen belasten. Zudem erfordert der Bau neuer Schiffe und die Modernisierung der Flotte hohe Investitionen.
Booking Holdings: Der digitale Gewinner des Reisemarktes
Booking Holdings ist der weltweit führende Anbieter von Online-Reisebuchungen. Zum Konzern gehören bekannte Plattformen wie Booking.com, Priceline, Agoda, Kayak und OpenTable. Das Unternehmen profitiert von einem langfristigen Trend: Immer mehr Reisende organisieren ihre Urlaube vollständig digital (Booking Holding - Notice of Annual Stockholders’ Meeting and Proxy Statement, 02.06.2026).
Die Plattformen von Booking Holdings ermöglichen die Buchung von Hotels, Flügen, Mietwagen und weiteren Reiseleistungen aus einer Hand. Dadurch profitiert der Konzern von nahezu jedem Schritt der Reiseplanung. Mit mehr als vier Millionen Unterkünften auf seinen Plattformen und einer globalen Präsenz verfügt das Unternehmen über eine starke Marktposition im internationalen Reisemarkt (Booking Holding - Notice of Annual Stockholders’ Meeting and Proxy Statement, 02.06.2026).
Darüber hinaus investiert das Unternehmen verstärkt in künstliche Intelligenz sowie personalisierte Such- und Buchungsfunktionen. Mithilfe von KI-basierten Assistenten, intelligenten Suchfunktionen und individuellen Reiseempfehlungen soll der Buchungsprozess einfacher und benutzerfreundlicher gestaltet werden (Booking Holding - Notice of Annual Stockholders’ Meeting and Proxy Statement, 02.06.2026).
Gleichzeitig ist Booking Holdings einem intensiven Wettbewerb durch andere Online-Reiseplattformen und Direktbuchungskanäle der Hotels ausgesetzt. Darüber hinaus können Änderungen im Suchmaschinenmarketing oder bei digitalen Werbekosten die Kundengewinnung verteuern. Auch eine schwächere Reisetätigkeit würde sich unmittelbar auf das Buchungsvolumen auswirken.
Airbnb: Alternative Unterkünfte bleiben gefragt
Airbnb hat die Reisebranche nachhaltig verändert und sich als globale Plattform für die Vermittlung von Unterkünften etabliert. Das Unternehmen verfügt über eine Gemeinschaft von mehr als fünf Millionen Gastgebern, die bereits mehr als 2.5 Milliarden Gästeankünfte in nahezu allen Ländern und Regionen der Welt ermöglicht haben. Über die Plattform können Reisende Unterkünfte, Erlebnisse und Dienstleistungen in mehr als 220 Ländern und Regionen buchen (AirBnB Annual Report 2025, 12.02.2026).
Besonders profitieren könnte das Unternehmen von den veränderten Arbeits- und Reisegewohnheiten der vergangenen Jahre. Airbnb verfolgt mit seiner langfristigen Wachstumsstrategie den Ausbau seines Angebots und verweist auf die steigende Bedeutung flexibler Reiseformen sowie längerer Aufenthalte. Zudem ermöglicht die Plattform Reisenden den Zugang zu einer vielfältigen Auswahl an Unterkünften, Erlebnissen und Dienstleistungen (AirBnB Annual Report 2025, 12.02.2026).
Ein wesentlicher Vorteil des Unternehmens liegt in seinem plattformbasierten Geschäftsmodell. Airbnb fungiert als Vermittler zwischen Gastgebern und Reisenden und verbindet beide Seiten über einen digitalen Marktplatz, ohne die angebotenen Unterkünfte selbst zu besitzen. Dadurch kann das Unternehmen sein Angebot weltweit ausbauen und neue Gastgeber auf die Plattform bringen (AirBnB Annual Report 2025, 12.02.2026).
Allerdings sieht sich Airbnb in vielen Städten und Regionen mit strengeren regulatorischen Vorgaben für Kurzzeitvermietungen konfrontiert. Einschränkungen für Gastgeber oder neue Abgaben könnten das Wachstum in einzelnen Märkten bremsen. Zudem bleibt die Plattform von der allgemeinen Entwicklung der Reisetätigkeit und dem Vertrauen von Gästen und Gastgebern abhängig.
Drei Aktien für den weltweiten Reisetrend
Der weltweite Tourismusboom eröffnet attraktive Chancen für Unternehmen entlang der gesamten Reisewertschöpfungskette. Während Royal Caribbean vom starken Interesse an Kreuzfahrten profitiert, gewinnt Booking Holdings durch die fortschreitende Digitalisierung der Reisebuchung. Airbnb wiederum bedient den Trend zu individuellen und flexiblen Reiseerlebnissen. Gemeinsam decken diese drei Unternehmen zentrale Bereiche des globalen Reisemarktes ab.
Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass die Branche konjunkturabhängig ist und von Faktoren wie geopolitischen Entwicklungen, regulatorischen Veränderungen, steigenden Kosten oder einer nachlassenden Reiselust beeinflusst werden kann. Die langfristigen Wachstumsaussichten erscheinen zwar grundsätzlich positiv, eine Fortsetzung des Tourismusbooms ist jedoch nicht garantiert. Dadurch bleiben Chancen und Risiken eng miteinander verbunden.