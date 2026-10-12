Das Problem des Niedrigwassers besteht nicht allein darin, dass Schiffe weniger transportieren können. Entscheidend ist die daraus entstehende Kettenreaktion. Sinkt der Wasserstand, müssen Binnenschiffe ihre Ladung reduzieren. Für das gleiche Transportvolumen werden dadurch mehr Schiffe benötigt. Gleichzeitig steigen die Transportkosten und die Nachfrage nach alternativen Kapazitäten auf Strasse und Schiene.

Besonders deutlich wird dies am Beispiel von BASF. Der Standort Ludwigshafen verfügt über drei eigene Häfen, an denen durchschnittlich zwölf Binnenschiffe pro Tag anlegen. Rund drei Viertel dieser Schiffe transportieren Rohstoffe. Der Pegel Kaub ist für die Logistik des Standorts von besonderer Bedeutung, da dieser Abschnitt des Rheins zu den flachsten Stellen auf der Strecke zwischen Nordsee und Oberrhein gehört. Bei niedrigen Wasserständen muss die Beladung der Schiffe reduziert werden. Gleichzeitig sind zusätzliche Bahn- und Lkw-Kapazitäten nur begrenzt verfügbar (BASF, «The Rhine and its importance for logistics», 2026).

Damit kann aus einem zunächst logistischen Problem ein operatives Problem für die Industrie werden. BASF musste im Sommer 2026 bereits einzelne Produktionen zurückfahren und konnte bestimmte Produkte zeitweise nicht mehr vollständig liefern. Gleichzeitig verfügt der Konzern aufgrund früherer Niedrigwasserperioden über Notfallpläne und alternative Transportmöglichkeiten. Mit zunehmender Dauer des Niedrigwassers steigt jedoch das Risiko, dass diese Massnahmen nicht mehr ausreichen (Reuters, 17.08.2026).