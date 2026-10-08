Für Take Two Interactive ist der Release mehr als ein Produktstart. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr bis März 2027 Nettobuchungen von 8.0 bis 8.2 Milliarden Dollar. Diese Kennzahl misst den Wert der verkauften Spiele und Inhalte, unabhängig davon, wann sie als Umsatz verbucht werden. Den erwarteten Zuwachs führt das Management vor allem auf «Grand Theft Auto VI» zurück (Take Two Interactive, 21.05.2026). Er dürfte sich damit auf die Monate nach dem Start konzentrieren.

Ein Fundament gibt es trotzdem. Rund 65 Prozent der Buchungen sollen aus wiederkehrenden Ausgaben stammen, also aus Zusatzkäufen innerhalb bestehender Spiele (Take Two Interactive, 21.05.2026). Dazu zählt «GTA Online», das laut CEO Strauss Zelnick auch nach dem Start des Nachfolgers weiterlaufen soll (Finanztrends, 05.10.2026).

Dem steht ein Kostenrisiko gegenüber. Die Entwicklung des neuen Spiels könnte nach einzelnen Schätzungen bis zu 3 Milliarden Dollar gekostet haben, Take Two macht dazu keine Angaben (BR24, 22.06.2026). Dass auch grosse Titel die Erwartungen verfehlen können, zeigt der Wettbewerber Electronic Arts. «Dragon Age: The Veilguard» erreichte Ende 2024 nur rund die Hälfte der erwarteten Spielerzahl (Electronic Arts, 22.01.2025). «Battlefield 6» übertraf ein Jahr später dagegen die Erwartungen (Reuters, 03.02.2026).