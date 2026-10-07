Die Reindustrialisierung der USA: Welche Unternehmen vom Fabrikboom profitieren könnten
Wer über die Zukunft der US-Wirtschaft spricht, denkt meist an Künstliche Intelligenz oder die Energiewende. Parallel dazu läuft jedoch ein weiterer Trend, der für Anleger interessant sein könnte: die Reindustrialisierung der Vereinigten Staaten. Unterstützt durch milliardenschwere Förderprogramme und geopolitische Überlegungen investieren Unternehmen wieder verstärkt in Produktionskapazitäten innerhalb der USA. Davon könnten nicht nur die Hersteller selbst, sondern auch zahlreiche Zulieferer und Infrastrukturunternehmen profitieren.
Reindustrialisierung als politisches Ziel
Die Rückverlagerung von Produktionskapazitäten in die USA ist längst mehr als eine Reaktion auf die Lieferkettenprobleme während der Corona-Pandemie. Die amerikanische Politik verfolgt zunehmend das Ziel, strategisch wichtige Industrien wieder stärker im eigenen Land anzusiedeln und die Abhängigkeit von ausländischen Produzenten zu verringern (White House, 20.07.2026).
Besonders im Fokus stehen Bereiche wie Halbleiter, Batterietechnologie, Elektromobilität und kritische Rohstoffe. Um entsprechende Investitionen anzustossen, wurden mit dem CHIPS and Science Act sowie dem Inflation Reduction Act umfangreiche Förderprogramme geschaffen. Allein der CHIPS Act sieht Fördermittel in Höhe von rund 52 Milliarden US-Dollar zur Stärkung der heimischen Halbleiterproduktion vor (U.S. Department of Commerce).
Für Unternehmen entsteht dadurch ein zusätzlicher Anreiz, Produktionskapazitäten in den USA aufzubauen oder auszubauen. Die Reindustrialisierung wird damit nicht allein von Marktkräften, sondern auch aktiv von der Politik vorangetrieben.
Milliardeninvestitionen in Schlüsselindustrien
Die Auswirkungen sind bereits sichtbar. Mehrere grosse Technologieunternehmen haben in den vergangenen Jahren milliardenschwere Investitionen in neue Produktionsstandorte angekündigt.
Der Halbleiterhersteller Intel investiert beispielsweise in neue Fertigungsanlagen in den USA, während auch Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Arizona vorantreibt. Darüber hinaus hat Micron Technology langfristige Investitionen in neue Speicherchipfabriken angekündigt (Intel, TSMC, Micron).
Für Anleger stellt sich jedoch die Frage, ob die attraktivsten Investmentchancen tatsächlich bei den Produzenten selbst liegen. Der Bau einer modernen Fabrik ist ein äusserst komplexes Vorhaben und erfordert erhebliche Investitionen in Infrastruktur, Energieversorgung und Technik.
Die oft übersehenen Profiteure
Von jeder neu errichteten Produktionsanlage profitieren zahlreiche Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette. Für Anleger könnte deshalb nicht nur der Blick auf die eigentlichen Produzenten interessant sein, sondern auch auf Unternehmen, die die dafür notwendige Infrastruktur bereitstellen.
Ein möglicher Profiteur ist Caterpillar. Das Unternehmen zählt zu den weltweit grössten Herstellern von Baumaschinen und profitiert von Investitionen in Industrieanlagen, Infrastrukturprojekte und Fertigungsstandorte. Die hohe Investitionstätigkeit spiegelte sich zuletzt auch in den Geschäftszahlen wider: Im zweiten Quartal 2026 erzielte Caterpillar mit einem Umsatz von 20.5 Milliarden US-Dollar erstmals in der Unternehmensgeschichte mehr als 20 Milliarden US-Dollar in einem Quartal (Caterpillar Q2 2026 Earnings Release, 04.08.2026). Sollten die Investitionen in neue Produktionsstätten in den USA anhalten, könnte dies die Nachfrage nach Baumaschinen und schwerem Gerät weiter unterstützen.
Ebenfalls interessant erscheint Eaton. Das Unternehmen ist auf Energieverteilung, Strominfrastruktur und Energiemanagement spezialisiert. Moderne Produktionsanlagen benötigen eine zuverlässige Stromversorgung, Schaltanlagen und Systeme zur Steuerung des Energieverbrauchs. Von steigenden Investitionen in neue Fertigungsstandorte in den USA könnte Eaton daher unmittelbar profitieren.
Die hohe Nachfrage spiegelte sich zuletzt auch in den Geschäftszahlen wider. Im Segment Electrical Americas stiegen die Umsätze im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich der Bestellbestand (Backlog) gegenüber dem Vorjahr um 44 Prozent bzw. 4.4 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet das Management ein organisches Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent (Eaton Q1 2026 Results, 05.05.2026).
Ein weiterer Kandidat ist Schneider Electric. Das Unternehmen ist auf Energieverteilung, Gebäudemanagement und industrielle Automatisierung spezialisiert. Insbesondere in Nordamerika zeigte sich zuletzt eine hohe Dynamik. So legte der Umsatz in der Region im zweiten Quartal 2026 organisch um 23,1 Prozent zu (Schneider Electric Halbjahresbericht 2026, 30.06.2026).
Gemeinsam haben diese Unternehmen, dass sie nicht auf den Erfolg eines einzelnen Industrieprojekts angewiesen sind. Jede neue Fabrik benötigt Baumaschinen, Stromversorgung, Automatisierungstechnik und Energielösungen. Solange Produktionskapazitäten in den USA ausgebaut und bestehende Werke modernisiert werden, könnten Unternehmen wie Caterpillar, Eaton und Schneider Electric von diesem Investitionszyklus profitieren.
Ein zusätzlicher Treiber: Der steigende Strombedarf
Die Reindustrialisierung könnte gleichzeitig einen weiteren strukturellen Trend verstärken. Neue Fabriken benötigen nicht nur Maschinen und Automatisierungslösungen, sondern auch erhebliche Mengen Energie.
Hinzu kommt der Ausbau von Rechenzentren für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Dadurch wächst der Bedarf an Stromnetzen, Transformatoren, Kühlsystemen und Energieeffizienzlösungen. Unternehmen wie Eaton oder Schneider Electric profitieren bereits von dieser Entwicklung. So verwiesen beide Unternehmen zuletzt auf eine anhaltend hohe Nachfrage aus dem Bereich der Rechenzentren, insbesondere im Zusammenhang mit KI-Anwendungen (Eaton Q1 2026 Results; Schneider Electric H1 2026 Results).
Für Anleger entsteht damit eine interessante Investmentthese: Wer auf die Reindustrialisierung setzt, investiert indirekt auch in den Ausbau der amerikanischen Energieinfrastruktur. Sollte sich gleichzeitig der Bau von KI-Rechenzentren fortsetzen, könnten Unternehmen wie Eaton oder Schneider Electric sogar von zwei langfristigen Wachstumstrends profitieren.
Das Comeback der Industrie als Investmentthema
Die Reindustrialisierung der USA ist weit mehr als eine Reaktion auf die Lieferkettenprobleme der vergangenen Jahre. Sie entwickelt sich zunehmend zu einem politischen und wirtschaftlichen Grossprojekt, das die Wettbewerbsfähigkeit des Landes stärken und strategische Abhängigkeiten reduzieren soll.
Interessant für Anleger sind dabei nicht nur Unternehmen wie Intel, TSMC oder Micron, die neuen Fabriken errichten. Auch Infrastruktur- und Automatisierungsspezialisten wie Caterpillar, Eaton, Rockwell Automation oder Schneider Electric könnten zu den Profiteuren dieses Trends gehören.
Sollten die politischen Förderprogramme und die geopolitischen Rahmenbedingungen ihren Einfluss behalten, könnte die Reindustrialisierung der USA noch über viele Jahre hinweg erhebliche Investitionen auslösen. Für Anleger bietet sich damit die Möglichkeit, an einem langfristigen strukturellen Wandel der amerikanischen Wirtschaft zu partizipieren.