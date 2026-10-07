Von jeder neu errichteten Produktionsanlage profitieren zahlreiche Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette. Für Anleger könnte deshalb nicht nur der Blick auf die eigentlichen Produzenten interessant sein, sondern auch auf Unternehmen, die die dafür notwendige Infrastruktur bereitstellen.

Ein möglicher Profiteur ist Caterpillar. Das Unternehmen zählt zu den weltweit grössten Herstellern von Baumaschinen und profitiert von Investitionen in Industrieanlagen, Infrastrukturprojekte und Fertigungsstandorte. Die hohe Investitionstätigkeit spiegelte sich zuletzt auch in den Geschäftszahlen wider: Im zweiten Quartal 2026 erzielte Caterpillar mit einem Umsatz von 20.5 Milliarden US-Dollar erstmals in der Unternehmensgeschichte mehr als 20 Milliarden US-Dollar in einem Quartal (Caterpillar Q2 2026 Earnings Release, 04.08.2026). Sollten die Investitionen in neue Produktionsstätten in den USA anhalten, könnte dies die Nachfrage nach Baumaschinen und schwerem Gerät weiter unterstützen.

Ebenfalls interessant erscheint Eaton. Das Unternehmen ist auf Energieverteilung, Strominfrastruktur und Energiemanagement spezialisiert. Moderne Produktionsanlagen benötigen eine zuverlässige Stromversorgung, Schaltanlagen und Systeme zur Steuerung des Energieverbrauchs. Von steigenden Investitionen in neue Fertigungsstandorte in den USA könnte Eaton daher unmittelbar profitieren.

Die hohe Nachfrage spiegelte sich zuletzt auch in den Geschäftszahlen wider. Im Segment Electrical Americas stiegen die Umsätze im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich der Bestellbestand (Backlog) gegenüber dem Vorjahr um 44 Prozent bzw. 4.4 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet das Management ein organisches Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent (Eaton Q1 2026 Results, 05.05.2026).

Ein weiterer Kandidat ist Schneider Electric. Das Unternehmen ist auf Energieverteilung, Gebäudemanagement und industrielle Automatisierung spezialisiert. Insbesondere in Nordamerika zeigte sich zuletzt eine hohe Dynamik. So legte der Umsatz in der Region im zweiten Quartal 2026 organisch um 23,1 Prozent zu (Schneider Electric Halbjahresbericht 2026, 30.06.2026).

Gemeinsam haben diese Unternehmen, dass sie nicht auf den Erfolg eines einzelnen Industrieprojekts angewiesen sind. Jede neue Fabrik benötigt Baumaschinen, Stromversorgung, Automatisierungstechnik und Energielösungen. Solange Produktionskapazitäten in den USA ausgebaut und bestehende Werke modernisiert werden, könnten Unternehmen wie Caterpillar, Eaton und Schneider Electric von diesem Investitionszyklus profitieren.